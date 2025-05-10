 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 10.05.2025
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Пятница, 09.05.2025
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12:00  Президент Туркменистана поздравил народ с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
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00:43  Ровно 80 лет назад был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
00:00  Взгляд на 80 лет назад: последний нервный день перед Победой. Сводка за 8 мая
Четверг, 08.05.2025
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16:32  Китай и Россия приняли совместное заявление по глобальной стратегической стабильности (полный текст)
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14:10  Выступление представителя России на заседании ГА ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны
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Среда, 07.05.2025
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Выступил с громким обещанием: Ким Чен Ын обратился к России и Западу
12:24 10.05.2025

10 мая 2025

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае атаки западных стран. Политик отметил, что если прислужники Америки не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на РФ, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна.

"Я с удовольствием, в соответствии со статьями и духом корейско-российского договора, без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР в целях отражения вооруженного нападения врагов", - приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее сообщалось, что лидеру Северной Кореи вручили медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Церемония вручения медали, которой Ким Чен Ын удостоен за значительный вклад в сохранение памяти о советских гражданах, захороненных в КНДР, состоялась 27 марта во дворце съездов "Мансудэ". Указ о награждении был подписан президентом РФ 2 сентября 2024 года.

Источник - Фонд стратегической культуры
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