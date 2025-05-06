Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат, - Кирилл Стрельников

12:45 09.05.2025

Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат



Кирилл Стрельников



Вчера Россия начала перемирие, объявленное Владимиром Путиным на дни празднования 80-летия Победы: оно продлится до ноля часов с 10 на 11 мая. Формально поводом для перемирия были обозначены "гуманитарные побуждения", но реальная суть их в другом: дать возможность Киеву и его кураторам-русофобам показать свое истинное рыло и публично выбрать, на чьей они стороне истории.



Но зуд был настолько нестерпим, а ненависть к Дню Победы была настолько велика, что киевский режим решил продемонстрировать всему миру свою теснейшую связь как со своими идеологическими, так и биологическими предками, нацистскими коллаборационистами и палачами. И решил попробовать если не атаковать сам парад Победы, то хотя бы как-то испортить подготовку к нему.



Накануне наступления праздничного перемирия МО РФ отчиталось о том, что всего за сутки силы ПВО сбили в разных регионах России 524 дрона различных типов, а также ракеты и корректируемые бомбы. Даже с учетом того, что было несколько попаданий, работа наших зенитчиков признана блестящей и обнулила самую массовую на данный момент в истории одновременную атаку беспилотников, ракет и авиации. Судя по реакции международных экспертов, ни одна страна в мире таким результатом похвастать бы не смогла.



Американское издание The Washington Post процитировало высокопоставленного представителя Министерства обороны Украины, который до этого заявил, что "атаки на Москву вряд ли принесут результат из-за усиленной российской ПВО". Очевидно, что даже самые упоротые деятели из ВСУ понимают, что военных результатов им добиться таким способом не удастся, а от побочных эффектов не спасет никакой доктор.



Чего на самом деле хотели организаторы атаки и кто их вдохновитель, легко считывается из заголовков западных СМИ.



Newsweek: "Атаки украинских дронов вызвали в России хаос".

ABS News: "Украинские дроны атакуют Москву и срывают подготовку к Дню Победы".

Helsinki Times: "Дроны бьют по Москве прямо перед Днем Победы".

CNN: "Атака дронов подчеркивает беззащитность столицы России во время ключевого пропагандистского мероприятия".

Zero Hedge: "Россия отбивает самую большую атаку дронов в истории: хаос в аэропортах всего за несколько часов до Дня Победы".



С учетом того, что в никакой хаос Россия не погрузилась, все вынужденные задержки, перерывы и блокировки были оперативно сняты, а подготовка к нашему главному празднику не остановилась ни на секунду, правда здесь лишь в том, что главной целью атаки было нечто неосязаемое - наш День Победы, который даже 80 лет спустя заставляет наших врагов корчиться, как от святой воды. Многие из национал-предателей, перебравшихся за рубеж, дружно забились в падучей, как при сеансе экзорцизма. Тот же Быков-Зильбертруд заявил, например, что "я не буду среди тех, кто морально осудит в этой ситуации Украину".



Бросается в глаза координация усилий тех, чьи предки 80 лет назад принесли на нашу землю смерть, боль и рабство, но были с позором вышвырнуты на свалку истории. Параллельно с атаками дронов свои атаки ведут на Праздник Победы по всей Европе, где сносят памятники нашим воинам-освободителям, запрещают любые символы и песни, ассоциирующиеся с их поражением, и даже мелко гадят, не пропуская в Россию самолеты с лидерами стран, которые сделали свой выбор в пользу истинной истории и истинной правды.



Западные деятели наконец дождались прекрасного повода, чтобы снова развернуть свои знамена, которые уцелели после костра перед Мавзолеем на Красной площади в 1945 году, и прикрывают свои мстительные нападки на нашу Победу оправданием киевского режима.



Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в Москве: "Я думаю, что Украина напоминает России, что она не может действовать на Украине безнаказанно и не ожидать ответа".

Дженни Мэтерс, эксперт по России (Великобритания): "Атаки дронов могут быть направлены на то, чтобы напомнить Путину, что он не может делать все, что захочет".

Мар Мирон (Королевский колледж Лондона): "У Украины нет других вариантов на фоне неблагоприятной обстановки на фронте".



