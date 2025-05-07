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Readovka. Итоговая сводка 9 мая 1945 года. День Победы!
00:01 10.05.2025

Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka публикует ретроспективную сводку Дня победы в Великой Отечественной войне. В Москве провели один из самых масштабных парадов Победы в честь 80-летия.



9 мая – последний день войны. Но последний – не значит тихий. Люди продолжали сражаться и погибать.

Ровно в 01:01 ночи по московскому времени (поздно вечером 8 мая по берлинскому) в Карлсхорсте – пригороде Берлина – капитулировал от лица германских вооруженных сил начальник штаба верховного командования вермахта фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Маршал Жуков принял капитуляцию, и его фраза "Германская делегация может быть свободна" подвела черту под войной в Европе.

Предстояло заставить вермахт выполнить этот акт.

Звучали последние выстрелы в лесах Курляндии. Группировка вермахта восточнее Лиепаи заканчивала сопротивление и одновременно пыталась вывезти последних солдат с плацдарма – последнего куска территории СССР под контролем нацистов. Немцы переправили более 27 тыс человек. Командующий группировкой генерал-полковник Хильперт пытался схитрить и вывезти побольше солдат через Лиепаю и Вентспилс. Однако энергичное преследование отходящих и нехватка транспорта не позволили ему почти ничего предпринять. Около 190 тыс солдат начали сдаваться войскам маршала Говорова. Некоторые пытались прорваться в Германию вдоль побережья, но это уже было отчаяние обреченных. Группенфюрер СС Бруно Штреккенбах пытался скрыться в форме унтер-офицера, но был захвачен в плен. В итоге зачистка с отловом одиночек и мелких групп, оказывавших сопротивление, затянулась до июня. Однако как организованная сила группа армий "Курляндия" перестала существовать.

Тем временем на противоположном конце фронта, в Австрии, сомкнулись советский и американский фронты. Немцы начали сдаваться в плен. Сложили оружие и части вермахта на косах Фрише-Нерунг и Путцигер-Нерунг в Балтийском море.

Главные события произошли в Чехии. Последняя крупная группировка немецких войск сохранялась там. 9 мая авангарды 1-го Украинского фронта маршала Конева ворвались в Прагу. Это не был марш с оружием на плече. Утром у реки Влтава состоялся последний танковый бой Великой Отечественной войны. "Хетцеры" немцев вступили в бой с экипажами 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады. Один из наших танков был подбит, командир танка, лейтенант Гончаренко, смертельно ранен. В этом же бою был подбит минимум один из "Хетцеров". Это оказался последний пароксизм. В Праге остатки сил вермахта складывали оружие. Вход советских войск в город перерос в стихийное празднование. Танки шли по городу, забросанные цветами и увешанные народом.

Вечером пришли молнии из стратосферы: маршал Конев требовал "прекратить празднование Праги" и начать разоружение миллионной группировки вермахта восточнее. Однако воевать уже было практически не с кем. В течение нескольких дней остатки некогда самой страшной армии мира, немецкого вермахта, сдавались в плен. К 12 мая сложили оружие последние крупные организованные группировки. Остатки мелких групп добивали до лета, еще какое-то время понадобилось для сокрушения УПА (террористическая организация, запрещенная в РФ) на западе Украины и "лесных братьев" в Прибалтике.

Война окончилась. Мы победили.

80 лет Победы

Сегодняшний парад – четвертый за время СВО и самый масштабный. Тяжелая техника, самолеты, мировые лидеры на трибунах, контингенты дружественных держав. В 2022 году парад был одновременно и проводами. Все эти годы люди и машины, которые шли в том строю, сражались под Херсоном и Балаклеей, выгрызали у врага Угледар, отбивали "контрнаступ", разрывали кольцо вокруг Донецка, освобождали Суджу.

Сейчас настроение другое. Мы знаем, что мы устояли перед экономическим и политическим давлением. Россия нанесла противнику поражения на поле боя. Наша страна входит в это лето мощной и уверенной в себе.

На противоположной стороне выступают в жанре хотелок и выдержанной истерики. Было много разговоров о том, как Украина непременно разнесет вдребезги пол-России по этому случаю, а Зеленский угрожал иностранным лидерам, если те приедут в Москву. В итоге Киев так и ограничился неистовым налетом дронов, который все равно отбили – и не в день парада. Все, что у Украины получается – это не соблюдать перемирие, но кто ожидал от Зеленского договороспособности.

Русский солдат (и, как сказал Президент, люди всех остальных национальностей, которые останутся в истории русскими солдатами) хранил мир 80 лет назад. Он хранит мир и сейчас. Некоторые вещи не меняются.

Как не меняется и лицо врага. Наши предки справились с великим злом, всеми его союзниками и подпевалами. Капитулировали те, капитулируют и эти. Это день Победы над злом. Нашей Победы.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746824460


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