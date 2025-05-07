Специально для RT: Самые яркие и эмоциональные моменты парада Победы на Красной площади (видео)

18:00 09.05.2025

Парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне прошел ровно так, как он должен был пройти. Красиво, четко, без накладок и сбоев.



Вряд ли зрители когда-либо узнают, какой гигантский труд тысяч и тысяч людей стоял за этим, но Россия в очередной раз показала, что в любых условиях способна проводить масштабные мероприятия на высшем уровне. Причем на высшем во всех смыслах.



На трибуне на Красной площади присутствовали три десятка лидеров других стран, среди которых рядом с Путиным сидел и председатель КНР. Что уже является сильным геополитическим сигналом всему миру: пока Запад пытается принизить роль СССР, а Трамп - вообще присвоить победу США, Китай не сомневается в том, кто сломал хребет нацизму и 80 лет назад добил гитлеровскую Германию. А шедшие по брусчатке коробки парадных расчетов дружественных стран демонстрировали, что союзники у России есть и сейчас. Неслучайно Путин после окончания парада подошел к нескольким генералам северокорейской армии и перед камерами поблагодарил их и бойцов КНДР за боевую работу. Это тоже сигнал, причем и на Запад, и на Восток.



