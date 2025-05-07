"Жгли деревни и убивали". Как Москва спасла Париж от позора прошлого

22:01 10.05.2025

"Жгли деревни и убивали". Как Москва спасла Париж от позора прошлого



МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Виктор Жданов. "О, и французы тоже?" - вероятно, самый точный перевод фразы генерал-фельдмаршала Кейтеля, произнесенной при подписании капитуляции в Карлсхорсте. Появление представителей Парижа среди победителей не могло не удивить главарей поверженного рейха. О чем сегодня не хотят вспоминать в Елисейском дворце - в материале РИА Новости.



Верность традиции



В морозные дни ноября 1941-го лишь одно иностранное воинское формирование бок о бок сражалось вместе с немцами на подступах к Москве. Это был "Легион французских добровольцев против большевизма", он же 638-й пехотный полк вермахта.



"Французское правительство разорвало отношения с Россией и заняло твердую антикоммунистическую позицию: оно одобрило создание легиона добровольцев, - писала газета The New York Times о решении зависимых от Гитлера властей Виши (оставшейся неоккупированной части страны).



Потери французы понесли еще в районе Смоленска, за неделю до первого столкновения с Красной армией. Из-за болезней и дезертирства из 2500 человек до Подмосковья не дошло около четырех сотен. К тому же порядок там был настолько плох, что командующий группой армий "Центр" Федор фон Бок приставил к французским офицерам немецких советников.



"Подразделениям французского добровольческого легиона не хватает дисциплины. Там царит дух военной вольницы", - отмечал в дневнике фон Бок.



На Бородинском поле, вопреки сценам из советского фильма "Битва за Москву", французские союзники нацистов не сражались. Однако некоторые легионеры все же посещали место главного сражения войны 1812 года в частном порядке. Они были убеждены, что продолжают дело прапрадедов.



"Наши сердца сильно бьются в груди у нас, сыновей Франции, необычайная судьба которых привела сюда, куда столетие назад наши предки, солдаты наполеоновской гвардии, принесли свои прославленные знамена и где многие героически пали с криком "Да здравствует император!" - писал после войны один из легионеров.



Такими настроениями пользовалось командование вермахта. Накануне боев перед легионом выступил командующий 4-й армией генерал-фельдмаршал фон Клюге. Он напомнил о временах Наполеона, когда французы и немцы шли в одном строю против русских.



Соединение коллаборантов находилось в полосе действий 32-й дивизии полковника Виктора Полосухина, у Нарских прудов. Через несколько дней, понеся большие потери, батальоны отвели от линии фронта. В немецком тылу легионеры боролись с партизанами. Будучи подспорьем СС на оккупированной советской территории, французские каратели совершили ряд военных преступлений против мирного населения.



"Вечером 8 января 1943 года в ходе операции поведение примерно 20 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, которые упорно молчали, было вполне очевидным, чтоб я отдал приказ расстрелять их всех. Я знал, что в соседней деревне Чернышевская ситуация была такой же. Я приказал ее сжечь", - отчитывался в донесении офицер легиона.



После стратегической операции Красной армии "Багратион" в 1944 году французский полк расформировали.



По обе стороны



Пилоты люфтваффе были немало удивлены, когда 5 апреля 1943-го в небе над Смоленской областью столкнулись с "Яками", на которых, кроме привычных красных звезд, красовался французский триколор. Уже в первом бою эскадрилья "Нормандия", сопровождавшая советские бомбардировщики, сбила два немецких самолета.



Это были совсем другие французы: не готовые мириться с оккупацией и коллаборационистским правительством маршала Петена. Они стали частью Сопротивления, которое возглавил генерал Шарль де Голль.



"Восемнадцатого июня 1940-го, отвечая на призыв родины, лишенный какой-либо другой помощи для спасения своей души и чести, я один, никому не известный, должен был взять на себя ответственность за Францию", - писал генерал о своем знаменитом радиообращении из Лондона.



После вторжения нацистов в Россию Де Голль хотел отправить туда механизированную дивизию из поддержавших его военнослужащих, но помешала Великобритания. Генерал смог помочь только летчиками. Когда об их участии в воздушных поединках стало известно Берлину, начальник Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель приказал: пленных из "Нормандии" расстреливать на месте.



Кроме Смоленска, французы отличились в боях на Курской дуге и операции "Багратион". Когда освободили Литву, полк стали называть "Нормандия - Неман". Через него прошли 97 летчиков, 42 погибли. В Москве высоко оценили 869 воздушных боев и 273 сбитых самолета. Четверых французов удостоили звания Героя Советского Союза. Всего военнослужащие эскадрильи получили 112 советских орденов.



Полюбившиеся Як-3 летчикам разрешили забрать с собой на родину. Один из этих истребителей хранится в Национальном музее авиации и космонавтики в Ле-Бурже. Соединение "Нормандия - Неман" до сих пор числится в ВВС Франции.



Сомнительный победитель



По подсчетам французского историка Жана-Франсуа Мураччиоля, в антифашистской "Сражающейся Франции" было порядка 73 тысяч человек. Не только французы - но и, например, бывшие советские военнопленные. Население страны в 1940-м - 40 миллионов. Такую диспропорцию осознавали и 80 лет назад, но исходили из другого.



По одной из версий, поставить французский триколор рядом с флагами союзников в Карлсхорсте распорядился маршал Георгий Жуков по просьбе генерала Жана де Латра. "А почему бы еще и не китайский?" - сыронизировал кто-то из британских офицеров.



Всего несколько дней назад 33-я гренадерская дивизия СС "Шарлемань", также известная как 1-я французская, ожесточенно обороняла бункер фюрера. К тому моменту в соединении, где служили и разбитые под Москвой легионеры, осталось около сотни человек - из восьми тысяч.



Сдача в плен американцам особо не помогла. Двенадцать французских эсэсовцев передали представителям де Голля, которые их тут же казнили. Тем, кого выдали Советскому Союзу, после небольшого срока в лагерях разрешили вернуться домой. На родине их приговорили к 20 годам тюрьмы за коллаборационизм.



Независимая Франция с сильным лидером, каким мог стать де Голль, в планы англо-американских союзников не входила. В Кремле же, наоборот, рассчитывали на перспективного и надежного западного союзника. Была надежда и на коммунистов, сыгравших большую роль в Сопротивлении. Популярность левых партий позволила им войти в послевоенное правительство.



Но в Лондоне и Вашингтоне стремились сделать из Парижа европейский противовес Москве. Так что у членов антигитлеровской коалиции были собственные, диаметрально противоположенные интересы, которые в итоге позволили Франции стать державой-победительницей и получить место в Совбезе ООН.



Но даже сегодня французы не рискуют называть себя полноправными победителями нацизма. В одной из недавних статей Le Figaro подчеркивается: военную машину Гитлера сломал Советский Союз. Впрочем, с каждым годом на Западе память об этом слабеет.