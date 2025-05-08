Судьба императорской Японии была решена в Маньчжурии, а не в Хиросиме, - Анатолий Кошкин

12:38 09.05.2025 Судьба императорской Японии была решена в Маньчжурии, а не в Хиросиме

Решающая роль СССР в разгроме милитаристской Японии подтверждена в Кремле



08.05.2025 | Анатолий КОШКИН



Руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно в статье, вошедшей в сборник статей членов Совбеза РФ "К 80-летию Великой Победы" написал: "Исторические факты бесспорно свидетельствуют: к капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны подтолкнули вовсе не американские ядерные бомбардировки, а в первую очередь сокрушительное наступление советских войск на Дальнем Востоке, приведшее к разгрому Квантунской армии".



С удовлетворением отмечаю, что точка зрения о том, что милитаристскую и нацистскую Японию привели в августе 1945 года к безоговорочной капитуляции не варварское уничтожение атомными бомбами мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, а советский блицкриг, возобладала и в высших властных структурах нашего государства. Тем большее удовлетворение доставляет то, что, можно считать, принята на официальном уровне аргументация и доказательная база, использованные в исследованиях автора этих строк.



В статье отмечается, что действия США, "по сути, представляли собой натурное испытание ядерного оружия при ударе по городским агломерациям", поскольку реальных военных оснований для применения ядерных бомб у страны не было. "Другими словами, это был варварский акт по проверке эффективности новых средств поражения на людях в условиях плотной городской застройки, – заключил представитель Кремля. – Многие историки сходятся во мнении, что главная цель этого удара была связана с необходимостью убедительно подкрепить растущие гегемонистские устремления США".



Опубликованная статья явилась и ответом на наглую попытку президента США Дональда Трампа украсть у СССР, ныне России, и присвоить себе Победу во Второй мировой войне. Предпринята кощунственная в отношении огромных жертв нашего народа, мягко говоря, недостойная главы столь крупной и все еще влиятельной страны, как США, попытка убедить народы мира в том, что роль Красной Армии Советского Союза в разгроме вооруженных сил нацистских Германии и Японии была чуть ли не символической, и уж, конечно, не решающей, а… вспомогательной. Трамп так и вещает: "Советский Союз нам помогал…"



"Доминирующей" же силой, сокрушившей мощные германские и японские вооруженные силы, ныне, вопреки очевидным фактам истории, на весь мир объявлены Соединенные Штаты Америки. При этом упорно сопротивлявшийся кровавой 14-летней японской агрессии китайский народ и его армии вообще в расчет не принимаются.



Сегодня, когда мир отмечает Великую Победу над силами зла и геноцида народов в Европе, а в сентябре будет, хотелось бы верить, столь же торжественно праздновать освобождение азиатских народов от жесточайшего империализма и колониализма "божественной" Японии, хотелось бы напомнить основные факты, убедительно свидетельствующие о том, что японская политическая и военная верхушка была вынуждена капитулировать вовсе не после испепеления японцев в Хиросиме и Нагасаки, а в результате блестящего советского блицкрига.







Еще до разгрома Квантунской армии утром 9 августа 1945 года министр иностранных дел Японии Сигэнори Того убеждал премьер-министра Кантаро Судзуки, что вступление СССР в войну не оставляет для Японии другого выхода, кроме принятия условий Потсдамской декларации о безоговорочной капитуляции. Влиятельный министр – хранитель императорской печати Коити Кидо доложил Хирохито о необходимости немедленно прекратить войну. При этом выражалось опасение, что иначе поражение в войне может подтолкнуть народные массы к революции. Стремясь избежать этого, ближайшее окружение императора считали необходимым капитулировать как можно скорее перед американцами и англичанами, дабы не допустить высадки на Японские острова советских войск.



Однако военное командование решительно не соглашалось с предложением о капитуляции. Невзирая на атомную бомбардировку, сторонники "партии войны" продолжали развернутую по всей стране подготовку населения к отпору врагу – женщин, детей и стариков на школьных спортивных площадках обучали приемам борьбы с применением бамбуковых копий, в горах создавались базы партизанской войны. Создатель отрядов смертников-камикадзе заместитель начальника главного морского штаба вице-адмирал Такидзиро Ониси, категорически выступая против капитуляции, заявлял на заседании правительства: "Пожертвовав жизнями 20 миллионов японцев в специальных атаках, мы добьемся безусловной победы". При этом он подчеркивал, что камикадзе не обязательно быть пилотом, а достаточно просто "быть готовым нанести ценой своей жизни эффективный удар по противнику". Главным в стране стал лозунг "Сто миллионов погибнут как один!"



Жертвы народа не смущали японских руководителей. Не пугали их и атомные бомбы. Не капитулировали же они весной 1945 г., когда в результате ковровых бомбардировок японских городов погибли, по разным подсчетам, от 500 до 900 тысяч жителей, что превосходило число жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.



Однако, понимая, что каждый день, прошедший после вступления в войну Советского Союза, усиливает его право голоса в вопросах, касающихся будущего Японии, сторонники немедленной капитуляции решили прибегнуть к авторитету императора.



После известия о стремительном развитии наступления советских войск в Маньчжурии и Корее в ночь с 9 на 10 августа в бомбоубежище императорского дворца спешно было созвано совещание в присутствии микадо, на котором премьер-министр зачитал ранее заготовленный текст заявления: "Японское правительство принимает условия, выдвинутые совместной декларацией Трех держав от 26 июля, понимая их в том смысле, что они не содержат требований, затрагивающих суверенитет Императора в управлении страной". Совещание завершилось словами императора том, что он "принял решение прекратить эту войну".



Однако командование армии не спешило довести это решение до войск, а также народа. Главнокомандующий японскими войсками в Китае Ясудзи Окамура телеграфировал 12 августа в Токио: "Тяжело пережить создавшуюся угрозу государственному строю и территории Империи. Понимаем, что вступление в войну Советского Союза значительно ухудшило положение. Однако, имея на территории собственно Японии армию до 7 млн человек и экспедиционную армию на материке до 1 млн человек, боевой дух которых по-прежнему высок, готовы к решающему разгрому противника. Именно теперь сухопутная армия стала главной опорой Империи. Твердо уверены, что, несмотря на успешное наступление противника (советских войск. – А.К.) и внутренние трудности внутри страны, вся армия готова с честью погибнуть в бою, но добиться целей войны этой осенью.



Судьба императорской Японии решается в Маньчжурии. Будучи горячо преданным родине, осмеливаюсь доложить свое мнение и надеюсь, что будут приняты твердые решения".



При этом появление у американцев атомной бомбы и уничтожение Хиросимы и Нагасаки практически не принимались в расчет. Но признавалось, что именно вступление в войну Советского Союза поставило Японию на грань поражения. Красная армия лишила японское командование надежд на то, что, "когда начнется решающее сражение на территории собственно Японии, нетронутые силы сухопутной армии, находящиеся в Маньчжурии, будучи переброшенными в метрополию, позволят продержаться в течение длительного времени".



В полдень 15 августа 1945 г. японцы впервые за всю историю существования государства услышали голос своего божественного монарха, который на трудном для простолюдинов языке объявил о решении прекратить войну. В качестве обоснования невозможности дальнейшего сопротивления было указано и на использование противником "новой и самой тяжелой бомбы невиданной разрушительной силы". Тем самым давалось понять, что Япония не сдается, потерпев поражение в сражениях с противником, а вынуждена отступить перед неодолимой силой невиданного ранее оружия. В связи с этим в Японии до сих пор немало тех, кто считает, что применение американцами атомных бомб явилось "тэнъю" – волей провидения, милостью небес, позволившей священной нации Ямато выйти из войны с честью, не потеряв лица.



В действительности же неизбежность поражения Японии император и его ближайшее окружение связывали не с атомными бомбардировками, а с участием в войне сокрушившей военную мощь гитлеровской Германии Красной армии. В рескрипте от 17 августа 1945 года "К солдатам и матросам" верховный главнокомандующий армией и флотом Японии император Хирохито, уже не упоминая американские атомные бомбы и уничтожение японских городов, в качестве основной причины капитуляции назвал вступление в войну СССР. Было со всей определенностью заявлено: "Теперь, когда в войну против нас вступил и Советский Союз, продолжать сопротивление… означает поставить под угрозу саму основу существования нашей Империи".



Факты свидетельствуют о том, что без вступления в войну СССР американцы не смогли бы быстро покорить Японию, "забросав ее атомными бомбами", как убеждала японское население в листовках и по радио американская военная пропаганда. По расчетам американских штабов для обеспечения высадки десантов на Японские острова требовалось по меньшей мере девять атомных бомб. После ударов по Хиросиме и Нагасаки у США больше не было готовых атомных бомб, производство же новых требовало длительного времени. "Эти бомбы, сброшенные нами, – свидетельствовал военный министр США Генри Стимсон, – были единственными, которыми мы располагали, а темпы производства их в то время были весьма низкими". Не следует забывать и то, что в ответ на атомные удары японцы могли обрушить на США накопленное в расположенных в Северо-Восточном Китае японских секретных лабораториях в огромных количествах бактериологическое и химическое оружие. Эту грозящую всему миру опасность предотвратило вступление СССР в войну. Бывший командующий Квантунской армией генерал Отодзо Ямада признал на судебном процессе: "Вступление в войну против Японии Советского Союза и стремительное продвижение советских войск вглубь Маньчжурии лишило нас возможности применить бактериологическое оружие…" Не вступи Советский Союз в войну, она могла продолжаться еще неопределенно долго.



Ныне в США стараются "забыть" о признании американскими политиками и особенно военными важной роли СССР в разгроме милитаристской Японии. В 1945 году американские военные стратеги исходили из того, что даже если разработанный план высадки войск США на Японские острова под кодовым названием "Даунфол" был бы осуществлен, не было уверенности, что "могущественная Квантунская армия, находясь почти на полном самообеспечении, не будет продолжать борьбу". Командующий англо-американскими войсками на Тихом океане и Дальнем Востоке генерал Дуглас Макартур также считал, что войска США "не должны высаживаться на острова собственно Японии, пока русская армия не начнет военные действия в Маньчжурии". Крупный военный и политический деятель США генерал армии Джордж Маршалл указывал: "Важность вступления России в войну заключается в том, что оно может послужить той решающей акцией, которая вынудит Японию капитулировать". Так и произошло.



Даже занимавший откровенно антисоветские позиции президент США Трумэн признавал: "Мы очень желали, чтобы русские вступили в войну против Японии". В своих мемуарах он отмечал, что "вступление России в войну становилось все более необходимым для спасения сотен тысяч американцев". Не после испепеления 6 августа 1945 года мирных жителей Хиросимы в атомном огне, а, получив информацию о начале советского наступления в Маньчжурии и Корее, он радостно воскликнул: "Это все!"



Непредвзятый анализ сложившейся в августе 1945 года военно-политической ситуации на Дальнем Востоке заставляет даже непримиримых критиков Советского Союза признавать очевидные факты. Так, в изданном в 2005 году научном исследовании причин принятия японским правительством решения о капитуляции профессор Калифорнийского университета (США) этнический японец Цуеси Хасэгава признает определяющее влияние вступления СССР в войну на решение императора принять условия капитуляции. В заключительной части своего труда "В погоне за врагом. Сталин, Трумэн и капитуляция Японии" он пишет: "Сброшенные на Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы не являлись определяющими при принятии Японией решения капитулировать. Несмотря на сокрушительную мощь атомных бомб, их было недостаточно для изменения вектора японской дипломатии. Это позволило сделать советское вторжение. Без вступления Советского Союза в войну японцы продолжали бы сражаться до тех пор, пока на них не были бы сброшены многочисленные атомные бомбы, не осуществилась бы успешная высадка союзников на острова собственно Японии или продолжались бы воздушные бомбардировки в условиях морской блокады, что исключило бы возможность дальнейшего сопротивления".



Это мнение в своей статье в журнале "Форин полиси", озаглавленной "Победу над Японией одержала не бомба, а Сталин" разделяет Уорд Уилсон, автор книги "Пять мифов о ядерном оружии".



Он указывает, что летом 1945 г. американская авиация разбомбила обычными бомбами – целиком или частично – 66 японских городов, разрушения были колоссальные, в некоторых случаях сравнимые с разрушениями при атомных бомбардировках. 9–10 марта в Токио выгорело 16 квадратных миль, погибли около 120 тыс. человек. Хиросима лишь на 17-м месте по разрушениям городской территории (в процентном отношении). Автор пишет: "Что же встревожило японцев, если их не волновали ни бомбежки городов в целом, ни атомная бомбардировка Хиросимы конкретно? Ответ прост – это был СССР".



И далее: "Традиционная версия, что Япония капитулировала из-за Хиросимы, удобна, так как она удовлетворяет эмоциональные потребности и США, и самой Японии. Какую выгоду извлекли США из традиционной версии? Репутация военной мощи США значительно улучшилась, влияние дипломатии США в Азии и во всем мире возросло, безопасность США окрепла… Напротив, если бы причиной капитуляции считалось вступление СССР в войну, Москва смогла бы утверждать, что за 4 дня ей удалось то, чего США не могли добиться 4 года, и представления о военной мощи и дипломатическом влиянии СССР окрепли бы… В период холодной войны утверждения, что СССР сыграл решающую роль, были бы равны "пособничеству врагу", – считает Уилсон.



А занимавший в годы Второй мировой войны пост премьер-министра Великобритании Уинстон Черчилль прямо заявлял: "Было бы ошибочным полагать, что судьба Японии была решена атомной бомбой".



Убедительно доказано и то, что атомные бомбардировки не были вызваны военной необходимостью. Принимая решение об использовании атомного оружия, американское руководство нацеливало его не против военных объектов, а против мирных жителей японских городов. Об этом неопровержимо свидетельствуют документы. Так, в отданном 2 августа 1945 года оперативном приказе № 13 американского командования указывалось: "День атаки – 6 августа. Цель атаки – центр и промышленный район города Хиросима. Вторая резервная цель – арсенал и центр города Кокура. Третья резервная цель – центр города Нагасаки".



Нанося атомные удары по густонаселенным районам Хиросимы и Нагасаки, американское правительство и командование стремились достичь, прежде всего, психологического эффекта, уничтожив для этого как можно больше людей. Президент Трумэн лично одобрил предложение своего ближайшего советника, впоследствии госсекретаря США Джеймса Бирнса о том, что "бомбу следует использовать как можно скорее против Японии, что ее следует сбросить на военный завод, окруженный жилыми массивами для рабочих, и что ее следует применить без предварительного предупреждения".



Атомная бомбардировка преследовала и другую важную цель – запугать СССР и другие государства, добиться благодаря ядерной монополии господства США в послевоенном мире. Готовя применение атомных бомб, Вашингтон рассчитывал на то, что бомбардировка поможет "сделать Россию сговорчивой в Европе". Известно высказывание Трумэна по этому поводу: "Если бомба взорвется, что, я думаю, произойдет, у меня, конечно, будет дубина для этих парней". В связи с этим трудно не согласиться с мнением известного английского физика, лауреата Нобелевской премии Патрика Блэкетта о том, что атомные бомбардировки "были не в последнюю очередь актом против России". И действительно, атомные удары явились не последним аккордом Второй мировой, а возвестили начало холодной войны.



Фактом истории является то, что Красная армия Советского Союза вне всякого сомнения внесла решающий вклад в разгром японских сухопутных сил на континенте. Советский блицкриг лишил японское руководство шансов на переброску в метрополию войск из Китая, тем самым сорвав планы кровопролитного "сражения за метрополию", предотвратил развязывание милитаристской Японией бактериологической и химической войны, что спасло миллионы человеческих жизней, в том числе самих японцев.



P. S. В ходе встречи c Председателем КНР Си Цзиньпином Президент РФ Владимир Путин отметил: "Со своей стороны благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате". Российский Президент подчеркнул важность совместной памяти о Второй мировой войне и поддержал развитие отношений с Китаем. Источник - Фонд стратегической культуры

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