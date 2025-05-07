|Макрон, Стармер и Мерц "спалились" по пути в Киев
00:01 12.05.2025
X США
Пользователи X бурно отреагировали на "спалившихся" с подозрительной ложечкой Макрона и Мерца (много эпичных комментариев)
В сети завирусилось видео из вагона поезда, где Макрон, Стармер и Мерц коротали время по пути в Киев. Внезапно вошедший оператор внес смятение в компанию европейских лидеров. Они суетливо припрятали некие предметы, лежавшие на столе. Пользователи гадают: что это могло быть?
Интернет вовсю обсуждает феерическое видео из вагона поезда, где сидели Эммануэль Макрон, Кир Стармер и новоизбранный канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По пути в Киев европейские лидеры о чем-то живо беседовали, однако внимание пользователей привлекли два предмета на столике - подозрительно маленькая ложечка и белый сверток. И то, и другое французский президент и немецкий канцлер суетливо припрятали, как только в купе зашел снимавший все оператор.
Главу Елисейского дворца немедленно обвинили в употреблении "колумбийского белого", а ложка, спрятанная Мерцем, - не что иное, как "снафф-спун", популярный в определенной среде аксессуар. Французский проправительственный портал Freelance Infos немедленно опубликовал опровержение, дескать, не надо наговаривать на президента, то был всего лишь носовой платок, используемый по назначению.
Вас предупреждали. ВСУ пожалели, что нарушили перемирие. Украинцы попали под шквал огня у российских границ. В Киеве чистка: полетели головы
Но пользователей соцсети Х уже было не остановить…
amuse
Репортеры застали "коалицию желающих" под кайфом? Макрон прячет пакетик с неизвестным белым порошком (ну что вы, это же всего лишь использованная бумажная салфетка), а Мерц быстро убрал ложечку для нюхательного табака (да как вы смеете, это палочка для размешивания кофе!). Ребят, а может, они и правда скрывают улики с места преступления - поймали с поличным?
HRHBEAUX
Ой, пудра просыпалась…
Carolyn Holmes
Я просто напоминаю нам всем: на видео сидят РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ!
DiamondMike
Дайте угадаю: с ними ехал Хантер Байден в одном поезде?
Good Dalek
Так-так-так… Это уже интересный поворот поезда.
Xatanah
Кого-то это удивляет? Если все они поддерживают кокаинового диктатора. Наверное, он их и подсадил на такую вкуснятину.
Kitnlitl
Дамы и господа, "Коалиция Желающих Отведать".
ALF_USA
Коалиция Ныкающих!
Unified America
Как много мы не знаем - даже захотелось зрение проверить. Вы изрыгаете ложь на всех нас! Салфетка? Ложка для перемешивания кофе??? Кто в своем уме будет прятать обычную салфетку или ложку??? Давайте, требуйте теперь удалить видео из интернета! Сколько же вы платите тем ублюдкам, кто вас отмазывает?!
Giri
Почему, как только кто-то из политиков поддерживает Украину, вокруг него сразу начинается какая-то мерзкая дичь?
Milana
Они хотят поговорить, уединившись в туалете?
Carolina Gigi
Видите чашки кофе? Нет? Тогда что он собирался "размешивать" этой ложечкой?
Michelle
Так, предположим, в руках у Макрона действительно бумажная салфетка. Тогда почему бы просто не выбросить ее в ведро? Зачем он прячет ее к себе в карман? Кстати, мне показалось, или у него нос покраснел?
Fncklberry F!nn
Дайте угадаю: сейчас нам будут говорить, что это всего лишь сахарная пудра?
Sober Felon
Это ж ложка для коки! Кто-то только что нюхнул!
CowLivesMatter
Коалиция Торчков…