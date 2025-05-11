Внешняя торговля СССР в годы войны и ленд-лиз, - Валентин Катасонов

12:09 11.05.2025 Внешняя торговля СССР в годы войны

Помощь по ленд-лизу составила 4% советского промышленного производства вооружения и военного оборудования за годы войны



11.05.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



О внешней торговле СССР в годы Великой отечественной войны 1941-45 гг. у нас пишут и говорят нечасто. Долгие десятилетия главной причиной этого было отсутствие статистики по внешней торговле СССР в годы войны. Были авторы, которые считали, что как таковой внешней торговли у Советского Союза в годы войны не было. А все сводилось к получению товаров из США по программе ленд-лиза. По ленд-лизу статистика была, потому что она имелась в открытых американских источниках.



Кратко напомню, что такое программа ленд-лиза. 11 марта 1941 года Конгресс США принял закон о ленд-лизе. Полное его название "Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов". Так вот ленд-лиз рассматривался как важнейшее средство защиты США путем помощи союзникам, противостоящим странам "Оси". Помощь выражалась в том, что поставки товаров союзникам осуществлялись на условиях льготных кредитов и лизинга. Конечно, главное место в товарных поставках отводилось оружию и военной технике, а также транспортным средствам (автомобили, суда, самолеты и др.) Переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, должно быть оплачено полностью или частично (согласно условиям беспроцентных займов). В случае заинтересованности американской стороны после войны неразрушенная и неутраченная техника и оборудование должны быть возвращены в США.



Первоначально программа ленд-лиза действовала в отношении Британии, ее доминионов и Китая. К концу войны практически все союзники США стали получателями помощи по ленд-лизу. Советский Союз подключался к программе поэтапно. В июле 1941 года в Москву прилетел министр торговли Гарри Гопкинс для зондажа вопроса возможного подключения СССР к программе ленд-лиза. В конце сентября - начале октября 1941 года в Москве состоялась конференция представителей союзников, на которой стороны договорились о поставках в Советский Союз и условиях включения СССР в программу ленд-лиза. 7 ноября 1941 года Вашингтон официально заявил о том, что программа ленд-лиза распространяется на Советский Союз. Но только 11 июня 1942 года было подписано окончательное советско-американское соглашение по ленд-лизу. Впрочем, еще до подписания этого соглашения уже были поставки американских товаров (пороха, оружия, листовой стали, продовольствия и др.) на условиях ленд-лиза "под будущее соглашение". Параллельно из США в СССР шли товары в рамках обычных коммерческих контрактов, т. е. они оплачивались валютой или золотом. После 11 июня 1941 года коммерческие поставки прекратились, были поставки исключительно на условиях ленд-лиза.



Суммарная величина поставок по ленд-лизу в нашу страну с ноября 1941 г. и на 31 декабря 1945 г. составила свыше 11,3 млрд долл. (в физическом выражении – 17,5 миллиона тонн разных грузов). СССР был вторым после Великобритании получателем помощи по ленд-лизу. Суммарные поставки по ленд-лизу всем странам составили 50,1 млрд долл. (в долларах 1945 года). Для сравнения назову других основных получателей американской помощи (млрд долл.): Великобритания – 31,4; Франция – 3,2; Китай – 1,6.



Из указанной суммы помощи Советскому Союзу (11,3 млрд долл.) на самолеты пришлось около 1,2 млрд, танки и самоходные артиллерийские установки – 618 млн, автомобили – около 1,15 млрд, суда – 689 млн, на артиллерию – 302 млн, боеприпасы – 482 млн, станки и машины – около 1,6 млрд, металлы – 879 млн, продовольствие – свыше 1,7 млрд долл. и т. д. По американским официальным данным, к концу сентября 1945 г. из США в СССР отправлено 14 795 самолетов, 7056 танков, 8218 зенитных орудий, 131 600 пулеметов.



Основная часть этих поставок пришлась на 1943–1944 гг., когда уже был достигнут коренной перелом в войне. Помощь США по ленд-лизу составила 4% советского промышленного производства вооружения и военного оборудования за годы войны. Такую цифру привел Николай Вознесенский, глава Госплана СССР в своей книге "Военная экономика СССР в период Отечественной войны" (1948).



Поставки по ленд-лизу нельзя считать ключевым фактором победы Советского Союза в войне (как это пытаются представить некоторые западные историки, фактически занимающиеся фальсификацией истории Второй мировой войны). Но вместе с тем нельзя отрицать, что американская помощь по ленд-лизу сократила наши потери в войне, а, кроме того, способствовала более быстрому завершению войны.



Конечно, поставки по ленд-лизу Советскому Союзу нельзя считать абсолютно безвозмездной помощью.



Во-первых, потому что в 1942 году американская программа ленд-лиза была дополнена соглашением, которое предусматривало частичное покрытие помощи встречными поставками товаров и услуг странами-получательницами помощи. Такие встречные поставки получили название "обратного ленд-лиза". Поставки советских товаров в США по "обратному ленд-лизу имели место. Но следует признать, что величина их была очень незначительной – 2,2 млн долларов.



Во-вторых, по окончании войны американский президент Гарри Трумэн занял жесткую позицию в отношении СССР и потребовал от нас покрытия обязательств по ленд-лизу на сумму 2,6 млрд долл. Между СССР и США уже было противостояние, началась холодная война. Сталин отверг притязания Трумэна. Позднее Вашингтон сократил свои требования по ленд-лизу Москве до 1,3 млрд долл. Но и эти требования были отвергнуты. Тема ленд-лиза присутствовала в советско-американских отношениях до конца существования СССР. А затем она стала одной из тем российско-американских отношений. Не вдаваясь в детали, отмечу, что после серии выплат Минфина России вопрос об обязательствах нашей страны по ленд-лизу был окончательно закрыт лишь 21 августа 2006 года.



Если исходить из оценки ленд-лиза как "безвозмездной помощи", тогда придется признать, что поставки товаров из Америки нельзя считать торговлей. И тогда придется признать, что внешней торговли у СССР в годы войны не было. Но это не так.



Во-первых, потому что даже часть поставок товаров из США в начале Великой Отечественной войны осуществлялись, как я выше отметил, на коммерческих условиях. Т. е. происходила оплата валютой или золотом. Но даже после заключения соглашения по ленд-лизу параллельно шли небольшие поставки товаров на коммерческих условиях.



Во-вторых, потому что у Советского Союза были обычные внешнеторговые сделки (как по экспорту, так и по импорту) с другими странами. Хотя, конечно, масштабы сделок были очень скромными на фоне поставок по ленд-лизу.



Более или менее картина по внешней торговле СССР в годы войны прояснилась после того, когда несколько лет назад был открыт доступ к засекреченному документу советского времени – "Внешняя торговля Союза ССР за период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1945 г. Статистический справочник по данным оперативного учета". Справочник был подготовлен Министерством внешней торговли СССР и датирован 1946 годом. Благодаря этому документу многие гипотезы и версии, относящиеся к истории времен Второй мировой войны, можно подтвердить или, наоборот, опровергнуть.



Итак, импорт товаров в СССР, согласно названному источнику, за период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1945 года составил 60.306,1 млн рублей. Экспорт товаров из СССР за тот же период времени составил 3.163,9 млн рублей.



Получается, что импортные поставки в стоимостном выражении чуть ли не в двадцать раз превысили экспортные.



Львиная доля советского импорта пришлась на поставки из США – 49.471,7 млн руб. Получается 82 процента всего советского импорта. Поставки товаров из США по программе ленд-лиза составили 48.961,5 млн рублей – 98,97% всех поставок из США. Конечно, нельзя не обратить внимания на то, что основная часть поставок по ленд-лизу Советскому Союзу пришлась на время после того, когда Красная армия добилась коренного перелома в войне с Германией и ее союзниками. Вот как распределялись эти поставки по годам (млн руб.): 1941 г. – 50,6; 1942 г. – 3.792,1; 1943 г. – 12.963,7; 1944 г. – 19.399,8; 1945 г. – 12.755,2. Получается, что более 92 процентов всех поставок пришлось на вторую половину войны – 1943-1945 гг.



Что касается поставок товаров из США в СССР на коммерческих условиях, то они составили чуть более одного процента всех американских поставок в нашу страну. В абсолютном выражении такие поставки равнялись 510,2 млн рублей.



Общий объем советского импорта за годы войны без учета американских поставок по ленд-лизу составил 11.344,6 млн руб. Среди других стран (кроме США) крупнейшим поставщиком товаров в СССР была Великобритания. Импорт товаров из Великобритании составил 7.770 млн руб. (12,9% всего импорта СССР за годы войны). На третьем месте по поставкам товаров в СССР находилась Канада. Ее поставки составили 775,9 млн руб. (1,3% всего советского импорта).



Импортные поставки товаров в СССР без учета ленд-лиза все равно были больше советского экспорта почти в 3,6 раза. Часть такого импорта оплачивалась валютой, часть – золотом. Были бартерные сделки. Были поставки на условиях кредита (под самые разные процентные ставки, иногда без процента со значительной отсрочкой платежа).



Какие товары СССР поставлял за рубеж для получения валюты? Многие удивятся, но главной статьей советского экспорта в годы войны была пушнина. Ее поставки за рубеж составили 743,2 млн рублей. Почти четверть всего советского экспорта за годы войны. А вот величина экспорта за годы войны по другим товарным группам (млн руб.): продовольственные товары – 529,0; руды и металлы 364,2; химические товары – 184,5; нефтепродукты – 122,3; лесоматериалы – 103,0.



Бытует мнение, что СССР в годы войны экспортировал большое количество золота. Благо на Дальнем Востоке функционировал на полную мощность "валютный цех" (золотодобыча). Да, за годы войны было добыто 650 тонн золота. Но оно почти полностью поступало в государственный резерв и на закупку импортных товаров не тратилось. В упомянутом выше рассекреченном статистическом справочнике называется объем экспорта золота из СССР за период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1945 года. Он составил… 21 килограмм 629 граммов. Причем поставка была произведена только в 1945 году.



Кстати, в этом справочнике есть данные об экспорте некоторых других драгоценных металлов. И вот какие объемы металлов были вывезены из СССР за годы войны: серебро – 500 тонн (49,46 млн руб.); платина – 301.469 унций (60,34 млн руб.); палладий – 15.279 унций (1,86 млн руб.); иридий – 4.908 унций (3,47 млн руб.); рутений – 95 унций (17,6 тыс. руб.)



Суммарная стоимость экспорта драгоценных металлов из СССР за годы войны составила 115,3 млн рублей. Получается, что более 10 процентов советского экспорта в годы войны пришлось на драгоценные металлы. Очень впечатляющая доля. Но при этом доля золота была гомеопатической. Сталин всячески придерживал золото, понимая, в отличие от других драгоценных металлов золото – валюта. Благодаря ленд-лизу удалось не распечатывать "золотую кубышку" Советского Союза. По оценкам, накануне войны в ней находилось 2600 тонн драгоценного металла. Если предположить, что почти вся добыча золота в годы войны также направлялась в эту "кубышку", то по окончании войны в ней должно было находиться более 3200 тонн драгоценного металла.



По официальным данным (рассекреченным в постсоветское время) в 1953 году золотой резерв СССР составил 2050 тонн. Следовательно, можно предположить, что за период 1945-1953 гг. из золотого резерва СССР было использовано порядка 1150 тонн драгоценного металла. Понятно, что цифры очень примерные. Нуждающиеся в подкреплении данными из архивов, которые до сих пор еще не изучены нашими специалистами. Но тем не менее можно сказать, что благодаря золотому резерву (накопление которого началось еще в 1930-е годы) мы сумели проводить закупки жизненно необходимых товаров на мировом рынке и в предельно короткие сроки восстановить разрушенную войной экономику.



Честно говоря, СССР рассчитывал на то, что американская программа ленд-лиза будет действовать еще некоторое время после окончания Второй мировой войны. А Трумэн уже через два дня после нашего Дня победы, 11 мая 1945 года, объявил о приостановке поставок нам товаров по ленд-лизу (а ведь Вторая мировая война еще продолжалась). Еще на Тегеранской конференции 1943 года, а потом на Ялтинской конференции 1945 года Франклин Рузвельт в беседах со Сталиным обещал последнему, что после окончания войны Америка продолжит поддерживать Советский Союз. А именно предоставит на восстановление экономики долгосрочный кредит. Вероятно, большая часть кредита должна была быть использована для оплаты закупок американских товаров, прежде всего машин и оборудования. В Тегеране звучала цифра будущего кредита – 6 миллиардов долларов, а в Ялте – даже 10 миллиардов. По сути, еще один ленд-лиз. Но 12 апреля 1945 года Рузвельта не стало. О кредите в Вашингтоне уже никто не вспоминал. Источник - Фонд стратегической культуры

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