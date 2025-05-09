ParsToday: Иран и Таджикистан являются "вторым домом друг для друга"

11:09 11.05.2025

Иран и Таджикистан являются "вторым домом друг для друга"; Акцент на расширение экономического и энергетического сотрудничества



Май 09 2025



Pars Today - Первый вице-президент Ирана, заметив, что "Иран и Таджикистан являются вторым домом друг для друга", акцентировал развитие экономических, торговых и энергетических отношений между двумя странами и сказал: "Нет никаких препятствий на пути расширения двустороннего сотрудничества".



Как сообщает Pars Today, Мохаммад Реза Ареф Чаршанбе на встрече с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумой упомянул о культурной и цивилизационной общности двух стран и добавил: "Экономики двух стран могут дополнять друг друга, и при наличии воли властей двух стран существует основа для развития сотрудничества во всех областях".



Он, в частности, положительно оценил итоги 17-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству Ирана и Таджикистана, которое состоялось в Ширазе, административном центре провинции Фарс на юге Ирана, и подчеркнул необходимость реализации достигнутых договоренностей.



Ареф также назвал важным укрепление связей между частными секторами Ирана и Таджикистана, особенно в сфере экономики, торговли, промышленности, инженерно-технических услуг, туризма, а также науки и образования.



