Россия закроет небо над полигоном "Капустин Яр", с которого запускает "Орешник"

02:30 10.05.2025

Россия закроет небо над полигоном "Капустин Яр", с которого запускает "Орешник"



▪️С 6:00 12 мая до 4:00 13 мая по UTC Россия временно закрывает воздушное пространство над частью Волгоградской и Саратовской областей, охватывающей полигон "Капустин Яр".



