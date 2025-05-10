Выступил с громким обещанием: Ким Чен Ын обратился к России и Западу

12:24 10.05.2025

10 мая 2025



Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае атаки западных стран. Политик отметил, что если прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на РФ, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна.



"Я с удовольствием, в соответствии со статьями и духом корейско-российского договора, без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР в целях отражения вооруженного нападения врагов", - приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.



Ранее сообщалось, что лидеру Северной Кореи вручили медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Церемония вручения медали, которой Ким Чен Ын удостоен за значительный вклад в сохранение памяти о советских гражданах, захороненных в КНДР, состоялась 27 марта во дворце съездов "Мансудэ". Указ о награждении был подписан президентом РФ 2 сентября 2024 года.



