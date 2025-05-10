 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 11.05.2025
00:17  ОПЕК+ хитростью оберегает цены на нефть, - Ольга Самофалова
Суббота, 10.05.2025
23:00  Администрация Трампа поддерживает политические партии, альтернативные европейским глобалистам, - Дмитрий Седов
22:01  "Жгли деревни и убивали". Как Москва спасла Париж от позора прошлого
20:58  "Росатом" обсуждает с Китаем строительство новых энергоблоков АЭС
16:04  Трамп: Индия и Пакистан согласились на прекращение огня после переговоров с США
14:29  Sputnik: Как СССР восстановил экономику после Победы в Великой Отечественной войне
12:24  Выступил с громким обещанием: Ким Чен Ын обратился к России и Западу
02:30  Россия закроет небо над полигоном "Капустин Яр", с которого запускает "Орешник"
01:40  Трамп напрямую вмешивается в выборы президента Польши, - Дмитрий Минин
00:01  Readovka. Итоговая сводка 9 мая 1945 года. День Победы!
Пятница, 09.05.2025
20:59  Как отметили 80-летие Победы на постсоветском пространстве
18:00  Специально для RT: Самые яркие и эмоциональные моменты парада Победы на Красной площади (видео)
17:44  Уроки Второй мировой. Англосаксы всегда быстро из союзников во врагов превращаются, - Валентин Катасонов
13:22  НГ: Кто такой папа Римский Лев XIV
12:45  Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат, - Кирилл Стрельников
12:38  Судьба императорской Японии была решена в Маньчжурии, а не в Хиросиме, - Анатолий Кошкин
12:00  Президент Туркменистана поздравил народ с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
10:00  Военный парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (трансляция)
00:43  Ровно 80 лет назад был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
00:00  Взгляд на 80 лет назад: последний нервный день перед Победой. Сводка за 8 мая
Четверг, 08.05.2025
22:41  Рыбарь: Запускаем корни глубже. Новые европейские НКО в Узбекистане
21:57  Папой Римским Львом XIV стал американский кардинал Роберт Прево
18:46  Как союзники хотели украсть у СССР Центральную Европу, - Алексей Плотников (видео)
17:34  Кого мы победили. В 1941 году против СССР воевала армия объединенной Европы, - Евгений Спицын
17:00  К 80 - летию победы в Великой Отечественной войне над немецко-нацистскими агрессорами и их приспешниками, - Абдуфаттах Маннапов
16:50  Президент Узбекистана поздравил соотечественников с Днем памяти и почестей и 80-летием Великой Победы во Второй мировой войне
16:32  Китай и Россия приняли совместное заявление по глобальной стратегической стабильности (полный текст)
16:21  "Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве
15:29  Президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT - "Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем"
14:10  Выступление представителя России на заседании ГА ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны
13:00  Kazakh Tourism: Зачем Центральной Азии единое туристское пространство? Туристам важны не административные границы, а впечатления
12:33  Казахстан. АО "Пассажирские перевозки" к 80-летию Великой Победы запускает специально оформленный поезд "Астана-Алматы"
12:10  КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Информации об ущербе пока не поступало
11:53  Президент Таджикистана принял участие в церемонии возложения венков и в военном параде в Парке Победы Душабе
11:27  Президент Кыргызстана выступил на параде в Бишкеке в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
11:16  S&P Ratings: Запланированному выпуску облигаций АО "Навоийская горно-металлургическая компания" присвоен рейтинг "BB-"
04:26  Турция – Киргизия: как Анкара пытается усилиться в Центральной Азии, - Азиз Абдраимов
03:16  Байконуру подарили советскую орбитальную станцию "Алмаз"
02:09  Президент Узбекистана определил задачи в здравоохранении и уволил двух зам.министра
01:30  "Или тюрьма, или война". Почему европолитики не могут свернуть с курса конфронтации? - Ростислав Ищенко
01:12  Караван-Инфо. Наша общая память о Великой Победе: взгляд Посла России в Узбекистане
00:58  Россию ждет новая победа над старым злом, - Виктория Никифорова
00:03  США интересуются редкоземельными минералами Центральной Азии
00:01  В МВФ назвали прямое и косвенное влияние пошлин США на Южный Кавказ и Центральную Азию
Среда, 07.05.2025
22:57  ВС РФ успешно отразили серию атак ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 7 мая
22:10  ProFinance: Доллару угрожает "лавина" азиатских продаж на $2,5 триллиона
20:43  Известия: В дни торжеств по случаю 80-летия Победы Москва станет дипломатической столицей
20:32  Эпоха Путина. Россия становится страной, формирующей глобальную повестку для многополярного мира, - Александр Яковенко
20:07  МИД РФ: в Гаване развернули Знамя Победы, водруженное советскими воинами 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине (видео)
19:29  В посольстве России в Иране открыли мемориальную табличку на здании, в котором в 1943 г. жил и работал Сталин
19:10  В Москве состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам Каспийского моря
14:08  "Настоящий киберпанк". Обеспечение безопасности жителей во время Парада в Казахстане (видео)
13:31  Туркменская молодежь выступит на концерте в Москве в честь 80-летия Победы
13:25  Я горжусь своим прадедом! Дети из Таджикистана и СНГ рассказывают о героях войны
13:22  Кыргызстан передал эстафету Победы Таджикистану
13:02  В соцсетях Узбекистана широко обсуждается вероятность падения советского аппарата "Космос-482" на Узбекистан
13:01  Деструктивные силы не оставляют попыток поссорить Астану и Бишкек с Москвой, - Марат Нургожаев
12:48  ProFinance: США и Китай начнут официальные торговые переговоры
12:42  Дело в Кашмире: объяснен корень вражды между ядерными Индией и Пакистаном, - МК
12:37  Известия: что покажут на юбилейном параде Победы в Москве
12:32  КНДР модернизирует танки с учетом боевого опыта, полученного в Курской области
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ОПЕК+ хитростью оберегает цены на нефть, - Ольга Самофалова
00:17 11.05.2025

ОПЕК+ хитростью оберегает цены на нефть

Ольга Самофалова
10.05.2025

Еще в январе нефть стоила 76-82 доллара за баррель, а на этой неделе ее цены упали до четырехлетнего минимума - ниже 60 долларов за бочку. Российская Urals в апреле в среднем стоила всего 55 долларов за баррель. Это стало следствием беспощадной торговой войны Дональда Трампа со всем миром. Казалось бы, самое время для ОПЕК+ поддержать падающие цены на нефть, как она это делает после пандемии уже не первый год. Но вместо этого организация, наоборот, в апреле решилась на более значительное повышение добычи в мае, а на днях удивила мировой рынок еще раз. ОПЕК+ увеличит добычу на 411 тысяч баррелей в сутки не только в мае, но еще и в июне. Это и вызвало обвал цен на этой неделе.

Почему же ОПЕК+ предпринимает шаги, которые не помогают, а вредят черному золоту? И почему Россия, которая уже столкнулась с падением доходов бюджета и ростом его дефицита, не воспротивилась, а поддержала повышение добычи в рамках ОПЕК+?

Причина в том, что если бы ОПЕК+ сохранила ограничения на добычу или пошла на еще большее снижение производства, то это неминуемо привело бы к краху не только сделки, но и самой организации. А это для рынка и для самих производителей нефти куда более страшный и опасный сценарий, потому что грозит шоковым обвалом нефтяных котировок до 20-30 долларов за баррель, то есть мировым энергетическим кризисом. На этом фоне текущие цены на нефть в 55-60 долларов за баррель покажутся райскими.

Что же может привести к развалу сделки ОПЕК+ и самого картеля? Внутри организации уже давно зреет недовольство политикой ограничения добычи. Если это просто не замечать, недовольство только усилится. И кто-то один из членов организации может просто не выдержать и отказаться сдерживать добычу, уйти в свободное плавание, распаковав свое производство. А это легко может стать спусковым крючком для остальных недовольных, которым надоело отдавать свою долю на рынке другим, неопековским игрокам.

Развал ОПЕК+ означает, что в одночасье на мировой рынок может вывалиться 4,5 миллиона баррелей в сутки. Именно во столько оценивается резервный объем добычи странами организации, который сейчас сдерживается. Конечно, сразу нарастить так резко добычу не получится, но даже вывод на рынок половины от этого объема - два миллиона баррелей в сутки - приведет к шоковому сценарию: обвалу цен до 20-30 долларов за баррель.

Поэтому Россия, по сути, выбирает из двух зол меньшее. Лучше согласиться на некомфортные для бюджета нефтяные цены в 55-60 долларов за баррель и дать шанс Минфину РФ выкрутиться из непростой ситуации, чем столкнуться с еще более низкими ценами (в два-три раза) и настоящим кризисом.

Чем же недовольны члены организации? Тем, что им уже не один год приходится добывать меньше, чем они хотели бы, ради поддержания цен на черное золото выше 75-80 долларов за баррель. И все было бы хорошо - дорогая нефть выгодна ее экспортерам, если бы на рынке не было других производителей нефти, которые не входят в альянс и ни в чем себя не ограничивают. Наоборот, высокие цены, которые обеспечила сделка ОПЕК+, помогает другим странам активно наращивать добычу, ведь при 80 долларах за баррель многие нефтяные проекты становятся рентабельными. Например, Гайана заявила, что готова удвоить добычу к 2030 году, наполеоновские планы в этом секторе обозначила и Бразилия. Активно наращивали добычу также американские сланцевые компании. И все они вместо благодарности отбирали долю на рынке членов ОПЕК+. Конечно, бесконечно это не могло продолжаться. В ОПЕК+ решили, что именно сейчас настало время поубавить пыл других игроков.

Повышение добычи решит еще одну проблему, которая тоже вызывала недовольство и разлад внутри ОПЕК+. Ряд стран не соблюдали дисциплину ограничения и добывали больше, чем должны были. Периодически в этом были замечены и Казахстан, и ОАЭ, и даже Россия. Москва привела свою добычу в соответствие с обязательствами нефтяного альянса. Но не все оказались такими ответственными. В Казахстане, например, недропользователями являются в основном иностранные компании - и у государства не получается заставить их снизить добычу.

Если бы ОПЕК+ и дальше сокращала добычу, то это привело бы, скорее всего, к деградации дисциплины внутри альянса, что лишь увеличивало бы градус всеобщего недовольства и желание выйти из сделки. Тогда как легальное увеличение добычи в мае и июне позволяет довести ее в ряде стран, по сути, до реального уровня. Тем самым уровень дисциплины повышается сам собой.

Так что для ОПЕК+ по-прежнему важна цена на нефть. Об этом говорит и тот факт, что альянс пошел на повышение добычи именно в мае и июне. Это не случайно. Расчет такой: дополнительно добытая в мае и июне нефть будет переработана в топливо и поступит на рынок аккурат в летний автомобильный сезон - с июля по сентябрь в Северном полушарии. Более высокий спрос со стороны автомобилистов проглотит дополнительные объемы предложения, и в сухом остатке это не окажет серьезного давления на нефтяные цены.

Да и торговая война Трампа может затухнуть, а не разгореться. По крайней мере, спустя месяц активной фазы обмена пошлинами рядом с апокалипсическим сценарием погружения всего мира в рецессию и резкого обвала спроса на нефть появился более позитивный сценарий. Он предполагает, что США удастся договориться о компромиссах со многими странами, плюс пострадавшие от трамповских пошлин игроки найдут другие рынки сбыта. Например, Германия надеется создать торговый альянс с Канадой и Мексикой, Китай стал заигрывать с Японией и так далее. Все это уже хорошие новости для нефтяных котировок.

Именно поэтому цены на нефть показали сначала эмоциональное резкое падение после заявления ОПЕК+ о повышении добычи, а потом очень быстро стали отыгрывать потери. Рынок успокаивается, видя, что ситуация не так плоха, как может показаться на первый взгляд.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746911820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Выступление Президента – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Казахстана на военном параде в честь 80-летия Великой Победы
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 апреля 2025 года №861
- Спикер Мажилиса встретился с Генеральным секретарем Компартии Вьетнама
- Олжас Бектенов обсудил с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом развитие торгово-экономического сотрудничества
- Мы победили абсолютное зло!
- В Астане обсуждено казахско-вьетнамское стратегическое партнерство
- Проведено очередное заседание Высшего Судебного Совета РК
- Казахстан и Вьетнам расширяют деловое сотрудничество
- Казахстан наращивает мощности и глубину нефтепереработки в рамках новой долгосрочной стратегии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  