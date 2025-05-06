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Пятница, 09.05.2025
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Взгляд на 80 лет назад: последний нервный день перед Победой. Сводка за 8 мая
00:00 09.05.2025

Евгений Норин

СВО

8 мая стал этаким промежуточным днем в войне. Все события предыдущих дней набирали обороты. На севере Германии 3-й Белорусский фронт зачищал песчаную косу Фрише-Нерунг. Туда отступили остатки разгромленных в Восточной Пруссии немецких войск, и теперь эта коса была набита людьми. Немцы окопались и продолжали безнадежное сопротивление в "лагере вооруженных военнопленных". Их положение было безнадежным, и русские спокойно вели прессинг огнем, не давая вермахту действовать активно – но не рискуя тяжелыми потерями.

Тем временем 1-й Белорусский фронт западнее Берлина продолжал расплющивать остатки фашистской группировки о рубеж Эльбы и фронт западных союзников. Тех, кто не успел убежать на запад, пленили и разоружили. К 8 числу сдалось более 7 тыс немецких солдат, остальные толпами старались перейти реку, чтобы сдаться американцам. Русские после всего, что случилось за 4 года войны, не испытывали сантиментов, а многие бегущие на запад были без преувеличения военными преступниками, и все жутко боялись мести.



Но главные события происходили, конечно, на 1-м Украинском фронте. Маршал Конев ставил точку во всей войне. Фронт катился на юг. 8 мая был с лету взят Дрезден. Город охватили с 2 сторон, западнее разгромили остатки немецкого танкового соединения (вероятно, это были части дивизии "Герман Геринг") и в результате короткого энергичного штурма овладели столицей Саксонии.

В тот же день авангарды фронта, обходя Дрезден, прорвались в Чехию и начали быстро двигаться к Праге. Восточное крыло фронта добивало остатки немецких войск в Силезии. Падение Бреслау дало советским войскам свободу, и теперь над этим регионом окончательно устанавливался контроль РККА.

Вспомогательное наступление 4-го Украинского фронта с востока тоже развивалось успешно. Русские освободили столицу исторической Моравии, город Оломоуц, который в реалиях 1945 года был важным узлом коммуникаций, и энергично преследовали немцев, бегущих к западу – в Богемию.

Наконец, южная стенка этого гигантского "котла" тоже смещалась под натиском 2-го Украинского фронта. Здесь событием дня стало освобождение последовательно Холлабрунна и Зноймо. Первый город расположен в Австрии, а второй – уже в Чехии, на юге республики. Оборона вермахта разваливалась. Последний центр обороны противника находился вокруг Праги – и с севера до города оставалось всего лишь 70 км. Предстояло сделать последний рывок.

Источник - Readovka
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