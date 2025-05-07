Sputnik: Как СССР восстановил экономику после Победы в Великой Отечественной войне

14:29 10.05.2025

Советское экономическое чудо.



Как СССР восстановил экономику после Победы в Великой Отечественной войне - рассказывает @Sputniklive.



Уже к 1948 году объем промышленного производства достиг довоенного уровня, а вскоре и превысил его. Сельское хозяйство вышло на довоенные показатели к 1950 году.



По всей стране появлялись новые промышленные гиганты - Минский тракторный завод, Калужский турбинный завод и многие другие.



