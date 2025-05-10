 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 10.05.2025
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Пятница, 09.05.2025
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Четверг, 08.05.2025
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Среда, 07.05.2025
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Администрация Трампа поддерживает политические партии, альтернативные европейским глобалистам, - Дмитрий Седов
23:00 10.05.2025

Евро-американская склока: этапы большого пути
Администрация Трампа поддерживает политические партии и группы, альтернативные европейским глобалистам

10.05.2025 | Дмитрий СЕДОВ

Можно с полным основанием применить старую русскую поговорку "Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло", к европейской избирательной практике. События весны текущего года стали для этой мысли наглядным подтверждением. Сначала в Румынии с треском прокатили победившего кандидата в президенты от правоконсервативного "Альянса за объединение румын" Кэлина Джорджеску. 24 ноября 2024 года там прошел первый тур президентских выборов, в котором наибольшее количество голосов получил Джорджеску, жестко критиковавший политику руководства ЕС.

Неожиданным образом спецслужбы Румынии обнаружили на победителя кучу компрометирующих материалов, и это как бы заставило Конституционный суд Румынии аннулировать весь избирательный процесс, не затребовав перепроверки этой кучи грязи. Суд отменил результаты выборов и принял постановление о проведении выборов заново. Джорджеску, якобы незаконно финансировавший свою предвыборную кампанию, к новому туру не был допущен. Европейская демократическая общественность на этот трюк реагировала равнодушно (мало ли подобных случаев приносит демократия), но зато новая американская администрация увидела в нем скверную игру и со всей силой обрушилась на злоумышленников, которые сидели, конечно же, не в Бухаресте, а в Брюсселе. Американцы увидели в Джорджеску и его партии силы, которые дают сигнал о необходимости прихода на смену дискредитировавшему себя европейскому "трансгуманизму" политиков новой ориентации.

Урсула фон дер Ляйен и компания, крепко получившие по рукам, слегка умерили закулисную акробатику, и сегодня в Румынии обозначился возможный приход к власти другого кандидата от той же партии Джордже Симиона. Впрочем, дождемся результатов.

Не в меньшей степени избирательное шулерство проявилось и на выборах в Германии, хотя наиболее очевидные скандалы не стали достоянием широкой общественности. Операторы немецких выборов сильно рисковали, решив не допустить в бундестаг "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ). Ему не позволили преодолеть пятипроцентный барьер и тем самым усилили в бундестаге правоконсервативную АдГ, которая начала активно противодействовать избранию лидера ХДС Ф. Мерца на пост бундесканцлера и едва не добилась своего. ХДС/ХСС едва-едва удалось протащить в канцлеры Мерца, являющегося последней надеждой современного немецкого реваншизма. Думается, что полная картина его убеждений вскоре будет нарисована, а пока из противоречивых заявлений Мерца вырисовывается неудовлетворенность "недоработками" Германии в украинском кризисе.

Но не нужно будет удивляться появлению в его программе лозунга "Сделаем Германию снова великой". Ведь не успев занять должность канцлера, он заявил претензии на превращение Германии в локомотив Европы, а "возможно и всего мира". Это удовлетворило бы Вашингтон, если бы Ф. Мерц не повторял мотивов Гитлера в 1920-е годы о грядущем "величии Германии". Помимо этого, вслед за своим предшественником О. Шольцем он является активным подельником в антиамериканских интригах Еврокомиссии под началом Урсулы фон дер Ляйен. Пока в Вашингтоне будут к нему присматриваться, а дальнейшее покажет.

На сей раз в Белом доме "не заметили" зажима ССВ, которой конституционный суд отказал в пересчете результатов выборов. По мнению Сары Вагенкнехт, у партии украли 16 тыс. голосов, необходимые для преодоления барьера. Европейская демократия – она такая... Могут согласиться с пересмотром итогов, а могут и не согласиться. Да и американская не лучше. Могут заметить нарушения, а могут не заметить.

Другое дело, что объявление АДГ правоэкстремистской партией вызвало возмущение в Вашингтоне. Ведь следующим шагом может стать ее запрет, а это не входит в планы новых тяжеловесов администрации И. Маска и Ди Вэнса. Такого нельзя было не заметить. Реакция (не видимая миру) была такова, что Федеральное ведомство по охране Конституции через пару дней отменило свое решение и постановило что будет соблюдать режим тишины вплоть до вердикта конституционного суда. Значит, никаких действий против АдГ оперативного характера предприниматься не будет. А это могло быть вторжение с технической прослушкой, наружным наблюдением и массой других шпионских изобретений, затрудняющих работу политиков.

В глазах Илона Маска и Джей Ди Вэнса АдГ является носителем надежды переустройства Европы в территорию консервативных, благочестивых и трудолюбивых граждан правильной сексуальной ориентации, накачанных силой западного духа и любящих Америку. Им видится, что АдГ несет в себе такое будущее. С ней они склонны дружить и сотрудничать, хотя их надежды могут оказаться иллюзиями.

Ну а печься о справедливости касательно судьбы ССВ американцам ни к чему. ССВ – "красные". А это ругательное слово в американском политическом лексиконе.

Вообще-то, американцы волей-неволей вписываются в развязавшуюся европейскую свару стратегического характера. Их цель очевидна – устранить от власти группировку европейских лидеров, берущих курс на альтернативный от США путь ЕС в мировой политике. Им нужно, чтобы группу лидеров возглавили такие государственные деятели как премьер-министры Венгрии и Словакии В. Орбан и Р. Фицо, способные отвергнуть идеологию группового бонапартизма сегодняшних начальников ЕС и двигаться по умеренному правоконсервативному треку. Склока предстоит немалая, так как в ЕС задумали лишить Венгрию права голоса из-за ее критики поддержки сообществом военных амбиций Зеленского, что будет означать оплеуху администрации Трампа. А он – джентльмен импульсивный и в обиде не останется.

Источник - Фонд стратегической культуры
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