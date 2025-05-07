Readovka. Итоговая сводка 9 мая 1945 года. День Победы!

00:01 10.05.2025

Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka публикует ретроспективную сводку Дня победы в Великой Отечественной войне. В Москве провели один из самых масштабных парадов Победы в честь 80-летия.



