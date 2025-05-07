Макрон, Стармер и Мерц "спалились" по пути в Киев

00:01 12.05.2025

X США



Пользователи X бурно отреагировали на "спалившихся" с подозрительной ложечкой Макрона и Мерца (много эпичных комментариев)



В сети завирусилось видео из вагона поезда, где Макрон, Стармер и Мерц коротали время по пути в Киев. Внезапно вошедший оператор внес смятение в компанию европейских лидеров. Они суетливо припрятали некие предметы, лежавшие на столе. Пользователи гадают: что это могло быть?



