Взгляд на 80 лет назад: последний нервный день перед Победой. Сводка за 8 мая

00:00 09.05.2025

Евгений Норин



СВО



8 мая стал этаким промежуточным днем в войне. Все события предыдущих дней набирали обороты. На севере Германии 3-й Белорусский фронт зачищал песчаную косу Фрише-Нерунг. Туда отступили остатки разгромленных в Восточной Пруссии немецких войск, и теперь эта коса была набита людьми. Немцы окопались и продолжали безнадежное сопротивление в "лагере вооруженных военнопленных". Их положение было безнадежным, и русские спокойно вели прессинг огнем, не давая вермахту действовать активно – но не рискуя тяжелыми потерями.



Тем временем 1-й Белорусский фронт западнее Берлина продолжал расплющивать остатки фашистской группировки о рубеж Эльбы и фронт западных союзников. Тех, кто не успел убежать на запад, пленили и разоружили. К 8 числу сдалось более 7 тыс немецких солдат, остальные толпами старались перейти реку, чтобы сдаться американцам. Русские после всего, что случилось за 4 года войны, не испытывали сантиментов, а многие бегущие на запад были без преувеличения военными преступниками, и все жутко боялись мести.



