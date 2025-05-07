Трамп: Индия и Пакистан согласились на прекращение огня после переговоров с США

16:04 10.05.2025

Индия и Пакистан согласились на прекращение огня, заявил Трамп



МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Власти Индии и Пакистана согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.



"После долгой ночи переговоров, в которых США выступали в качестве посредника, я рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня ", - написал американский лидер.



Первый вице-премьер Пакистана Исхак Дар подтвердил, что стороны договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу. МИД Индии уточнил, что оно началось с 17:00 (14.30 мск) в субботу.



В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Исламабад и Нью-Дели согласились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.



