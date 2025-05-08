|НГ: Кто такой папа Римский Лев XIV
13:22 09.05.2025
Кто такой папа Римский Лев XIV
Роберт Прево – первый понтифик из США в истории, но с Белым домом он не связан
Станислав Минин
08.05.2025
Конклав в Ватикане выбрал нового папу Римского. 133 кардинала сделали это на второй день голосования – то же самое было в случае с Бенедиктом XVI и Франциском. Сама процедура проходила в закрытом режиме, можно лишь догадываться, кто кого поддерживал, кто менял свое мнение, как победитель набрал нужные две трети голосов. Агентство ANSA сообщило, что понтифика выбрали в четвертом голосовании – после второго и третьего утром из трубы Сикстинской капеллы шел черный дым. На площади Святого Петра нового папу ждали более 40 тысяч верующих.
Новым папой стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Прево, префект ватиканской Дикастерии по делам епископов. Он выбрал себе – довольно неожиданно – имя Лев XIV. Имя обычно многое значит. В частности, папа Лев XIII стал известным благодаря энциклике Rerum Novarum, в которой он защищал права рабочих. Его называли "папой рабочего класса". Выбрав такое имя, кардинал Прево, возможно, демонстрирует, что "социальная" программа папы Франциска продолжится.
Прево родился в Чикаго, он первый понтифик из США в истории. Долгое время считалось, что кардинала с американским паспортом едва ли когда-либо изберут папой. Это был бы слишком большой подарок для сверхдержавы. Однако Прево не связан с американскими политическими кругами (в отличие, например, от "любимого" кардинала нынешнего американского президента Тимоти Долана). Он монах-августинец, многие годы провел в Южной Америке, а именно в Перу, где даже руководил епархией Чиклайо. Считается, что он сумел стабилизировать ситуацию в перуанском епископате, где с одной стороны были "леваки" - сторонники так называемой "теологии освобождения", а с другой – жесткие консерваторы. Чем-то это напоминает нынешнее положение дел в Католической церкви в целом, где консерваторы опасаются запущенных Франциском реформ, а реформаторы хотят двигаться по этому пути еще смелее.
Другими словами, Роберта Прево хорошо знают в Южной Америке. И блок кардиналов с этого континента мог его поддержать. Прево не был в первой группе фаворитов – к ним относили кардиналов Пьетро Паролина, Луиса Антонио Тагле и Маттео Дзуппи. Но, похоже, никому из них не удалось расширить свой "электорат" после первого голосования, и тогда кардиналы перешли к плану Б. Впрочем, все это предположения. Как оно было на самом деле, мы узнаем, если кто-то из участников конклава нарушит обет молчания и на правах анонимности поделится информацией с кем-нибудь из журналистов. Так бывало, когда выбирали предыдущих пап.
Папу Франциска, как рассказывали осведомленные журналисты, помог выбрать гондурасский кардинал Оскар Родригес Марадьяга. Он подготовил латиноамериканский блок, который поддержал тогда аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольо. Марадьяга приезжал на общие собрания кардиналов и сейчас. И, как рассказывали некоторые издания, агитировал за Прево. Впрочем, за день до конклава сайт The Pillar сообщил, что Марадьяга чуть ли не покинул Рим в расстроенных чувства: с коалицией "за Прево" ничего не получилось. Оказывается, очень даже получилось.
Новый папа поддерживал близкую Франциску идею синодальности, то есть вовлечения рядового духовенства, монахов и мирян в процесс решения важных церковных вопросов и даже управления церковью. Он знаток канонического права, и кардиналы могли это учесть: импульсивные решения Франциска, его частые motu proprio, то есть перемены церковных установлений актом папской воли, нравились не всем, даже его сторонникам. У Прево богатый опыт управления. В том числе и важнейшей куриальной структурой. У префекта Дикастерии по делам епископом – большое влияние и большая сеть контактов по всему миру.
К слову, Прево не был первым кандидатом для папы Франциска на роль префекта этой структуры. Он хотел доверить ее бразильскому архиепископу Илсону Монтанари. Но тот – по своим причинам – отказался. Монтанари остался секретарем, то есть вторым человеком, в Дикастерии. Сейчас, когда место шефа освободилось, вероятно, он согласится подняться на ступень выше.
Минусом Роберта Прево считалась слабая харизма. Он не похож на поп-звезду, и даже на балконе базилике Святого Петра в папском облачении кажется застенчивым, смущенным. Однако Хорхе Марио Бергольо, будучи архиепископом Буэнос-Айреса, многим казался очень серьезным. Он редко улыбался и смеялся. А, заняв Святой престол, он запомнился в том числе и улыбкой.
Первые слова папы Льва XIV к верующим были: "Мир вам!" Он долго благодарил покойного папу Франциска, и для сторонников папы Бергольо это хороший знак: 91-летний кардинал Джованни Баттиста Ре после мессы, предварявшей конклав, в обращении к кардиналам вообще не упомянул только что ушедшего понтифика. Либеральная католическая пресса увидела в этом угрозу: консерваторы контратакуют, хотят стереть наследие Бергольо, продвинуть более компромиссного иерарха. Неизвестно, будет ли Прево более компромиссным. Разве что – чуть более предсказуемым в своих решениях.