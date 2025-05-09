Трамп напрямую вмешивается в выборы президента Польши, - Дмитрий Минин

01:40 10.05.2025 Трамп напрямую вмешивается в выборы президента Польши

"Похищение Европы" трампистами может продолжиться



09.05.2025 | Дмитрий МИНИН



Случайно или нет, но 18 мая в день, когда должен состояться второй тур президентских выборов в Румынии, в еще более крупной и важной восточноевропейской державе – Польше пройдет первый тур аналогичного собственного голосования. И если в первой все уже практически решено – даже по прогнозам проправительственных агентств – уверенную победу на них одерживает декларированный трампист Джордже Симион, то во второй борьба только разворачивается.







При этом наибольшие шансы на выход во второй тур (победа в первом туре кого-либо практически исключена) в Польше имеют двое. Это кандидат – трампист, фаворизируемый действующей администрацией США директор Института национальной памяти, формально идущий независимым, выходец из Гданьска Кароль Навроцкий (42 года). Историк по образованию и доктор философии, но при этом бывший юношеский чемпион страны по боксу в полутяжелом весе. Его поддерживают консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) братьев Качиньских и президент А. Дуда. Католическая церковь Польши также в основном склоняется к нему. Главные характеристики – ориентация на Вашингтон, критическое отношение к режиму Зеленского и оказанию дальнейшей помощи Украине, в том числе и военной, эволюция от прежних достаточно русофобских взглядов к признанию необходимости налаживания конструктивных взаимоотношений с Москвой и поиска мирных решений имеющихся конфликтов. Он, в частности заявлял, что "не видит Украину ни в какой структуре – ни в Европейском союзе, ни в НАТО".



Ему противостоит условный кандидат Брюсселя, либеральный мэр Варшавы (уже с 2018 года) Рафал Тшасковский (53 года), выходец из семьи музыкантов и лингвистов, доктор филологии и полиглот (владеет шестью языками, включая русский). За ним стоит имеющая большинство в сейме либеральная "Гражданская платформа" и премьер-министр Д. Туск. Католиком считается нестойким и непоследовательным, скорее пантеистом. Тшасковскому усиленно помогают и большинство ведущих национальных средств массовой информации как "просоровских", так и проправительственных. Вопреки претензиям на рафинированность выступает с гораздо более воинственных позиций по отношению к России и поддержки Украины "до победного конца". Выехав на границу с Россией в Голдапе, он заявил: "Путин понимает только язык силы. Поэтому мы строим укрепления. Это четкий сигнал тем, у кого плохие намерения в отношении Польши", а также пообещал увеличить военные расходы страны до 5 процентов ВВП.



До последнего момента, по опросам, в президентской гонке лидировал именно он. Но к началу мая разрыв между двумя основными претендентами сократился, а согласно некоторым замерам, и выровнялся – примерно по 31% поддержки у обоих. При этом у Навроцкого была восходящая динамика, а у Тшасковского понижательная, что по всем избирательным технологиям к моменту голосования неизбежно выводило вперед первого.



Этому изменению в общественных предпочтениях в немалой степени способствовало и, надо сказать, довольно бесцеремонное вмешательство в польские выборы со стороны США (популярность всего американского среди поляков одна из наиболее высоких в Европе). Куда там пресловутой "руке Москвы", которую находят где попало по сравнению с подобным "дирижизмом".



1 мая, например, Дональд Трамп лично принял в Белом доме Кароля Навроцкого и прямо заявил, что, по его мнению, он был бы "наилучшим президентом Польши", притом что он еще и с действующим польским президентом Дудой не встречался. Противники Навроцкого в национальных медиа зашлись от негодования, но не поводу, прямо скажем, беспардонного поведения Трампа, а по поводу своего земляка. Его, в частности, упрекали в том, что он ради визита в Америку пренебрег празднованием "Дня труда" на родине. Спрашивается, ну какое дело либералам до "солидарности трудящихся", но тут, как говорится, каждое лыко в строку. Польская печать дружно подхватила историю о том, что президент США на самом деле "унизил" Навроцкого, так как последний ждал встречи с первым в Белом доме 7 с половиной часов. На деле все происходило для польского политика куда как с большим почетом. Это время он провел не в приемной, а участвовал в многочасовом регулярном "Молитвенном завтраке", на которые собирается весь высший свет Вашингтона ради переговоров, дискуссий, установления деловых контактов. Мало того, что Навроцкий был представлен всей этой американской элите, он провел там полноценную беседу с госсекретарем М. Рубио, а с Трампом встретился в Овальном кабинете, что престижно само по себе, уже по окончании данного мероприятия.



Более того, как сообщается, в Польшу в г. Жешув на конференцию международного Конгресса консерваторов (CPAC) уже перед предполагаемым вторым туром президентских выборов 26 – 27 мая собирается прибыть вице-президент США Дж. Вэнс. Фактически это слет европейских политиков – сторонников Трампа. Туда же должны приехать венгерский премьер В. Орбан и ожидаемый победитель румынских выборов Дж. Симион – личный друг Навроцкого. Несомненно, именно ради поддержки последнего эта манифестация в данные сроки и затевается. Особенно вескими для поляков могут прозвучать призывы Вэнса, если учесть, что он вновь обращенный католик и, как поговаривают, довольно близок к новому римскому папе Роберту Ф. Прево – Льву XIV.



Однако пропагандистская машина, работающая против Навроцкого в пользу Тшасковского, тоже не дремлет. Там, конечно, до уровня румынского бурлеска со стооднолетними шпионами, конями и цыганами не опускаются, тем более что он не произвел надлежащего эффекта даже на домохозяек и пастухов в Карпатах, уж больно все было навинчено. В Польше в ходу старый добрый водевиль с почтенными панами, каждый из которых норовит оторвать у другого почтенного пана подметки на ходу, рассчитанный на то, чтобы выдавить слезу и негодование на Навроцкого у рядового обывателя.



Страницы национальной печати заполнили публикации (иной раз по 6 – 7 в одном номере) о том, как в годы молодости в Гданьске Навроцкий купил у пенсионера Ежи 26 -метровую однушку и явно недоплатил с душераздирающими подробностями переживаний не столько самого Ежи, сколько его сиделки. На ресурсе Onet за 9 мая, например, – 9 таких материалов. Напрасно Навроцкий потрясает исполненными договорами и обещает доплатить все, что запросит дед Ежи, а саму однушку вообще отдать в благотворительный фонд. У либеральной прессы прощения для Навроцкого нет, а с самим дедом Ежи связаться невозможно, видно, "Гражданская платформа" крепко оберегает его здоровье.



ПиС пытается парировать эту кампанию, разыскав историю о том, как Тшасковский "срубил" гораздо больше денег, занизив при покупке стоимость своей 126 – метровой квартиры в престижном районе Варшавы, как никак – мэр. Но информационные возможности этой партии, не считая католическое "Радио – Мария", гораздо слабее, и в итоге в глазах общественности 26 метров перевешивают 126 метров.



Но главное то, что это работает. Самые последние опросы показывают, что популярность Навроцкого снизилась примерно на 3% до 27% – 28%. Правда, не растет и рейтинг Тшасковского, замерев на 31%. Очевидно одно: второй тур неизбежен. Окрыленные эффектом истории про деда Ежи, либералы заранее празднуют свою победу и хоронят Навроцкого. Явно торопятся. Подобные мелкие истории долго не живут, прочитав ее один раз, второй раз читать там просто нечего. Да и рановато она запущена. Не приходится сомневаться, что ближе ко второму туру "писовцы" расскажут кое-что интересное и про Тшасковского. Семь лет во главе столицы по определению не могли пройти незаметно для его благосостояния. Городское хозяйство неоднократно потрясали коррупционные скандалы, просто до мэра они не доходили, а ведь могут дойти. Кроме того, ожидаемая вторая волна поддержки из-за океана неизбежно тоже будет иметь свой эффект.



Следует также посмотреть и на расклад среди других участников выборов. В частности, третьим в гонке, по опросам, идет представитель еще более консервативной, чем ПиС, "Конфедерации свободы и независимости" Славомир Ментцен с 14% голосов. Пока он не теряет надежды попасть во второй тур, он также участвует в общем хоре критики Навроцкого. Но идеологически он близок именно к последнему и также считает себя трампистом, нетрудно представить, какие он получит советы из Вашингтона после собственного схода с дистанции. Кроме того, себе в актив Навроцкий также может засчитать голоса известного местного бузотера Гжегожа Брауна (4% – 5%), которому грозит исключение из депутатов и даже тюремный срок за повсеместное срывание с последующим топтанием флагов Евросоюза и Украины.



Простое сложение этих голосов говорит о том, что, возможно, расчеты Трампа привести к власти своего человека еще и в Польше вполне могут оправдаться. У польского президента полномочий несколько меньше, чем у румынского, но они далеко не такие символические, как, например, в Германии. Фактически американский президент может получить в Восточной Европе дополнительное важное подспорье в своем противостоянии с Брюсселем. Положительным для России здесь может явиться скептическое отношение новых лиц на региональной политической арене к поддержке воинственного курса Киева, грозящего дальнейшим усугублением положения на континенте. Источник - Фонд стратегической культуры

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