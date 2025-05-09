 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 08.05.2025
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Среда, 07.05.2025
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Вторник, 06.05.2025
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    Туркменистан   | 
Президент Туркменистана поздравил народ с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
12:00 09.05.2025

Народу независимого нейтрального Туркменистана
09.05.2025

Дорогие соотечественники!

Дорогие ветераны войны!

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов! Убежден, что этот праздник, прославляющий мир и дружбу, олицетворяющий большую любовь к свободной и благополучной жизни, оставит незабываемые впечатления в сердцах людей, которые неустанно и усердно трудятся, живут счастливой жизнью, гордятся своей любимой Родиной, постоянно развивающейся и процветающей в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.

По традиции мы возлагаем сегодня венки к монументам, воздвигнутым в честь отважных воинов, отдавших свои жизни ради мира и процветания во всем мире. Мы с большим уважением вспоминаем героев, показавших благородный пример мужества и бесстрашия в огненные годы войны, и наших соотечественников – тружеников тыла, внесших огромный вклад в достижение славной Победы. В честь 80-летия Победы в войне 1941–1945 годов мы вручаем ветеранам подарки. Праздничные мероприятия стали торжеством многовековых гуманных принципов нашего народа, еще больше укрепляя единство и сплоченность общества.

Дорогие соотечественники!

1941–1945 годы вошли в историю как самый безжалостный период в истории человечества. Эта война, длившаяся 1418 дней, привела к невосполнимым потерям, оставила в сердцах людей незаживающие раны. Воины проявили незабываемый героизм и мужество во имя мира и дружбы народов. В первые дни войны тысячи молодых туркменских мужчин добровольцами отправились на фронт, в ожесточенных боях показывая высокий образец патриотизма и отваги. За непоколебимое мужество и героизм сотни наших соотечественников были удостоены высокого звания Героя, а тысячи наших воинов награждены орденами и медалями. В это тяжелое время все жители Туркменистана, женщины, старики и дети, следуя всенародному лозунгу "Все для фронта, все для Победы!", усердно трудились день и ночь с непоколебимой надеждой на светлое будущее, мир и гуманность. Был собран обильный урожай пшеницы и хлопка, что внесло значительный вклад в достижение Великой Победы. Туркменские женщины, следуя исконным принципам ценности человеческой жизни, явили высокий пример патриотизма и гуманизма, пожертвовав в Фонд обороны свои ценные украшения и теплые вещи, а также соткали огромный ковер под названием "Душа туркмен".

Мы никогда не забудем тяготы и страдания тяжелых военных лет, нанесенный ими урон, а героизм людей, проявленный в стремлении к мирной жизни, золотыми буквами будет вписан в нашу славную историю. Яркое тому свидетельство – увековечение светлой памяти героев, прославление их мужества в произведениях литературы, песенно-музыкального искусства, кинолентах и театральных постановках, издание книг "Hatyra" и "Şöhrat". Мы отдаем дань памяти и глубочайшего уважения нашим доблестным защитникам, показавшим высокий пример мужества и отваги. Героическая жизнь наших бесстрашных отцов – образцовая школа патриотизма.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства ветераны войны и труда вносят большой вклад в развитие родной Отчизны, воспитание молодежи в духе патриотизма и мужества, укрепление единства и сплоченности народа.

В Туркменистане, который становится одним из процветающих государств мира, мы с большим уважением относимся к ветеранам, показавшим безусловный пример любви и верности Отечеству в 1941–1945 годах, к матерям, пережившим суровые дни войны, ко всем, кто мужественно сражался ради великой цели. Старшее поколение – наша гордость, воспитывает в нас любовь к Родине, уважение к человеческому достоинству, родителям, служит примером для подражания.

Дорогие туркменистанцы!

Направленная на укрепление всеобщего мира и безопасности, создание условий для устойчивого развития и расширения эффективного сотрудничества политика обеспечивает высокий международный авторитет нашей независимой, постоянно нейтральной Отчизны. Особую гордость вызывает тот факт, что Туркменистан выступает за развитие дружественных отношений в мире и активно участвует в выработке обоснованных решений важных вопросов современности. Проводимая нами политика нейтралитета – это политика мира и дружбы. Объявление мировым сообществом 2025 года "Международным годом мира и доверия" стало символом признания правового статуса, стремления к миру, дружбе и доброй воли нашей независимой Родины.

Дорогие соотечественники!

Дорогие ветераны войны!

Еще раз искренне поздравляю вас со знаменательной датой – 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в работе на благо дальнейшего процветания нашей любимой Родины!

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746781200


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