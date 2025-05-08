"Росатом" обсуждает с Китаем строительство новых энергоблоков АЭС

20:58 10.05.2025

8 мая 2025



"Росатом" обсуждает с Китаем строительство новых энергоблоков АЭС.



Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.



Он отметил, что на данный момент идет отработка 7–8-летнего цикла, передает телеканал "Известия".



Скоро "Росатом" перейдет к следующему этапу в заключении договоренностей.



АЭС "Тяньвань" - самый крупный проект экономического сотрудничества между РФ и КНР.



Лихачев отметил беспрецедентный уровень сотрудничества с КНР в ядерной отрасли.



Кроме того, "Росатом" продвинулся в обсуждении проектов малых АЭС с Мьянмой и Киргизией.



