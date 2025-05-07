 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.05.2025
03:48  Владимир Путин послал всех в Стамбул, - Андрей Колесников
02:22  Британия отправляет на Украину муляжи танков и систем ПВО
01:27  Китай перенесет в Казахстан 55 предприятий, - Виктория Панфилова
01:17  Создание единого рынка нефти в ЕАЭС – процесс, который трудно завершить, - Илья Захаркин
00:01  Макрон, Стармер и Мерц "спалились" по пути в Киев
Воскресенье, 11.05.2025
20:33  Надо реально смотреть на мир, - Айгуль Омарова
19:42  Состоится ли Стамбул 2.0: эксперты оценили предложение Путина о переговорах
18:57  Возвращенные имена. Судьба Джанибека Сулеева…
17:49  Мади Раимов: Чтение стало чем-то вроде архаичного ритуала
12:09  Внешняя торговля СССР в годы войны и ленд-лиз, - Валентин Катасонов
11:09  ParsToday: Иран и Таджикистан являются "вторым домом друг для друга"
02:25  ФСК: Хитрое предложение "коалиции желающих" разбилось о заявление президента России
02:20  Путин сделал заявление по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы и о переговорах с Украиной
00:17  ОПЕК+ хитростью оберегает цены на нефть, - Ольга Самофалова
Суббота, 10.05.2025
23:00  Администрация Трампа поддерживает политические партии, альтернативные европейским глобалистам, - Дмитрий Седов
22:01  "Жгли деревни и убивали". Как Москва спасла Париж от позора прошлого
20:58  "Росатом" обсуждает с Китаем строительство новых энергоблоков АЭС
16:04  Трамп: Индия и Пакистан согласились на прекращение огня после переговоров с США
14:29  Sputnik: Как СССР восстановил экономику после Победы в Великой Отечественной войне
12:24  Выступил с громким обещанием: Ким Чен Ын обратился к России и Западу
02:30  Россия закроет небо над полигоном "Капустин Яр", с которого запускает "Орешник"
01:40  Трамп напрямую вмешивается в выборы президента Польши, - Дмитрий Минин
01:00  Почему в Казахстане по-своему отмечают 80-летие Победы
00:01  Readovka. Итоговая сводка 9 мая 1945 года. День Победы!
Пятница, 09.05.2025
20:59  Как отметили 80-летие Победы на постсоветском пространстве
18:00  Специально для RT: Самые яркие и эмоциональные моменты парада Победы на Красной площади (видео)
17:44  Уроки Второй мировой. Англосаксы всегда быстро из союзников во врагов превращаются, - Валентин Катасонов
13:41  В Туркменистане отмечен День Победы
13:22  НГ: Кто такой папа Римский Лев XIV
12:45  Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат, - Кирилл Стрельников
12:38  Судьба императорской Японии была решена в Маньчжурии, а не в Хиросиме, - Анатолий Кошкин
12:00  Президент Туркменистана поздравил народ с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
10:00  Военный парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (трансляция)
00:43  Ровно 80 лет назад был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
00:00  Взгляд на 80 лет назад: последний нервный день перед Победой. Сводка за 8 мая
Четверг, 08.05.2025
22:41  Рыбарь: Запускаем корни глубже. Новые европейские НКО в Узбекистане
21:57  Папой Римским Львом XIV стал американский кардинал Роберт Прево
18:46  Как союзники хотели украсть у СССР Центральную Европу, - Алексей Плотников (видео)
17:34  Кого мы победили. В 1941 году против СССР воевала армия объединенной Европы, - Евгений Спицын
17:00  К 80 - летию победы в Великой Отечественной войне над немецко-нацистскими агрессорами и их приспешниками, - Абдуфаттах Маннапов
16:50  Президент Узбекистана поздравил соотечественников с Днем памяти и почестей и 80-летием Великой Победы во Второй мировой войне
16:32  Китай и Россия приняли совместное заявление по глобальной стратегической стабильности (полный текст)
16:21  "Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве
15:29  Президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT - "Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем"
14:10  Выступление представителя России на заседании ГА ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны
13:00  Kazakh Tourism: Зачем Центральной Азии единое туристское пространство? Туристам важны не административные границы, а впечатления
12:33  Казахстан. АО "Пассажирские перевозки" к 80-летию Великой Победы запускает специально оформленный поезд "Астана-Алматы"
12:10  КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Информации об ущербе пока не поступало
11:53  Президент Таджикистана принял участие в церемонии возложения венков и в военном параде в Парке Победы Душабе
11:27  Президент Кыргызстана выступил на параде в Бишкеке в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
11:16  S&P Ratings: Запланированному выпуску облигаций АО "Навоийская горно-металлургическая компания" присвоен рейтинг "BB-"
04:26  Турция – Киргизия: как Анкара пытается усилиться в Центральной Азии, - Азиз Абдраимов
03:16  Байконуру подарили советскую орбитальную станцию "Алмаз"
02:09  Президент Узбекистана определил задачи в здравоохранении и уволил двух зам.министра
01:30  "Или тюрьма, или война". Почему европолитики не могут свернуть с курса конфронтации? - Ростислав Ищенко
01:12  Караван-Инфо. Наша общая память о Великой Победе: взгляд Посла России в Узбекистане
00:58  Россию ждет новая победа над старым злом, - Виктория Никифорова
00:03  США интересуются редкоземельными минералами Центральной Азии
00:01  В МВФ назвали прямое и косвенное влияние пошлин США на Южный Кавказ и Центральную Азию
Среда, 07.05.2025
22:57  ВС РФ успешно отразили серию атак ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 7 мая
22:10  ProFinance: Доллару угрожает "лавина" азиатских продаж на $2,5 триллиона
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Макрон, Стармер и Мерц "спалились" по пути в Киев
00:01 12.05.2025

X США

Пользователи X бурно отреагировали на "спалившихся" с подозрительной ложечкой Макрона и Мерца (много эпичных комментариев)

В сети завирусилось видео из вагона поезда, где Макрон, Стармер и Мерц коротали время по пути в Киев. Внезапно вошедший оператор внес смятение в компанию европейских лидеров. Они суетливо припрятали некие предметы, лежавшие на столе. Пользователи гадают: что это могло быть?



Интернет вовсю обсуждает феерическое видео из вагона поезда, где сидели Эммануэль Макрон, Кир Стармер и новоизбранный канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По пути в Киев европейские лидеры о чем-то живо беседовали, однако внимание пользователей привлекли два предмета на столике - подозрительно маленькая ложечка и белый сверток. И то, и другое французский президент и немецкий канцлер суетливо припрятали, как только в купе зашел снимавший все оператор.

Главу Елисейского дворца немедленно обвинили в употреблении "колумбийского белого", а ложка, спрятанная Мерцем, - не что иное, как "снафф-спун", популярный в определенной среде аксессуар. Французский проправительственный портал Freelance Infos немедленно опубликовал опровержение, дескать, не надо наговаривать на президента, то был всего лишь носовой платок, используемый по назначению.

Вас предупреждали. ВСУ пожалели, что нарушили перемирие. Украинцы попали под шквал огня у российских границ. В Киеве чистка: полетели головы

Но пользователей соцсети Х уже было не остановить…



amuse
Репортеры застали "коалицию желающих" под кайфом? Макрон прячет пакетик с неизвестным белым порошком (ну что вы, это же всего лишь использованная бумажная салфетка), а Мерц быстро убрал ложечку для нюхательного табака (да как вы смеете, это палочка для размешивания кофе!). Ребят, а может, они и правда скрывают улики с места преступления - поймали с поличным?

HRHBEAUX
Ой, пудра просыпалась…

Carolyn Holmes
Я просто напоминаю нам всем: на видео сидят РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ!

DiamondMike
Дайте угадаю: с ними ехал Хантер Байден в одном поезде?

Good Dalek
Так-так-так… Это уже интересный поворот поезда.

Xatanah
Кого-то это удивляет? Если все они поддерживают кокаинового диктатора. Наверное, он их и подсадил на такую вкуснятину.

Kitnlitl
Дамы и господа, "Коалиция Желающих Отведать".

ALF_USA
Коалиция Ныкающих!

Unified America
Как много мы не знаем - даже захотелось зрение проверить. Вы изрыгаете ложь на всех нас! Салфетка? Ложка для перемешивания кофе??? Кто в своем уме будет прятать обычную салфетку или ложку??? Давайте, требуйте теперь удалить видео из интернета! Сколько же вы платите тем ублюдкам, кто вас отмазывает?!

Giri
Почему, как только кто-то из политиков поддерживает Украину, вокруг него сразу начинается какая-то мерзкая дичь?

Milana
Они хотят поговорить, уединившись в туалете?

Carolina Gigi
Видите чашки кофе? Нет? Тогда что он собирался "размешивать" этой ложечкой?

Michelle
Так, предположим, в руках у Макрона действительно бумажная салфетка. Тогда почему бы просто не выбросить ее в ведро? Зачем он прячет ее к себе в карман? Кстати, мне показалось, или у него нос покраснел?

Fncklberry F!nn
Дайте угадаю: сейчас нам будут говорить, что это всего лишь сахарная пудра?

Sober Felon
Это ж ложка для коки! Кто-то только что нюхнул!

CowLivesMatter
Коалиция Торчков…

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1746997260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Выступление Президента – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Казахстана на военном параде в честь 80-летия Великой Победы
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 апреля 2025 года №861
- Спикер Мажилиса встретился с Генеральным секретарем Компартии Вьетнама
- Олжас Бектенов обсудил с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом развитие торгово-экономического сотрудничества
- Мы победили абсолютное зло!
- В Астане обсуждено казахско-вьетнамское стратегическое партнерство
- Проведено очередное заседание Высшего Судебного Совета РК
- Казахстан и Вьетнам расширяют деловое сотрудничество
- Казахстан наращивает мощности и глубину нефтепереработки в рамках новой долгосрочной стратегии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  