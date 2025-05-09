Возвращенные имена. Судьба Джанибека Сулеева…

18:57 11.05.2025 Возвращенные имена. Судьба Джанибека Сулеева…



9 мая 2025



Президент РК Касым-Жомарт Токаев:



"В этом году мы празднуем знаменательный юбилей - 80-летие Великой Победы. Это дань уважения всем казахстанцам, которые самоотверженно сражались на фронте и трудились в тылу, отстаивая идеалы свободы и справедливости. Наш долг - сохранить в памяти поколений беспримерные подвиги наших героев".



"…старший брат отца, погиб во время Ржевской битвы. Как Вы знаете, это было одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Мой дядя был похоронен в братской могиле в деревне Трубино Ржевского района Тверской области. Помните, как у Александра Твардовского, в его известном стихотворении? "Я убит подо Ржевом. Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить. И у мертвых, безгласных, есть отрада одна: мы за Родину пали, но она спасена".



… лишь когда в середине 2000-х годов были открыты архивы Министерства обороны России в Подольске, нам удалось выяснить место его захоронения. Я взял землю с могилы отца в Алматы, поехал на место захоронения в деревню Трубино, меня сопровождал мой сын. И там, в братской могиле, я рассыпал эту землю с могилы отца. А затем взял горстку земли с могилы своего дяди и привез в Алматы".



28-29 апреля 2025 г. В городе Алматы состоялась международная конференция "возвращенные имена победы" под следующим девизом: "80 лет великой победы – от доблести к суверенитету"



Организаторы:



Ассамблея народов Евразии и Африки;

Совет по исторической памяти Ассамблеи народов Евразии и Африки;

Международный Центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО

Евразийская Академия Телевидения и Радио.



Партнеры:



Гражданский Альянс Казахстана;

Международный исследовательский центр Второй мировой войны (МИЦ Марибор Республика Словения);

Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.



Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации



Цель конференции состояла в том, чтобы расширить исследовательскую работу по увековечению памяти воинов-победителей в Великой Отечественной войне, отдать "дань уважения всем казахстанцам, которые самоотверженно сражались на фронте и трудились в тылу, отстаивая идеалы свободы и справедливости". Конференция "Возвращенные имена Победы" направлена на укрепление народной дипломатии и создание механизмов, способствующих продвижению исторической преемственности народов бывшего Советского Союза. Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти в Казахстане и других странах Центральной Азии, которые внесли значительный вклад в победу над нацизмом в годы Великой Отечественной войны. Однако вклад Казахстана и других стран Центральной Азии в Победу до сих пор остается недостаточно изучен и недооценен.



Выбор города проведения конференции - Алматы символичен: именно отсюда началось формирование легендарной 316-й стрелковой дивизии имени И.В. Панфилова, ставшей символом единства и солидарности народов Советского Союза в борьбе против нацизма. Участие в конференции объединит историков, поисковиков, исследователей и представителей общественных организаций для обмена опытом и результатами работы по установлению имен погибших и пропавших без вести бойцов Красной Армии, призванных из Казахстана и других стран Центральной Азии.



Конференция прошла в смешанном формате. Первый день посвящен пленарным различным заседаниям, на которых участники представили свои доклады и исследования. В первый день состоялись секционные заседания, где были обсуждены конкретные аспекты работы и предложены методологические подходы и показы фильмов.



Во второй день прошли секции рабочих совещаний, посвященных уточнению данных о кадровом составе воинских подразделений Казахстана и других стран Центральной Азии, поиску родственников погибших военнопленных.



В работе конференции были представлены материлы по установлению имен советских узников нацистского лагеря Шталаг XVIII-D в Словении, среди которых было немало уроженцев Казахстана и других стран Центральной Азии. В настоящее время известно более чем о пяти тысячах советских военнопленных, и идентификация их имен, а также поиск родственников продолжается при активном участии историков и поисковиков Казахстана. Результаты исследований будут добавлены в базу данных международной информационно-образовательной платформы "Сеть истории" historynetwork.ru, которая станет важным инструментом для проведения образовательных и исследовательских программ. Этот ресурс поможет привлечь внимание широкой общественности и профессионалов к проблематике сохранения исторической памяти и обеспечит широкий доступ к материалам, полученным в ходе реализации проекта. Завершилась конференция общим заседанием, на котором были подведены итоги работы, сформулированы рекомендации для дальнейших исследований и международного сотрудничества по вопросам сохранения исторической памяти.



Главное тематическое направление конференции – значительный вклад народа Казахстана в победу над нацизмом. Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин на медиафоруме "РоссияКазахстан: актуальные вопросы взаимодействия СМИ" в Москве, отмечал: "В Казахстане – особое отношение к этому празднику. Для казахстанцев День Великой Победы – важная сакральная дата. Мы всегда будем помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших предков…". Приоритетное внимание в рамках конференции было уделено новым документальным данным, поисковой работе и новым сведениям о воинах Красной Армии, призванных с территории Казахстана.



В пленарных, секционных и рабочих заседаниях и экспертных дискуссиях 28 и 29 апреля приняли участие историки, ученые, поисковики, представители сферы образования и общественной дипломатии Казахстана, Кыргызстана, России, Словении, Таджикистана и Узбекистана. Место проведения: Гостиница "Плаза отель" (ул. Кожамкулова, 215/120, на пересечении ул. Карасай Батыра, Алматы).



Вот такие были тематические площадки в первый день конференции:



"Нацистский геноцид в лагерях военнопленных и местах принудительного содержания".



Организатор:



Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации.



Вопросы для обсуждения:



Преступные планы нацистов в отношении советского населения и военнопленных.

Нацистские лагеря для советских военнопленных и мирного населения.

Условия содержания узников в нацистских лагерях на территории СССР и за ее пределами. Сохранение исторической памяти о нацистском геноциде в лагерях военнопленных и местах принудительного содержания: региональный опыт.



Выступление КАЛИНИН Олега, советника директора Международного исследовательского центра Второй Мировой войны "Марибор" стало один из самых интересных и фактологически насыщенных докладов. Как выяснилось, многие советские солдаты, оказавшиеся в плену и попавшие в концлагеря на Балканы (территория нынешней Словении) сбегали из под стражи и попадали в партизанские отряды местного Сопротивления. Так вот, в числе тех, кто таким образом продолжил воевать с оружием в руках и покрыл себя доблестью, уничтожая гитлеровцев далеко от фронтов Великой Отечественной войны, были и партизаны-казахи.…



Экспертная дискуссия "Вклад казахстанцев в Великую Победу. Культура: возвращенные имена. Истории и судьбы"



Во второй день конференции были так же прослушаны ряд докладов. Например, такие:



1. ЕРМЕКБАЕВ Жарас, доктор исторических наук, профессор Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Астана, Республика Казахстан).



"Эвакуированные ученые в Казахстане в годы войны: история и судьбы";



2. РАХИМЖАН Ляйля, ассоциированный профессор Казахской головной архитектурностроительной академи (г. Алматы, Республика Казахстан)



"Культура в период эвакуации";



3. ИГЛИКОВ Салауат, поисковик (г. Павлодар, Республика Казахстан);



"Деятели культуры – уроженцы Павлодарской области в годы ВОВ: судьба первого профессионального домбриста Казахстана Рустембека Омарова и акына-импровизатора, артиста театра и писателя Исы Байзакова".



Модераторы конференции:





РУЗИН Валерий Давыдович, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии и Африки, президент Евразийской академии телевидения и радио (Российская Федерация)



АХМЕТОВА Лайла, председатель Совета по исторической памяти Ассамблеи народов Евразии и Африки, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби (Республика Казахстан).



Одним из последних на Форуме выступил с своим докладом СУЛЕЕВ Джанибек, журналист (г. Алматы, Республика Казахстан), создатель документального фильма "Солдат из Казахстана". Редакция Дни.Азия приводит его выступление полностью.



Солдат из Казахстана Джаныбек Сулеев (видео)

https://ural-eurasia.ru/stories/1451-soldat-iz-kazakhstana-dzhanybek-suleev

Как сын репрессированного казахстанца без подготовки уничтожил немецкого снайпера

https://tengrinews.kz/mixnews/syin-repressirovannogo-kazahstantsa-podgotovki-unichtojil-398746/

"Солдат из Казахстана", авторский проект Джаныбека Сулеева

http://berlek-nkp.com/meropriyatiya-obschie/8509-soldat-iz-kazahstana-avtorsky-proekt-dzhanybeka-suleeva.html



Выступление члена Союза Журналистов СССР, члена Союза журналистов Республики Казахстан Джанибека СУЛЕЕВА (1962 г.р.) на Форуме "Возвращенные имена Победы" (29 апреля 2025 г. Алматы).



Значение Второй мировой войны в общечеловеческом контексте заключается в том, что она стала величайшей трагедией XX века, унесшей десятки миллионов жизней, исковеркавшей судьбы целого поколения и изменившей ход мировой истории. Война показала ужасы тоталитаризма, расизма и агрессии, но вместе с тем силу человеческого духа, несгибаемое мужество сопротивления и принципиальную ценность международного сотрудничества, необходимого для установления и поддержания миропорядка, базирующегося на принципах человечности и гуманизма.



Роль СССР и вклад Казахстана в Победу были огромны. По меньшей мере, было бы недальновидно отрицать, что Советский Союз понес колоссальные потери, но при этом сыграл решающую роль в разгроме нацистской Германии, у которой в Европе, напомним, были и свои союзники. Что касается успехов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, то они были бы невозможны без надежного тыла. И именно Казахстану было суждено стать важным тыловым регионом, куда эвакуировали заводы, детей, раненых. Хрестоматийным стал пример, что девять из десяти пуль, выпущенных по врагу, были отлиты из казахстанского свинца.



Свыше миллиона трехсот тысяч казахстанцев отправились на фронт. Половине из них не было суждено вернуться домой. Одним из них был Джанибек Билялович Сулеев, ушедший на фронт добровольцем с территории РСФСР. Он сделал это шаг несмотря на тяжелую семейную судьбу. Его отец, Билял Сулеев, участник движения Алаш, а потом видный организатор системы народного образования КазССР, как и его отчим, советский поэт Ильяс Джансугуров, один из основателей современной казахской литературы были репрессированы. А мать, Фатима Габитова, в тридцатые годы и во время войны находилась в ссылке. История этой семьи - как отражение общей судьбы народов СССР, пронесших сквозь неимоверные испытания и страдания - память, силу и веру.



Ровно пять лет тому назад, в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе группы журналистов, при поддержке неравнодушных граждан и родственников, действенном участии российской стороны, был снят документальный фильм, посвященный судьбе Джанибека Сулеева. Этот казах попал на фронт в 1942 году в возрасте 19 лет. А уже в апреле 1943-го он погиб в тяжелейших боях, в гуще смоленских лесов, у ледникового озера Дго. И там совершил свой подвиг - уничтожил немецкого снайпера, обеспечив, тем самым, своему подразделению прорыв и захват жизненно важной высоты. Его боевой путь уместился буквально в несколько месяцев, но в течение которых он был представлен и награжден медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги" - но так и не успел увидеть их на своей гимнастерке…



История его короткой жизни - это не только рассказ о мужестве и патриотизме одного человека, но и отражение сложной судьбы целой семьи. Но несмотря на это, еще раз подчеркнем, Джанибек ушел на фронт добровольцем, проявив пример гражданского мужества и верности своей стране.



Фильм включает интервью с братом и сестрой героя, историками и архивистами, редкие фотографии и хронику военных лет. Его цель - сохранить память о вкладе казахстанцев и семей с непростой судьбой - в общую Победу. А так же, напомнить о том, что Великая Отечественная война - это общая трагедия и вместе с тем, общая Победа, объединившая народы Советского Союза.



Сегодня, когда итоги войны все чаще становятся объектом политических спекуляций и манипуляций, а вклад в общую Победу пытаются растащить по "национальным квартирам", а то и вообще умалить ее значение - такие фильмы, согласитесь, обретают особую значимость. Они противостоят попыткам фрагментации исторической памяти, забывая, что Победа была бы невозможна без единства усилий всех народов бывшего СССР.



А ведь разобщение памяти ведет к подмене понятий: от героизма - к политическим игрищам, от солидарности - к взаимным упрекам. Это скользкий путь, ведущий к размыванию самих основ коллективной памяти и к искажению исторической правды. Тем самым мы рискуем утратить понимание Великой Победы как уникального морального и исторического опыта человечности и гуманизма, когда любые различия – этнические, конфессиональные, социальные - стирались под общим знаменем борьбы с фашизмом.



Фильм о солдате из Казахстана напоминает: у этой Победы не было "чужих" героев. Были люди - с разной судьбой, национальностью, вероисповеданием, но с общей болью, общей надеждой и общей целью, ради которой они не пощадили свои жизни.



Сохранить эту правду - значит сохранить уважение к самим себе и тем, кто отдал жизнь за свободу и достойную жизнь будущих поколений, в том числе и нас с вами… Поэтому очень хотелось бы, что бы этот фильм получил наконец достойную оценку.



Благодарю за внимание.



От редакции:



Надо сказать, что приведенный здесь доклад на самом деле не был прочитан от первой до последней буквы. Два первых абзаца доклада были опущены. Но после декламации последних строк, докладчик попросил аудиторию еще немного времени и сказал следующие вещи… Он обратился к организаторам со следующей просьбой. Как оказалось, в первой половине 50-х годов, из множества братских могил, образовавшихся в 1942-43 г.г.в прифронтовой полосе - были изъяты останки погибших там военнослужащих Красной Армии. И затем перезахоронены в окрестностях пгт Прежевальское в той же самой Смоленской области. Именно в Прежевальском находятся 6 огромных воинских кладбищ, на каждым из которых высятся стелы, на которых высечены имена и фамилии ушедших в вечность советских бойцов самых разных национальностей… Как было подчеркнуто, ушедших во время самого тяжелого периода Великой Отечественной войны - когда, собственно и был сломан хребет гитлеровским оккупантам. Из 6 кладбищ в двух захоронены останки тех, то сражался именно на том фронтовом участке, где и умер от полученных ран в медсанбате рядовой Джанибек СУЛЕЕВ – у деревня Шиши (ее так и не восстановили…) - героя документального фильма Однако, его фамилия, по крайней мере, когда в свет вышел документальный фильм про него, ни на одном из кладбищ в пгт. Прежевальское не значилось. Было дано обещание представителем Смоленского областного Совета ветеранов исправить этот (невольный) недочет… Оно зафиксировано в упомянутом фильме. Учитывая, что произошло за эти пять лет, до сих пор неизвестно - появилась фамилия павшего воина на кладбище или нет. По сему поводу автором документального фильма, в преддверии 80-летия Великой Победы были отправлены обращения на имя Президента РК, и, на имя министра обороны РК. Хотелось бы получить точный ответ. И он нужен не только племяннику и другим родственникам красноармейца Сулеева, геройски погибшего 82 года тому назад в смоленских лесах. Он нужен всем. И казахстанцам, и россиянам. Источник - dni.asia

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