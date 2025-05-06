|Рыбарь: Запускаем корни глубже. Новые европейские НКО в Узбекистане
22:41 08.05.2025
Запускаем корни глубже. Новые европейские НКО в Узбекистане
Делегация Европейского союза в Узбекистане объявила о запуске пяти новых проектов для гражданского общества. Инициативы охватят такие сферы как гендерное равенство, правовое просвещение и медиаграмотность. Финансирование проектов составляет почти 2,9 млн евро.
Подробнее о новых проектах:
- EQUALITY - проект по укреплению гражданского общества в защите прав женщин и расширении их возможностей. Реализуется французским Агентством по техническому сотрудничеству и развитию (ACTED) совместно с Центром социальной защиты и образования Oq Yelkan ("Белый парус"), информационно-консультационным ресурсным центром "Юксалиш" в Кашкадарьинской области и центром NIHOL в Узбекистане.
- SHIELD - инициатива по укреплению прав человека и образования, реализуется Международной комиссией юристов (ICJ) совместно с Центром стратегии развития.
- Human Rights in Action - продвижение перемен с молодежью, реализуемый немецкой Ассоциацией народных университетов (DVV) совместно с Международным социально-образовательным центром "Баркарор хает".
- Инициатива по цифровым правам и СМИ в Узбекистане (UDRMI), реализуемая Центром развития современной журналистики (ЦРСЖ) совместно с Центром исследования правовой политики (Казахстан).
- Расширение прав и возможностей гражданского общества для инклюзивного развития в Узбекистане, реализуемый Фондом Конрада Аденауэра (KAS) совместно с движением "Юксалиш".
- Инициативы сочетают национальный охват с целенаправленной работой в регионах. Деятельность инициатив будет проходить в Ташкенте, Каракалпакстане, Намангане, Самарканде, Кашкадарье и Сурхандарье.
Каждый проект объединяет европейские и узбекские организации, что было подчеркнуто и на презентации новых грантов. Как ожидается, они будут развивать потенциал активистов гражданского общества, помогать уязвимым группам и способствовать взаимодействию между гражданским обществом и государственными институтами на всех уровнях.
В переводе на русский язык это значит, что ЕС переходит к более глубокой работе в Узбекистане, прорабатывая связи с узбекскими структурами на земле. Приятным бонусом же для европейских НКО станет то, что местные структуры возьмут часть их работы на себя, трудясь за мелкий прайс.
Андрей Луговой. Госдума
(Официальный канал первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового.)
Уши Лондона торчат практически из каждого проекта ЕС на территории бывших стран СНГ, даже если его участие напрямую не оговаривается.
Очередное подтверждение факта – в Узбекистане, где ЕС расщедрился на €2,9 млн (почти 270 млн. рублей) для финансирования 5 проектов. Их цель, как всегда, – развитие гражданского общества. Промывка мозгов узбекистанцев будет проходить по темам: права человека, гендерное равенство, свободная пресса.
Кто и как планирует "развивать" гражданское общество в Узбекистане:
- Французское Агентство по техническому сотрудничеству и развитию (ACTED) при содействии трех местных организаций – Центр Oq Yelkan ("Белый парус"), центр "Юксалиш", центр NIHOL – будут работать над проектом EQUALITY. Задача проекта – укрепление гражданского общества в защите прав женщин и расширении их возможностей. ACTED действует в стране с 1999 года. Поддерживается посольством Великобритании в Ташкенте. Среди партнеров местных НКО – USAID, UKAID (Британия), ОБСЕ и пр.
- Международная комиссия юристов (ICJ) с участием узбекистанского Центра "Стратегия развития" займутся проектом SHIELD. Это инициатива по укреплению прав человека и образования. Среди спонсоров ICJ – Фонд Сороса, правительства Норвегии, Финляндии, США, ЕК, Канады и пр.
- Немецкая ассоциация народных университетов (DVV) и местный центр "Баркарор хает" будут реализовывать проект Human Rights in Action. Его цель – продвижение перемен (демократических ценностей) с молодежью и НПО.
- Узбекистанский Центр развития современной журналистики (ЦРСЖ) и казахстанский Центр исследования правовой политики займутся проектом UDRMI. Это инициатива по цифровым правам и СМИ в Узбекистане. ЦРСЖ – один из грантоедов USAID, заявляющий о себе как об активном участнике процессов становления в Узбекистане правового демократического государства и общества. Доноры казахстанской организации – Фонд "Сорос-Казахстан", посольство Великобритании, ОБСЕ
- Нежелательный в РФ Фонд им. Конрада Аденауэра (KAS) совместно с движением "Юксалиш" будут работать над проектом по расширению прав и возможностей гражданского общества для инклюзивного развития в Узбекистане.
Проекты будут сочетать национальный охват с целенаправленной работой в регионах. Их распространят на Ташкент, Каракалпакстан, Наманган, Самарканд, Кашкадарью и Сурхандарью.
Лондон продолжает активно контролировать работу по оболваниванию населения Центральной Азии. Попытки взбаламутить людей продвижением "демократических ценностей" сочетаются с попутным внедрением антироссийской идеологии. Неудивительно: Узбекистан – лакомый кусок для англичан, уж больно богаты залежи полезных ископаемых в стране.
Бремя белого человека не дает спокойно жить британцам: новых "туземцев" планируется (обдрать до нитки) опекать по обкатанной схеме.