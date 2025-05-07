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Суббота, 10.05.2025
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Пятница, 09.05.2025
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Четверг, 08.05.2025
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Состоится ли Стамбул 2.0: эксперты оценили предложение Путина о переговорах
19:42 11.05.2025

Олег Царев: "Трамп и Путин сыграли в две руки"

Неожиданное предложение Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров РФ и Украины в Стамбуле 15 мая явно поставило в тупик и Киев, и "коалицию желающих", посетивших 10 мая столицу Украины. Вместо предложенного в Киеве 30-дневного перемирия, которое собирались использовать для довооружения ВСУ, предложены прямые переговоры без предварительных условий. Теперь мяч на стороне Зеленского, считают военные эксперты.

Так, руководитель Центра военных и политических исследований Андрей Клинцевич отметил, что предложение о возобновлении прямых переговоров с Киевом 15 мая в Стамбуле без предварительных условий и без посредников в виде европейцев и американцев покажет всем, что Россия заинтересована в устранении первопричин конфликта и готова договариваться о прекращении огня и долгосрочном устойчивом мире.

"России не нужен мир, который будет использован Украиной для перевооружения и рытья окопов, - отметил Андрей Клинцевич в своем канале. - Мирное предложение России на столе, теперь дело за Украиной и ее кураторами. Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий".

Пока из Киева в ответ на предложение Путина продолжают бубнить о необходимости вначале прекратить огонь. О том же прокукарекал "галльский петух" в лице Макрона. По этому поводу политолог Юлия Витязева отметила: "Собственно, все. Мы предлагаем переговоры без всяких предварительных условий. Вражеская сторона ожидаемо начала торговаться и выдвигать свои условия. Видимо, в Стамбул уже никто не едет".

Политик, бывший нардеп Верховной рады Украины Олег Царев считает, что Путин своим предложением о прямых переговорах не только умножил на ноль идею европейской "коалиции желающих" о 30-дневном перемирии, но сыграл в унисон с президентом США Трампом. Париж, Лондон и Берлин вместе с примкнувшей к ним Варшавой предлагали ввести евровойска для мониторинга немедленного перемирия. Это выглядело как ультиматум России.

В ответ, считает Олег Царев, "Владимир Путин великолепно вышел из сложной ситуации".

"Видно, что с Трампом они сыграли в две руки. Заявление Путина и пост Трампа (он одобрил идею о прямых переговорах Москвы и Киева. - "МК") разрушили заготовленную для России ловушку. ...Очевидно, что это согласованная стратегия между Трампом и Путиным. ...Это создает для США комфортную позицию - посредника над схваткой. И предложение начать прямые переговоры в Турции очень символичны и на руку России - это как будто подчеркивает, что новые переговоры - это продолжение старых. Отсюда логично и брать за основу Стамбульские соглашения, что России очень выгодно. Как говорил Владимир Путин ранее - "брать за основу стамбульские соглашения с корректировкой на земле".

Реакцию на предложение Владимира Путина "еврожелающих" организовать очередной "поход на Восток" раскритиковали аналитики ресурса "Военная хроника". По их мнению, желание партнеров Украины добиться 30-дневного прекращения огня означает в переводе с дипломатического только одно: "Сначала дайте нам спокойно довооружить Украину, подтянуть боекомплект, провести ротацию и залатать фронт, может, даже кое-где в атаку сходить - а потом уже сядем обсуждать, как вам капитулировать".

То есть нам предлагают реинкарнацию "Минска-2". "Россия тогда всерьез хотела урегулирования - а Европа просто тянула время, чтобы сделать из Украины штык на востоке. Сейчас хотят того же. Только в большем масштабе", - делает вывод эксперт.

Нужно ли это России? Конечно, нет. И, значит, нужно дождаться официального ответа Киева, чтобы потом у российских войск были развязаны руки на земле, перед началом летней военной кампании.

Сергей Вальченко

Источник - МК
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