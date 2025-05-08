НГ: Кто такой папа Римский Лев XIV

13:22 09.05.2025

Кто такой папа Римский Лев XIV



Роберт Прево – первый понтифик из США в истории, но с Белым домом он не связан



Станислав Минин

08.05.2025



Конклав в Ватикане выбрал нового папу Римского. 133 кардинала сделали это на второй день голосования – то же самое было в случае с Бенедиктом XVI и Франциском. Сама процедура проходила в закрытом режиме, можно лишь догадываться, кто кого поддерживал, кто менял свое мнение, как победитель набрал нужные две трети голосов. Агентство ANSA сообщило, что понтифика выбрали в четвертом голосовании – после второго и третьего утром из трубы Сикстинской капеллы шел черный дым. На площади Святого Петра нового папу ждали более 40 тысяч верующих.



Новым папой стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Прево, префект ватиканской Дикастерии по делам епископов. Он выбрал себе – довольно неожиданно – имя Лев XIV. Имя обычно многое значит. В частности, папа Лев XIII стал известным благодаря энциклике Rerum Novarum, в которой он защищал права рабочих. Его называли "папой рабочего класса". Выбрав такое имя, кардинал Прево, возможно, демонстрирует, что "социальная" программа папы Франциска продолжится.



