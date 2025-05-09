Военный парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (трансляция)

10:00 09.05.2025

9 мая 2025



На Красной площади в Москве проходит военный парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.







RT ведет прямую трансляцию:

https://russian.rt.com/russia/article/1475590-parad-krasnaya-ploschad-den-pobedy