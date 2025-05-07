|Трамп: Индия и Пакистан согласились на прекращение огня после переговоров с США
16:04 10.05.2025
Индия и Пакистан согласились на прекращение огня, заявил Трамп
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Власти Индии и Пакистана согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"После долгой ночи переговоров, в которых США выступали в качестве посредника, я рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня ", - написал американский лидер.
Первый вице-премьер Пакистана Исхак Дар подтвердил, что стороны договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу. МИД Индии уточнил, что оно началось с 17:00 (14.30 мск) в субботу.
В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Исламабад и Нью-Дели согласились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.
Эскалация конфликта
Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.
В субботу телеканал Geo передал, что Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.