|22:57 ВС РФ успешно отразили серию атак ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 7 мая
22:10 ProFinance: Доллару угрожает "лавина" азиатских продаж на $2,5 триллиона
20:43 Известия: В дни торжеств по случаю 80-летия Победы Москва станет дипломатической столицей
20:32 Эпоха Путина. Россия становится страной, формирующей глобальную повестку для многополярного мира, - Александр Яковенко
20:07 МИД РФ: в Гаване развернули Знамя Победы, водруженное советскими воинами 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине (видео)
19:29 В посольстве России в Иране открыли мемориальную табличку на здании, в котором в 1943 г. жил и работал Сталин
19:10 В Москве состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря
14:08 "Настоящий киберпанк". Обеспечение безопасности жителей во время Парада в Казахстане (видео)
13:31 Туркменская молодежь выступит на концерте в Москве в честь 80-летия Победы
13:25 Я горжусь своим прадедом! Дети из Таджикистана и СНГ рассказывают о героях войны
13:22 Кыргызстан передал эстафету Победы Таджикистану
13:02 В соцсетях Узбекистана широко обсуждается вероятность падения советского аппарата "Космос-482" на Узбекистан
13:01 Деструктивные силы не оставляют попыток поссорить Астану и Бишкек с Москвой, - Марат Нургожаев
12:48 ProFinance: США и Китай начнут официальные торговые переговоры
12:42 Дело в Кашмире: объяснен корень вражды между ядерными Индией и Пакистаном, - МК
12:37 Известия: что покажут на юбилейном параде Победы в Москве
12:32 КНДР модернизирует танки с учетом боевого опыта, полученного в Курской области
12:22 На Украине действуют 150 кол-центров, занятых мошенничеством против россиян, - ФСБ РФ
|"Росатом" обсуждает с Китаем строительство новых энергоблоков АЭС
20:58 10.05.2025
8 мая 2025
"Росатом" обсуждает с Китаем строительство новых энергоблоков АЭС.
Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
Он отметил, что на данный момент идет отработка 7–8-летнего цикла, передает телеканал "Известия".
Скоро "Росатом" перейдет к следующему этапу в заключении договоренностей.
АЭС "Тяньвань" - самый крупный проект экономического сотрудничества между РФ и КНР.
Лихачев отметил беспрецедентный уровень сотрудничества с КНР в ядерной отрасли.
Кроме того, "Росатом" продвинулся в обсуждении проектов малых АЭС с Мьянмой и Киргизией.