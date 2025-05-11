 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ФСК: Хитрое предложение "коалиции желающих" разбилось о заявление президента России
02:25 11.05.2025

Хитрое предложение "коалиции желающих" разбилось о заявление президента России
Владимир Путин предложил "возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий" 15 мая в Стамбуле

11.05.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО

В последний день объявленного Москвой трехдневного перемирия 10 мая в Киев решились приехать руководители четырех стран-локомотивов европейской "коалиции желающих": Великобритании, Франции, Германии и Польши.

Они знают, что российское руководство четко держит свое слово и не будет атаковать Киев в период обещанного прекращения огня. Хотя зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, вспомнив шантаж Зеленским иностранных лидеров, приглашенных на Парад Победы в Москву, заметил: "Что будет делать тифозная вошь с накокаиненным носом, если получит сообщение о том, что наша страна не может больше "гарантировать безопасность пребывания" европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев?"

Итак, чем же занимались четверо европейцев и Зеленский на встрече в Киеве?



Очевидно же, что они пытались найти возможность убедить Трампа в поддержке украинско-европейского варианта перемирия, которое позволило бы продолжать насильственную мобилизацию граждан Украины и поставки западного вооружения. Они также повторили, что ключевым элементом гарантий безопасности для Украины наряду с укреплением ВСУ должен стать "контингент поддержки" из европейских стран, хотя и оговорили, что это будет зависеть от ответа России на предложенное перемирие.

По информации издания Axios, Зеленский и европейские лидеры сообщили Трампу, что, "если будет достигнута договоренность о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией". А ведь это то, к чему последнее время постоянно вела американская администрация, указывая на прямые контакты конфликтующих сторон как на первую цель миротворческих усилий.

Ранее NBC News опубликовала информацию о том, что американские, европейские и украинские переговорщики согласовали 22 пункта условий мирного урегулирования, среди которых 30-дневное перемирие и блокирование вступления Украины в НАТО. По мнению агентства, их полный перечень спецпредставитель президента США Уиткофф представит Президенту РФ Владимиру Путину.

Из Киева Зеленский с европейцами позвонили Трампу в Вашингтон и стали рассказывать о своих мирных усилиях. Как отметил Зеленский по результатам встречи: "Мы договорились, что с понедельника 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня, как минимум на 30 дней. Вместе требуем этого от России. Мы знаем, что нас поддерживают в этом США".

Он отдельно сделал акцент на том, что "безусловное прекращение огня означает без каких-либо условий. Попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию". При этом прекращение огня должно быть всеобъемлющим: в воздухе, на море и на суше, а обеспечить мониторинг прекращения огня "целиком возможно в координации с США".

Все это Киев красиво изложил на бумаге, которой не хватает лишь заглавия "Ультиматум Путину". Президент США Трамп не высказал моментальной реакции на такое украинско-европейское предложение, зато его спецпредставитель Кит Келлог сразу же заявил, что "30-дневное прекращение огня начнет процесс завершения самой масштабной и долгой войны в Европе со Второй мировой войны".

В свою очередь, глава МИД Сибига подчеркнул, что "Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня". По его мнению, "если Россия согласится, будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь мирным переговорам".

Такие высказывания создают впечатление о единой позиции Запада по украинскому конфликту, чего на самом деле совсем не наблюдается. Одновременно Киев и Лондон провоцируют Москву, чтобы представить ее агрессором и испортить впечатление от двух предложенных Россией перемирий – на Пасху и День Победы.

Вместе с тем киевская власть не просто так хочет, чтобы Россия плавно продлила трехдневное перемирие еще на 30 дней. Иначе хунте Зеленского придется отвечать за массовую атаку России беспилотниками, проведенную в ночь на 7 мая за несколько часов до наступления перемирия.

Пока все говорит о том, что киевскому режиму может грозить новый удар "Орешником". Американское посольство в Киеве уже предупредило своих граждан о возможных атаках в следующие дни. Ведь Россия опубликовала предупреждение о закрытии воздушного пространства над полигоном Капустин Яр и частями Волгоградской и Саратовской областей с 6 утра понедельника 12 мая до 4 утра вторника 13 мая.

Аналогичные уведомления были сделаны Россией в первые дни начала СВО, а также в день удара "Орешником" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Поэтому логично, что киевская власть почувствовала беспокойство и хочет избежать такого развития событий.

При этом Москве совсем необязательно бить по центру Киева. Достаточно ударить по ключевым объектам инфраструктуры. По некоторым мнениям, одной из целей могут стать подземные газохранилища на западной Украине или "узкие" транспортные места вроде железнодорожных туннелей и мостов.

Несмотря на угрозу ударов возмездия, хунта Зеленского и ее европейские сообщники не только продолжают настаивать на "безусловном" прекращении огня, но и грозят карами Москве, если она не согласится.

Например, британский премьер Стармер заявил, что "Британия и США увеличат военную помощь Украине, если Путин откажется прекратить огонь", а французский президент Макрон пригрозил "введением против РФ масштабных санкций". Немецкий канцлер Мерц заявил о легитимности Зеленского и отверг проведение возможных выборов на Украине, а также поддержал русофобский спецтрибунал: "Россия под руководством Путина совершает тяжелейшие военные преступления. И, безусловно, они должны быть наказаны".

Такой наглый подход вызвал справедливое возмущение Дмитрия Медведева: "Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсудить мир в Киеве. Вместо этого они выпаливают угрозы в адрес России. Либо перемирие для передышки бандеровских орд, либо новые санкции. Думаете это умно, а? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы!"

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков был чуть более дипломатичен. Он подчеркнул, что из Европы раздается много "противоречивых заявлений", которые носят скорее "конфронтационный характер". Он также отметил, что встречи Уиткоффа с российским президентом пока не планируется, а "угрозы новых западных санкций не пугают Москву. Страна уже привыкла к подобным мерам давления и знает, как минимизировать их последствия".

Еще до прозвучавшего из Киева предложения в интервью ABC News Дмитрий Песков заявил, что никакого 30-дневного перемирия не будет, пока не прекратятся поставки ВСУ западного оружия: "В противном случае, это будет преимуществом для Украины", которая продолжит всеобщую мобилизацию, обучит новых военных и даст отдых уже имеющимся.

Нельзя исключать, что новое предложение для России направлено на дальнейший выход США из процесса урегулирования. По мнению издания The Wall Street Journal, Трамп может посчитать свою работу на Украине сделанной, "если он заставит Москву и Киев начать прямые переговоры". Дальнейшее развитие событий будет зависеть от них, а Вашингтон "сосредоточится на другом".

Президенту Трампу больше нравится заявлять о быстрых разрешениях международных конфликтов, как он это сделал в своем сообщении 10 мая: "После долгой ночи переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня".

Хотя указанное перемирие длилось всего несколько часов, такие бравурные заявления более благотворно влияют на имидж Вашингтона, чем многомесячные бесплодные переговоры в разных форматах по украинскому конфликту.

На самом деле Трампу нужно не разрешение украинского конфликта, а лавры миротворца, которыми можно хвастаться как перед своими избирателями, так и перед другими мировыми лидерами. Вот Киев с Европой ему в этом и потакают. Несмотря на то, что сам конфликт был создан самим Западом во главе с США.

P.S. В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что некоторые государства Европы "не отказываются от антироссийской риторики и пытаются разговаривать в хамской манере и с помощью ультиматумов".

По его словам, Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, которые "саботировались украинской стороной". Киев неоднократно нарушал перемирия, объявленные Россией, в том числе на День Победы, а также пытался запугивать иностранные делегации, собравшиеся на торжества в Москве.

Москва указывала на свою готовность продлить перемирие в зависимости от реакции киевского режима. Однако Киев "вообще не откликнулся на наше предложение о прекращении огня", а наоборот "предпринял масштабные атаки" беспилотниками, ракетами и безэкипажными катерами.

Владимир Путин напомнил, что "не мы прервали переговоры в 2022 году", и предложил "возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий" в четверг 15 мая в Стамбуле. И уже в их ходе не исключены договоренности о перемирии. Решение остается за украинскими властями и их кураторами, которые "хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов".

Источник - Фонд стратегической культуры
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