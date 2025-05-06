Рыбарь: Запускаем корни глубже. Новые европейские НКО в Узбекистане

22:41 08.05.2025

Запускаем корни глубже. Новые европейские НКО в Узбекистане



Делегация Европейского союза в Узбекистане объявила о запуске пяти новых проектов для гражданского общества. Инициативы охватят такие сферы как гендерное равенство, правовое просвещение и медиаграмотность. Финансирование проектов составляет почти 2,9 млн евро.



