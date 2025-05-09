Почему в Казахстане по-своему отмечают 80-летие Победы

01:00 10.05.2025 В Казахстане прошел свой аналог "Бессмертного полка"

Почему в Казахстане по-своему отмечают 80-летие Победы

09.05.2025



Военный парад в честь 80-летия Победы провели в Казахстане не 9-го, а 7-го мая. Принимавший парад президент страны Касым-Жомарт Токаеву будет гостем аналогичного мероприятия в Москве. Хотя в Казахстане чтут ветеранов Великой Отечественной войны, но отмечают ее окончание по-своему и обижаются, когда в России их упрекают в том, что они неправильно относятся к исторической памяти. О том, какое место на самом деле занимает Победа в общественном сознании казахстанцев, RTVI поговорил с местными экспертами.



7 мая вместо 9 мая



7 мая в столице Казахстане Астане прошел военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принимал парад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который по Конституции является и Верховным главнокомандующим.



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Это пятый за последние 25 лет парад в честь Победы, который прошел в Астане. В нем приняли участие более 4 тыс. военнослужащих всех родов войск и было задействовано свыше 200 единиц вооружения и техники, а в воздушной части - 66 самолетов и вертолетов. Однако он несколько уступил по размаху параду 2015 года, когда в Астане прошли торжественным маршем более 5 тысяч военнослужащих, а в воздушной части участвовало больше 70 самолетов и вертолетов.



Как отметил, посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, "Казахстан стал первым государством, открывшим на высшем уровне серию торжеств в ознаменование 80-летия Великой Победы". Сама же дата его проведения 7 мая связана с двумя с двумя важными обстоятельствами. В первую очередь с тем, что этот день является в Казахстане государственным праздником - Днем защитников Отечества, по аналогии с российским 23 февраля.



"Сразу после распада в декабре 1991 года Советского Союза, в Казахстане, как и на всем постсоветском пространстве, бывшие республики стали формировать органы власти, которые раньше были у Москвы, в частности министерства обороны. Поскольку это было связано с деликатными вопросами, в частности с передачей имущества и переподчинением подразделений бывшей советской армии, находившихся на территории республики, то в Казахстане этот процесс закончился к маю", - рассказал RTVI казахстанский политолог и историк Данияр Ашимбаев.



"А так как принимать решение о фактическом разделении Советской Армии в день общей победы 9 мая было не слишком комильфо, указ о создании министерства обороны Казахстана был подписан 7 мая 1992 года, который по аналогии с 23 февраля - днем создания Красной Армии, и стал праздником - Днем защитников Отечества".



По словам историка, есть и второе важное обстоятельство - Казахстан никогда не отказывался от приглашения Москвы принимать участие в общих мероприятиях, посвященных победе в ВОВ, в частности в парадах на 9 мая в Москве, которые в России с начала этого века стали проводиться на ежегодной основе.



"И первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, и второй - Касым-Жомарт Токаев, за исключением по-моему 2022 года, когда Москва никого не приглашала, всегда 9 мая были на трибуне Мавзолея на Красной площади, и, согласитесь было бы нелогично, чтобы в это же время такой же парад проходил в Астане, без участия собственного президента. А так, получилось очень удачно, 7 мая проходят мероприятия в Казахстане, а 9 мая мы принимаем участие в общих мероприятиях по случаю Дня Победы, в тоже время в этот день в Казахстане проходят другие мероприятия по празднованию, в которых участие президента страны необязательно", - объясняет Данияр Ашимбаев.



"9 мая сразу с момента независимости вошло в число государственных праздников, практически с первого закона о праздничных днях в Казахстане. То есть, его статус не пересматривался и всегда таким оставался", - говорит Данияр Ашимбаев. По его мнению, "государство придерживается принципа, что вклад Казахстана в войну был немалым, это наши предки, которые совершили подвиги, прославившие и всю республику в целом, и казахский народ".



"Если брать не казахстанскую часть, а чисто казахскую, то понятно, что дискурс становится более ключевым, так как практически вся элита страны все равно дети и внуки ветеранов войны. В частности, отец Токаева - ветеран", - отмечает казахстанский политолог.



Об этом говорят и официальные лица. В частности, государственный советник Казахстана Ерлан Карин, неофициально отвечающий за внутреннюю идеологическую политику, в марте, общаясь с местными политологами, заявил, что "в Казахстане было и будет особое, бережное отношение ко Дню Победы". По его словам, к 80-летию Победы предусматривает запланировано более 2 тысяч мероприятий и акций по всей стране.



На прошедшем в Астане параде это более четко артикулировал и президент Казахстана. "Мы чествуем подвиги наших предков, героически защищавших родную землю, и чтим светлую память павших в боях за Отчизну", - заявил Токаев. Он напомнил, что "в годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны свыше миллиона двухсот тысяч казахстанцев, половина из них героически погибли".



Несмотря на активные общественные дискуссии, особо обострившиеся после 2022 года, в целом около 75% казахстанцев продолжают считать День Победы важным событием и для себя лично и для страны. Об этом говорят апрельские исследования одного из самых авторитетных негосударственных социологических центров страны Общественного фонда "ЦСПИ "Стратегия", который провел опрос 1100 респондентов в 9 регионах Казахстана. Большинство участников опроса поддержали тезис о необходимости (ответы: важно и скорее важно) сохранения памяти о войне как на уровне семьи (75%), так и на уровне всей страны (76,7%).



В Казахстане в этом году принято решение назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев. Кроме того, всем ветеранам Великой Отечественной войны, оставшимся в живых, а таких, по данным администрации президента, насчитывается 11 человек, выплатили к празднику по 5 млн тенге (около $9,5 тысяч).



В этой ситуации в Казахстане крайне болезненно реагируют на позицию части российской элиты, пытающейся с позиции "старшего брата" рассказывать о том, как надо относиться к исторической памяти и как ее сохранять.



"Память - это такая основная скрепа, которая у нас осталась после распада Советского Союза. На ней должны базироваться морально не экономика и не политика. Это духовная скрепа, которая нас еще соединяет", - сказала в разговоре с RTVI казахстанская журналистка, член организационного комитета казахстанского аналога "Бессмертного полка" Акмарал Баталова.



"… Вот эти разговоры, что вот русский народ победил, русские победили… Когда вот это звучит, это конечно же обижает все остальные республики. Потому что это был вклад всех советских республик, всего советского народа в победу. И об в этом все время нужно говорить именно в этом ключе".



В свою очередь политолог Данияр Ашимбаев обратил внимание на то, как по большому счету чисто российские научные дебаты воспринимаются в Казахстане. "Очень раздраконила общественное мнение Казахстана российская дискуссия по поводу боя у разъезда Дубосеково, в частности, реальности знаменитых слов политрука Клочкова: "Велика Россия, отступать некуда. Позади Москва". Было ли это мифом или реальным боем, приукрашенным постфактум, не важно. Но когда в России была публикация, что такого боя не было, то здесь это вызвало резкую негативную реакцию, потому что как раз эти знаменитые слова высечены на огромном монументе Защитника Москвы в парке Героев- панфиловцев в Алматы, куда каждый год на 9 мая приходят десятки тысяч жителей города возложить цветы", - отметил он.



По мнению собеседников RTVI, такие неосторожные заявления вызывают отторжение прежде всего у наиболее комплиментарной к России части казахстанского общества. При этом они не отрицают, что в Казахстане в последние годы усилилась полемика на тему общей истории в целом и Великой Отечественной войны, в частности.



"Начиная с 1990-е годов ревизия истории происходила не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве, включая Россию. Необходимые нарративы зачастую финансировались иностранными структурами, включая скандальные USAID, фонд Сороса* и некоторые британские и турецкие организации", - отметила Баталова.



"Соответственно, есть те, кто продвигает нужную им повестку, отрабатывая полученные гранты. Их немного, но они активны и имеют пул идейно сочувствующих и финансово мотивированных журналистов, ЛОМов и блогеров. В стране также существует прослойка элит, ориентированных на Запад или Турцию в силу своих бизнес-интересов и идеологической зависимости. И те, и другие составляют третью группу и часто взаимодействуют", - пояснила журналистка.



Ашимбаев со своей стороны считает, что в Казахстане ревизовать историю стараются две группы - ориентированная на Запад часть либерально настроенной элиты и национал-патриоты. Они, по его словам продвигают тезисы о том, что "это была не наша война", и вообще "надо отмечать не День Победы, а скорее День Памяти жертв политических репрессий советской системы".



"Это не доминирующий тезис, но он, скажем так, в социальных сетях, в некоторых СМИ достаточно активно развит. Власть вынуждена отчасти с ним считаться, потому что уже есть большая, немалая категория людей, которые смотрят на память о войне негативно", - признает политолог.



Особенно четко видно это противостояние по двум наиболее популярным символам - гвардейской ленте и акции "Бессмертный полк", приводит пример Баталова:



"Существуют разногласия по поводу гвардейской ленты времен ВОВ, почему-то после перестройки превратившейся в России в Георгиевскую, которой награждались офицеры и солдаты царской России за завоевание Средней Азии".



Поэтому, по мнению журналистки, "казахстанцы надевают свою бирюзовую, одного цвета с государственным флагом, ленту". В свою очередь, Ашимбаев отмечает "очень жаркую дискуссию по поводу гвардейской ленты, которую во многом благодаря кампании в соцсетях сумели превратить в "элемент российской пропаганды". Однако, по его словам, в магазинах, которые торгуют такими атрибутами, свободно продается и российский и казахстанский варианты этого символа, что периодически вызывает истерики у определенной части общества.



"Если интернационалисты, в принципе, в массе свои люди достаточно спокойные, то национал-либералы отличаются такой повышенной общественной агрессией", - констатирует казахстанский политолог.



Схожая ситуация была и с акцией "Бессмертный полк". Практически сразу после своего зарождения в 2012 году она была подхвачена в Казахстане. Правда, в отличии от России, где государство быстро взяло ее под свой патронаж, в Казахстане она оставалась общественным явлением и проходила в виде массовых шествий во многих городах страны.



Наиболее грандиозные акции состоялись в 2018 году в Алматы и Астане, когда по подсчетам некоторых экспертов, в южной столице Казахстана, при общей численности населения около 2 млн человек, в ней участвовало порядка 150 тысяч граждан. Во время пандемии акции проходили в онлайн формате, и тогда же обострилось идеологическое противостояние. В результате она получила своего рода "укоренение" и местное название "Батырларға Тағзым" ("Поклонимся героям") и свой символ - ленту в цветах государственного флага Казахстана.



Поскольку до недавнего времени статус мероприятия был достаточно неопределенным и зависел от активности общественности, в этом году, по данным RTVI, шествия в рамках акции пройдут в двух городах Казахстана - Алматы и Семее, где были поданы соответствующие заявки в муниципалитеты.



Однако в ближайшее время ситуация видимо изменится, так как точку в этой дискуссии, по крайней в отношении к ней государства, поставил, выступая на параде в Астане, Касым-Жомарт Токаев. "В нашей стране пройдет шествие "Батырларға тағзым", посвященное казахстанским фронтовикам. Потомки участников самой кровопролитной в истории человечества войны пронесут по улицам их портреты. Сегодня, когда в глобальную политику проникли бациллы агрессии и ненависти, крайне важно донести до всех граждан нашего государства всю правду о войне. Без истины невозможно познать цену мира. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы", - заявил президент Казахстана.



Илья Никитин



* Признан в России нежелательной организацией Источник - rtvi.com

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