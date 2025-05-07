|Специально для RT: Самые яркие и эмоциональные моменты парада Победы на Красной площади (видео)
18:00 09.05.2025
Парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне прошел ровно так, как он должен был пройти. Красиво, четко, без накладок и сбоев.
Вряд ли зрители когда-либо узнают, какой гигантский труд тысяч и тысяч людей стоял за этим, но Россия в очередной раз показала, что в любых условиях способна проводить масштабные мероприятия на высшем уровне. Причем на высшем во всех смыслах.
На трибуне на Красной площади присутствовали три десятка лидеров других стран, среди которых рядом с Путиным сидел и председатель КНР. Что уже является сильным геополитическим сигналом всему миру: пока Запад пытается принизить роль СССР, а Трамп - вообще присвоить победу США, Китай не сомневается в том, кто сломал хребет нацизму и 80 лет назад добил гитлеровскую Германию. А шедшие по брусчатке коробки парадных расчетов дружественных стран демонстрировали, что союзники у России есть и сейчас. Неслучайно Путин после окончания парада подошел к нескольким генералам северокорейской армии и перед камерами поблагодарил их и бойцов КНДР за боевую работу. Это тоже сигнал, причем и на Запад, и на Восток.
Парад показал, что Россия, которую еще вчера называли "полностью изолированной", не просто сохранила свое политическое влияние, но и увеличивает его. Где еще могут встретиться лидеры стран четырех континентов - Европы, Азии, Африки и Латинской Америки? Причем не просто встретиться, но сделать это, объединившись одной общей идеей.
Парад Победы в этом году был нужен еще и для того, чтобы показать, что борьба, которую вели 80 лет назад, не закончилась. Она продолжается и сейчас, мир так же расколот. И все те, кто был тогда союзниками гитлеровской Германии, кто воевал бок о бок с немецкими солдатами, кто снабжал их оружием, снаряжением, продуктами, ничуть не изменились. И точно так же сегодня готовы воевать - и даже уже воюют - против нас. Но этот парад еще и напоминание им, чем заканчиваются войны против России. Даже если они изо всех сил стараются это забыть.
Автор Telegram-канала Пул N3 @dimsmirnov175