Ровно 80 лет назад был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии

00:43 09.05.2025

Ровно 80 лет назад - в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в 0.43 по московскому времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.



Этот документ ознаменовал Победу советского народа в Великой Отечественной войне, завершение Второй мировой войны в Европе и крах нацизма.



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9 мая 1945 года в предместьях Карлхорста ровно в 0 часов 43 минуты по московскому времени (22:43 по центральноевропейскому времени) состоялась церемония подписания Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Ее приняли маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков и заместитель главнокомандующего союзными силами маршал А.Теддер. С германской стороны свои подписи поставили генерал-фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Штумпф и адмирал фон Фридебург.



После подписания Акта германское правительство было распущено. Поверженные немецкие войска полностью сложили оружие.



