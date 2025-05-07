Путин сделал заявление по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы и о переговорах с Украиной

02:20 11.05.2025

Главные заявления Путина о переговорах с Украиной:



- президент предложил провести прямые переговоры с украинской стороной 15 мая в Стамбуле;



- РФ готова вести их без всяких предварительных условий, не исключено, что удастся договориться о новых перемириях и о настоящем мире;



-️ Москва настроена на серьезные переговоры с Киевом, смысл - в устранении первопричин конфликта;



-️ предложение России о переговорах - на столе, решение - за Киевом и его кураторами;



-️ Россия благодарит посредников за помощь в мирном урегулировании с Украиной, в том числе администрацию президента США;



-️ за три дня объявленного Россией прекращения огня было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на российскую границу;



-️ ВСУ 5 тыс. раз нарушили пасхальное перемирие, понесли большие потери, когда РФ отражала их атаки во время перемирия ко Дню Победы.







