Уроки Второй мировой. Англосаксы всегда быстро из союзников во врагов превращаются, - Валентин Катасонов

17:44 09.05.2025 Мудрость русского генерала: "Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними"

Вторая мировая война подтвердила слова Алексея Едрихина, сказанные 100 с лишним лет назад



Валентин Катасонов

5 мая 2025



Кто не знает крылатой фразы "Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними"? А откуда она взялась? Как выясняется это несколько переиначенная фраза, которая содержится в работе русского отставного генерал-майора Алексея Ефимовича Вандама "Наше положение" (1912). Вандам - псевдоним, настоящая фамилия генерала - Едрихин. Годы жизни: 1867−1933.



В указанной работе есть такая фраза: "Наконец наступает очередь и Китая, который, после своих разнообразных опытов с англичанами и американцами, смело мог бы сказать теперь: "Плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его своим другом!".



В приведенной цитате речь идет о пережившем революцию Китае, которого стремились экономически закабалить Соединенные Штаты и Великобритания. Китай приводился генералом лишь в качестве яркого примера той угрозы, которую англосаксы представляют для любого государства, в том числе России.



Первые наблюдения Алексея Ефимовича, касающиеся англосаксов, относятся к концу 19 столетия. В 1899 году поручик Едрихин закончил Николаевскую академию Генштаба и в тот же год был отправлен корреспондентом известной газеты "Новое время" в Южную Африку. Там как раз начиналась война между бурскими (голландскими) колонистами и английским правительством.



Не буду пересказывать о всей биографии генерала, а лишь отмечу, что он предчувствовал приближение мировой войны и предупреждал о недопустимости каких-либо альянсов Российской империи с англосаксами, особенно Великобританией. Он был сторонником другого альянса - с участием Германии и Франции. Но получилось так, что Россия оказалась в одной связке с Британией ("Антанта") и против Германии.



Россия обеспечила победу Антанты над Германией и ее союзниками, но, мягко выражаясь, бенефициаром победы не стала. А ведь генерал предсказывал недопустимость альянса России и Великобритании, тем более против Германии. Предупреждений Вандама перед войной никто не услышал.



Кроме "Нашего положения" Вандам написал еще ряд книг. Особо я выделил бы работу "Величайшее из искусств. Обзор современного международного положения при свете высшей стратегии" (1913). В ней он также советует держаться подальше от англосаксов.



Здесь я ставлю точку на рассказе о русском генерале и перехожу к теме Второй мировой войны. И она являет яркий пример того, как англосаксы умеют готовить войны, развязывать их и загребать жар чужими руками.



О том, что англосаксы готовили Германию ко Второй мировой войне, знают все (привели Гитлера к власти в 1933 году, обеспечили ускоренную милитаризацию германской экономики и др.). Они же и поднесли спичку, которой зажгли огонь Второй мировой. Расскажу об этой "спичке".



Начало войны датируют 1 сентября 1939 года. В указанный день (точнее - ночь) была провокация на границе Германии и Польши. Говорят, что она была спланирована немцами. Нет, это была провокация, инициированная Британией (а немцы были лишь исполнителями). Гитлер хотел урегулировать этот конфликт.



Не с Варшавой, конечно, а с Лондоном. А Лондон как воды в рот набрал. Молчание продолжалось до 3 сентября, когда Лондон объявил Германии войну.



Это и была та самая спичка, которая воспалила огонь Второй мировой. Британию без натяжки можно назвать поджигателем войны. Уже через несколько часов после Лондона войну Берлину объявил Париж.



Для Гитлера, да и многих других, это был самый настоящей шок. Ведь еще менее одиннадцати месяцев до этого в Мюнхене проходила встреча глав четырех государств - Адольфа Гитлера (рейхсканцлер Германии), Невилла Чемберлена (премьер-министр Великобритании), Эдуарда Даладье (премьер-министр Франции), Бенито Муссолини (премьер-министр Италии).



Все знают об этой встрече, которую принято называть "Мюнхенским сговором". На ней все участники согласились с тем, что Чехословакия в течение десяти дней должна отдать Германии Судетскую область. Решение было не только выполнено, но и перевыполнено. Поскольку к весне следующего года Германия аннексировала уже всю Чехословакию. Уже тогда многие наблюдатели констатировали, что в Мюнхене было положено начало формированию "Альянса четырех" (Германии, Британии, Франции и Италии).



Есть много прямых и косвенных доказательств того, что "Альянс четырех" после Мюнхена продолжал укрепляться. Это был блок, нацеленный на Советский Союз; блок, в котором в качестве ударной силы должна была выступить Германия. А остальные три участника - ассистировать ей.



Наличие этого альянса подтверждалось тем, что попытки Сталина подписать соглашения о взаимопомощи и гарантиях безопасности с Лондоном и Парижем заканчивались ничем. А вот Германия оказалась слабым звеном этого альянса. И 23 августа 1939 года Москва и Берлин заключили межправительственное соглашение, которое позднее в западной прессе стали называть уничижительно "пактом Молотова-Риббентропа" (документ был подписан главами ведомств по иностранным делам Советского Союза и Германии).



Стороны обязались воздержаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет, если одна сторона станет объектом военных действий третьего государства. Участники договора отказались от союзных отношений, "направленных против другой стороны".



Также предусматривался обмен информацией по вопросам, затрагивающим интересы сторон. Фактически так называемый "пакт Молотова-Риббентропа" был нацелен на предотвращение войны в Европе.



Лондон, получив новость о советско-германском соглашении был в бешенстве. Насмарку пошли все усилия по формированию антисоветского блока. За неделю Лондоном с участием фанатичных немецких противников пакта Молотова-Риббентропа был состряпан план провокации на германо-польской границе.



Спичка была зажжена, пожар войны заполыхал по всей Европе. Но вместо того, чтобы пойти на восток, Гитлер развернулся на запад. Как писали в своих мемуарах некоторые тогдашние генералы Вермахта, они сами не ожидали, насколько легким оказалось продвижение немецких войск по Европе.



Лондон - отличный поджигатель войн, но очень неважный воин. Объявлением войны Германии Лондон сделал красивый жест: мол, не дадим в обиду Польшу. Однако никакой реальной поддержки со стороны Лондона Варшава не получила. Капитуляция последних подразделений польских войск датируется 6 октября 1939 года. На полный захват Польши Гитлеру потребовалось всего 36 дней!



Датско-Норвежская операция по захвату двух скандинавских стран длилась 32 дня (с 9 апреля 1940 г. по 10 июня 1940 г.).



На захват Нидерландов и Люксембурга в мае 1940 года Гитлеру потребовалось всего 5 дней. В том же мае Бельгия была полностью оккупирована за 19 дней.



Французская кампания Гитлера длилась 43 дня (с 10 мая по 22 июня 1940 г.).



На захват Югославии Гитлеру в апреле 1941 года потребовалось 12 дней. Тогда же в апреле Греция была оккупирована за 15 дней.



Если просуммировать время, которое потребовалось Гитлеру для всех захватов в Европе, то получается 162 дня (23 недели и 1 день).



Лондон запалил Вторую мировую войну, а в ней поначалу почти не участвовал, лишь наблюдая за победоносным шествием Гитлера по европейскому континенту. Когда Гитлер летом 1940 года закрепился на побережье Атлантики, то начались первые боевые операции против Англии. В основном это были воздушные операции.



Лондон был абсолютно не готов к серьезном военному противостоянию с Германией. Впрочем, странностей в действиях Гитлера также хватало. Он хотел не капитуляции и абсолютной победы над Британией. Он хотел силой принудить ее к миру. Судя по всему, пытался договориться о мире с Лондоном и посланник Гитлера Рудольф Гесс, который в мае 1941 года перелетел Ла-Манш…



Вероятно, Гитлер рассчитывал, что можно восстановить тот "Альянс четырех", который стал складываться в Мюнхене. Но это были бесплодные мечты.



Будь Гитлер хорошо знаком с работами нашего генерала Вандама (Едрихина) или хотя бы с работами своего земляка Бисмарка, он не пытался бы искать "договорняка" с англичанами.



Но все-таки какие-то "договорняки" были. Правда, как позднее оказалось, очень неустойчивые и временные. В мемуарах некоторых генералов Вермахта сквозит явное удивление: зачем Гитлер 22 июня 1941 года вломился на территорию Советского Союза? По данным германской разведки и штаба Вермахта, СССР имел преимущество по численности личного состава и по большинству вооружений.



Крайне рискованная операция. Правда, Гитлер и некоторые генералы из его окружения рассчитывали на то, что победа на Востоке будет обеспечена внезапностью. Точнее выражаясь, вероломностью. Мол, блиц-операция "Барбаросса" продлится примерно столько же, сколько Гитлеру потребовалось для того, чтобы дойти до Атлантического побережья.



Но ведь для правильной оценки операции "Барбаросса" следует еще принять во внимание, что у Гитлера на Западе может возникнуть Второй фронт. Этого фронта еще не было, но Лондон его обещал. Лондон запалил войну, но носа на европейский континент пока высунуть боялся. Занимаясь исключительно обороной островов Туманного Альбиона. Хотя было понятно: если Гитлер все свои силы бросит на Восток, то его тылы в Европе полностью оголятся.



Хотя Соединенные Штаты в войне до Перл-Харбора (7 декабря 1941 года) непосредственно не участвовали, но политическую, финансовую и военно-техническую поддержку Британии в ее противостоянии с Германией они обещали. Не только обещали, но и оказывали. Яркий пример - 11 марта 1941 года американский президент Франклин Рузвельт подписал закон о помощи воюющим против Гитлера странам (закон о ленд-лизе). Главным получателем помощи по программе ленд-лиза стала Британия.



Неужели Гитлер и его генералы не понимали, что есть вероятность того, что им придется воевать на два фронта? И что такая война может обернуться для Третьего Рейха полным крахом? Понимали.



Но Гитлер в очередной раз проявил наивность. Он решил, что если он станет "послушным мальчиком" и будет исполнять ту роль, которая ему была изначально отведена (уничтожение Советского Союза), то англосаксы открывать Второй фронт не будут. А если они его откроют, то только для видимости.



Есть, кстати, ряд работ как отечественных, так и зарубежных авторов, которые утверждают, ссылаясь на архивные материалы, из которых следует, что Гитлер, готовя операцию "Барбаросса", опирался не только на свои логические умозаключения (что англосаксы не будут наносить ему удар в спину), но и на некие секретные "договорняки" Гитлера с англосаксами по данному вопросу. Предлагаю историкам провести углубленные "раскопки" по данному вопросу.



Как бы там ни было, но начиная с 22 июня 1941 года Гитлер из "субъекта" мировой политики превратился в ее "объект". А именно - инструмент англосаксов по уничтожению Советского Союза. Реальные события после 22 июня 1941 года показывают, что у Гитлера действительно был вполне безопасный тыл на западе.



И.В. Сталин и в 1941, и в 1942, и в 1943 гг. постоянно напоминал англосаксонским союзникам о необходимости открытия Второго фронта. Но они тянули, придумывая разные отговорки. Британский премьер У. Черчилль заявлял о том, что Лондон должен направить свои дивизии на Ближний Восток, на побережье Средиземного моря, в лучшем случае на Балканы. Но отказывался высаживать свои войска на Атлантическом побережье (как того просил Сталин).



Американский президент Франклин Рузвельт был более склонен к открытию Второго фронта. Но, как выясняется, в его окружении было немало недругов Советского Союза, которые небезуспешно блокировали добрые намерения президента, которого воспринимали как не вполне идейного и полноценного англосакса.



Первая высадка англосаксонских союзников на Атлантическом побережье (во Франции) произошла лишь 6 июня 1944 года. Т.е. спустя почти три года после вероломного вторжения Гитлера в СССР и возникновения Восточного фронта. Оно могло бы произойти и позднее. Но дело в том, что все планы наших противников (не Гитлера даже, а англосаксов) ломала Красная армия, которая стремительно продвигалась на Запад.



7 ноября 1944 года государственная граница СССР была полностью восстановлена. Враг был выброшен за пределы нашей страны. В этот ставший историческим день прозвучал Приказ Верховного главнокомандующего И. В. Сталина № 220, в котором говорилось: "Двадцать седьмую годовщину Октябрьской революции мы празднуем в обстановке решающих побед Красной армии над врагами нашей Отчизны. Героическими усилиями Красной армии и советского народа наша земля очищена от немецко-фашистских захватчиков… Советская государственная граница, вероломно нарушенная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 года, восстановлена на всем протяжении от Черного до Баренцева моря".



Англосаксонские союзники в 1944 году окончательно поняли, что, во-первых, все их надежды на марионетку по имени "Гитлер" рухнули. И во-вторых, что надо действовать быстро, открывать Второй фронт. Любое промедление грозит тем, что Сталин сделает всю Европу "советской". Первые признаки того, что даже формальная дружба Москвы с англосаксами заканчивается, обнаружились уже через несколько дней после того, как мы 9 мая 1945 года отпраздновали День Победы. Но об этом в следующий раз.



***



Уроки Второй мировой: 22 мая 1945-го на стол Черчиллю был положен план операции "Немыслимое" против СССР

Англосаксы всегда быстро из союзников во врагов превращаются



Валентин Катасонов

6 мая 2025



Свою предыдущую статью о наших англосаксонских союзниках во Второй мировой войне я завершил следующими словами: "Первые признаки того, что даже формальная дружба Москвы с англосаксами заканчивается, обнаружились уже через несколько дней после того, как мы 9 мая 1945 года отпраздновали День Победы".



Что я имел в виду? Американский президент Гарри Труман дал команду приостановить поставки по программе ленд-лиза Советскому Союзу. Это произошло 11 мая 1945 года, т.е. спустя два дня после нашего Дня Победы и спустя месяц после того, как Труман заменил ушедшего из жизни 12 апреля Франклина Рузвельта на посту президента США.



Советский Союз был поставлен в известность об этом решении. Примечательно, что о прекращении действия всей программы ленд-лиза Вашингтон объявил 18 августа 1945 года. Т.е. три с лишним месяца спустя после приостановки поставок Советскому Союзу.



Конечно, такая приостановка не была критичной для Советского Союза, но это был первый официальный сигнал о том, что союзнические отношения между двумя странами завершаются.



Конечно, будь жив Франклин Рузвельт, такого не могло бы произойти. Сталин и Рузвельт были настоящими союзниками.



На Тегеранской конференции 1943 года Рузвельт обещал Сталину, что после войны помощь нашей стране будет продолжаться. На смену ленд-лизу прийдет долгосрочный кредит на сумму 6 миллиардов долларов.



На Ялтинской конференции Рузвельт подтвердил свое намерение предоставить нам кредит, увеличив сумму до 10 миллиардов. Но все эти планы рухнули 12 апреля, когда Рузвельта "ушли" из жизни.



Об убийстве американского президента я подробно писал в статье "Список убитых американских президентов: в него забыли внести 32-го президента".



Версий причин убийства Рузвельта много, но одна из главных - не допустить создания после войны советского-американского альянса.



О том, что разворот в советско-американских отношениях начнется, Сталин понял в тот самый момент, когда узнал о смерти Франклина Рузвельта. Советская разведка информировала его о том, кто такой Гарри Труман еще тогда, когда в ноябре 1944 году были обнародованы результаты президентских выборов. Пара "Рузвельт - Труман" была более чем странной.



Вице-президент сильно отличался по своему мировоззрению и политическим взглядам от президента. Гарри Труман, был типичным представителем тех самых англосаксов, с которыми воевать опасно, а дружить тем более.



Труман старался не показывать слишком уже откровенно своей неприязни в отношении Советского Союза до сентября 1945 года. По той причине, что победой над Гитлером война для Вашингтона не закончилась. США находились в состоянии войны с Японией. И очень рассчитывали на помощь СССР в разгроме Японии (согласно договоренностям Рузвельта и Сталина на Ялтинской конференции).



Без натяжки можно утверждать, что Москва внесла решающий вклад в разгром японцев. 2 сентября 1945 года они подписали акт о капитуляции. Этот день также является датой окончания Второй мировой войны. После этого Труман в общении со Сталиным уже снял окончательно маску союзника.



После "смены караула" в Белом доме в апреле 1945 года воспрял духом и премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, самый что ни наесть "махровый" англосакс. Который на встречах глав "большой тройки" антифашистского альянса в Тегеране и Ялте чувствовал себя "третьим лишним". Имея моральную и политическую поддержку Трумана, Черчилль стал действовать дерзко и коварно. Чуть ли не на следующий день после смерти Франклина Рузвельта британский премьер отдал приказ своим генералам приступить к разработке плана военной операции под кодовым названием "Немыслимое".



Согласно этому плану, предполагалось развернуть оружие англосаксов против Советского Союза. Решение Черчилля было действительно немыслимым. Диктовалось оно опасениями британского премьера, что стремительно наступающий на Восточном фронте СССР возьмет под свой контроль большую часть Европы.



Справедливости ради следует признать, что некоторые представители американской элиты еще до смерти Рузвельта также предпринимали попытки развернуть вектор войны. Прежде всего, я имею в виду секретные переговоры американского дипломата и разведчика Аллена Даллеса (будущего первого главы ЦРУ США) в Швейцарии с представителями Третьего Рейха.



Причем, судя по всему, переговоры держались в секрете от самого президента Франклина Рузвельта. Но зато об этом знал Сталин, который получал информацию по каналам советской разведки. А Рузвельт, как это ни парадоксально, узнавал об этом от Сталина. Кое-какие тайны по поводу этих переговоров были приоткрыты нашим согражданам в телевизионном фильме "Семнадцать мгновений весны" (1973 г.) по сценарию Юлиана Семенова.



В 1948 году свет увидела книга У. Черчилля "Вторая мировая война", в которой он откровенно описывает напряженную для англосаксов и Запада в целом ситуацию весной 1945 года: "Уничтожение военной мощи Германии повлекло за собой коренное изменение отношений между коммунистической Россией и западными демократиями. Они потеряли своего общего врага, война против которого была почти единственным звеном, связывавшим их союз. Отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видели и не ставили предела своему продвижению и стремлению к окончательному господству".



Черчилль признает, что Британия и ее ближайшие союзники стали пересматривать свою тактику и особенно стратегию ведения войны на финальной фазе: "во-первых, Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира; во-вторых, надо немедленно создать новый фронт против ее стремительного продвижения; в-третьих, этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на восток…".



Акт об окончательной капитуляции Третьего Рейха был подписан 8 мая. А 22 мая, т.е. ровно две недели спустя на стол Черчилля был положен документ "План операции "Немыслимое". План предусматривал, что 1 июля 1945 года вооруженные силы англосаксов нанесут неожиданный удар по советским войскам в Европе (преимущественно в Германии и Польше). Предполагалось задействовать 47 английских и американских дивизий (в том числе 14 бронетанковых).



Плюс к этому планировались бросить против Красной армии 12 дивизий Третьего Рейха. Последние размещались в Шлезвиг-Гольштейне и Южной Дании, под контролем англосаксов, но не были расформированы.



Их даже "натаскивали" английские инструкторы. К слову сказать, в английской зоне находились и другие нерасформированные части союзников Третьего Рейха: венгерские (12 тысяч человек), эстонские (3200 человек), литовские и латвийские (21 тысяча человек).



Об этом "немыслимом" факте Сталину и советскому военному командованию докладывала наша разведка. Главнокомандующий Группой советских оккупационных войск Германии маршал Советского Союза Г. К. Жуков, в свою очередь, 15 ноября 1945 года послал телеграмму первому заместителю председателя Совнаркома СССР, наркому иностранных дел СССР В.М. Молотову о принятии мер по наведению порядка в английской оккупационной зоне, расформированию немецких частей: "Я считаю целесообразным поставить об этом вопрос в Контрольном совете и потребовать допуска в английскую зону комиссии контрольного совета. Наличие упомянутых немецких формирований подтверждается нашей агентурной разведкой. Прошу ваших указаний".



Только в январе 1946 года. под сильным давлением Москвы было проведено расформирование частей Третьего Рейха.



План "Немыслимое" не нашел должной поддержки со стороны английских военных, которым было предложено оценить документ. Слишком неравны были силы советских вооруженных сил и сил англосаксов (даже с учетом возможного привлечения нерасформированных немецких дивизий).



Англосаксы подсчитали: в операции "Немыслимое" им будет противостоять Красная армия с силами, эквивалентными 170 дивизиям союзников (из которых З0 дивизий - бронетанковые). А всего Красная Армия располагала силами, эквивалентными 264 союзническим дивизиям. В то время как англо-американцы во всей Европе имели 103 дивизии.



Даже главный разработчик плана бригадный генерал Джеффри Томпсон (во время войны командовал артиллерией Британии) признавал высокие риски "Немыслимого". Вся надежда, по мнению генерала, была на внезапность военной операции.



В этом смысле "Немыслимое" чем-то напоминал гитлеровский план "Барбаросса". Правда, заходить на территорию СССР англосаксы не планировали. Советские войска следовало отбросить с территории Германии и Польши до советской границы для того, чтобы защитить Европу от "коммунистической заразы".



План "Немыслимое" был также подвергнут критике некоторых английских политиков. Они справедливо подчеркивали, что Британия из "освободителя" в глазах человечества станет "агрессором" и утратит доверие в мире. План "Немыслимое" был радикально переработан. И из наступательного он стал оборонительным.



Новая версия была представлена Черчиллю 11 июля. Был разработан комплекс мер по защите той части Европы, которая находилась под контролем американцев, британцев и французов. Мол, Советский Союз может пойти дальше на запад, вплоть до Атлантики и даже попытаться захватить острова Туманного Альбиона.



Но СССР за красные линии оккупационных зон не заходил, четко придерживаясь договоренностей с союзниками. Вторая версия документа (как и первая) оказалась практически не реализованной.



Намерения британских союзников становились немедленно известными Москве. Информацию по "Немыслимому" советская разведка получала от британских агентов, известных как "Кембриджская пятерка". В советской прессе время от времени упоминался план "Немыслимое", но в Лондоне его называли "фальшивкой". В 1998 году документ был рассекречен…



Одна из причин, почему план "Немыслимое" быстро "сдох", стало то, что летом 1945 года Черчилль, потерпел поражение на выборах и ушел в отставку. Его преемник на посту премьер Клемент Эттли положил "Немыслимое" под сукно, а до своего плана у него руки и голова не дошли.



Зато эстафету Черчилля подхватил за океаном Гарри Труман. В начале сентября 1945 года японская армия под натиском советских войск капитулировала и было объявлено об окончании Второй мировой войны. Как я отметил выше, Труман с нетерпением ждал этого момента и сбросил маску союзника Москвы.



Уже через несколько дней после окончания войны он дал команду американским генералам разработать план военного удара по Советскому Союзу под кодовым названием "Тоталити" (от англ. Totality - тотальность).



Американский план, как и британский "Немыслимое", преследовал цель предотвратить установление контроля Советов над всей Европой. Американский план отличался от британского тем, что для сдерживания Красной армии предполагалось использование атомного оружия, которое только что было апробировано в японских городах Хиросима и Нагасаки.



Правда, опасения американцев (как и англичан) не оправдывались: Советы не проявляли никаких попыток вторгнуться в оккупационные зоны союзников и установить контроль над всем Старым светом.



Опять-таки советское руководство знало все о плане "Тоталити". Кроме того, были утечки информации по указанному плану.



Некоторые историки полагают, что план "Тоталити" был не военным, а военно-психологическим. Неким устрашающим напоминанием Москве, что у США есть ядерное оружие, которого нет у Москвы. Но такое напоминание лишь ускорило создание атомного оружия Советским Союзом. Испытания первой советской атомной бомбы были проведены в 1949 году.



Труман и его генералы на месте не стояли. Они демонстрировали сумасшедшую креативность, точнее деструктивность, создавая новые планы уничтожения Советского Союза. 2 марта 1946 года Объединенный комитет военного планирования США представил Труману новый план военной операции против СССР под названием "Пинчер" (планировалось сбросить от 20 до 30 атомных бомб на двадцать городов СССР).



На смену "Пинчеру" в августе 1947 года пришел план "Бройлер". Особенно плодовитым оказался 1948 год, в течение которого последовательно готовились следующие планы: "Бушвэкер", "Кранкшафт", "Хафмун", "Флитвуд", "Когвилл", "Оффтэк" и "Чариотир". С каждым новым планом масштабы планируемых ядерных ударов увеличивались. Так, по плану "Чариотир" на 70 советских городов должно быть сброшено 200 атомных бомб. В 1949 году появляются планы "Троян" и "Дропшот".



Последний из названных планов предполагал обрушить на СССР 300 атомных бомб и 250 тысяч тонн обычных; действовал несколько лет. Впрочем, по мнению экспертов, план "Дропшот" утратил свою актуальность примерно к середине 1950-х годов.



К этому моменту даже по признанию американцев Советскому Союзу уже удалось достичь ядерного паритета с Соединенными Штатами. Подробнее об этом можно прочить в моей статье "75 лет назад Советский Союз сделал важнейший шаг в установлении ядерного паритета с США".



***



Думаю, что первый сигнал о развороте политики США в отношении СССР Москва получила еще до новости о приостановке ленд-лиза. Еще тогда, когда бои в Европе продолжалась. А именно в апреле. Но сигнал этот поступил в Москву не по официальным каналам, а по каналам советской разведки.



Америка в годы войны стала, по выражению некоторых журналистов и политиков, "розовой". Т.е. весьма симпатизировавшей Советскому Союзу и даже желающей заимствовать у него лучший опыт.



Поэтому в США у советских разведчиков было очень много добровольных агентов, которые действовали не за деньги, а по политическим убеждениям. Вот они и сообщили о том, что чуть ли на следующий день после того, как Труман занял Белый дом (т.е. 13 апреля), новоиспеченный американский президент дал команду генералам разработать план военной операции, который позднее получил название "Тоталити". Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746801840





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