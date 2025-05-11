Китай перенесет в Казахстан 55 предприятий, - Виктория Панфилова

01:27 12.05.2025

Китай перенесет в Казахстан 55 предприятий



Си Цзиньпин постарается укрепить влияние Пекина на Астану



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

11.05.2025



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин пересеклись в ходе торжеств по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве. Встреча была краткой, но значимой и стала важным прологом к предстоящему государственному визиту китайского лидера в Астану, запланированному на 17–18 июня 2025 года. Китайский лидер также примет участие в саммите глав государств формата "Центральная Азия – Китай", нацеленном на дальнейшее укрепление позиций Пекина в регионе.



Визиты председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан приобретают регулярный характер. Его предыдущее посещение Астаны состоялось 2 июня 2024 года. Именно тогда китайский лидер охарактеризовал двусторонние отношения как эволюционировавшие от "всестороннего стратегического партнерства" до "вечного всестороннего стратегического партнерства" (см. "НГ" от 02.07.24). Примечательно, что если казахстанские эксперты подчеркивают глубокие исторические корни сотрудничества, уходящие во времена Казахского ханства, то Си Цзиньпин акцентирует внимание на современных связях, отправной точкой которых стала китайская инициатива "Пояс, путь", выдвинутая в 2013 году. За истекший период страны действительно прошли значительный путь.



Как отметил в беседе с "НГ" заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин, "Казахстан является ключевым экономическим партнером Китая в Центральной Азии, на его долю приходится наибольший объем товарооборота КНР со всеми республиками региона". По словам эксперта, это подтверждается масштабными совместными проектами в транспортной сфере и энергетике. Среди них – нефтепровод Атасу–Алашанькоу, связывающий западные регионы Казахстана с Китаем, и ряд энергетических проектов, реализуемых при китайском участии: нефтегазовые проекты в Актюбинской области, а также проект по переводу ТЭЦ-2 в Алма-Ате с угля на газ, реализация которого поручена китайской компании. Китай также осуществляет системные инвестиции в нефтяную отрасль, включая такие активы, как "Мангистаумунайгаз", и долю в 8,33% в месторождении "Кашаган". Традиционно важную роль играет транспортная инфраструктура, превращающая Казахстан в своего рода ворота для китайских товаров и ключевое транзитное звено в торговле с Российской Федерацией и европейскими странами. "Это действительно комплексная история, которая планомерно реализуется, и мы видим, как это взаимодействие в последние годы углубляется. Поэтому внимание Китая к Казахстану не снижается, интерес остается высоким, а уровень товарооборота и новые проекты подтверждают важность этого направления для внешней политики Казахстана", – подчеркнул Притчин.



В преддверии визита китайского лидера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с заведующим международным отделом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао в Астане заявил, что "казахско-китайское вечное всестороннее стратегическое партнерство развивается по восходящей и устремлено в будущее". Он подчеркнул, что эти прочные связи являются образцом взаимовыгодного сотрудничества, основанного на дружбе и добрососедстве, и высоко оценил свои личные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Казахстан, по его словам, привержен дальнейшему укреплению всестороннего взаимодействия с Китаем.



Нынешний год может стать знаковым для Казахстана в транспортной сфере, поскольку экономические интересы Китая уже не ограничиваются Центральной Азией – они расширяются на глобальном уровне, считает казахстанский политолог Кайыржан Абдыхаликов. В этом контексте в рамках программ "Пояс, путь", "Западный Китай – Западная Европа" для Казахстана открываются новые возможности. В текущем году возможно начало новых проектов в сфере логистики и транспортировки нефти и газа. Китай придает большое значение этим направлениям и стремится развивать альтернативные маршруты.



Например, Казахстан и Китай дали старт новому железнодорожному маршруту, призванному стать важной артерией для доставки грузов в Европу. Как сообщила пресс-служба АО "НК "Казахстан темір жолы", эта инициатива стала итогом сотрудничества ее дочерней компании АО "KTZ Express" и китайской China Railway Container Transport Co., Ltd. (CRCT). Запуск нового контейнерного сервиса знаменует открытие еще одного стратегического коридора между Поднебесной и европейскими рынками. Первый контейнерный поезд, символически загруженный компонентами для телевизоров, уже отправился в свой трансконтинентальный рейс из китайского города Чэнду, держа курс на польский город Лодзь. Состав прошел через территории Казахстана, Туркменистана, Ирана и Турции. Данный маршрут, как подчеркивается в сообщении, обеспечит бесперебойность поставок и укрепит экономические связи между странами, а ожидаемое время в пути составит примерно 40 дней.



Еще одна казахстанская инициатива принадлежит партии "Атамекен". Заместитель председателя правления партии Гульнар Бижанова сообщила о заинтересованности Астаны в релокации китайских производств в Казахстан, подчеркнув географические и логистические преимущества страны. Она обозначила приоритетные отрасли для сотрудничества – кормопереработка, ирригация, животноводство и кормопроизводство – и пригласила китайские компании к диалогу в рамках B2B встреч.



Напомним, подписанное еще первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым соглашение о переносе из Китая в Казахстан 55 предприятий вызвало в республике длительные акции протеста, в ходе которых звучали требования остановить экспансию Китая (см. "НГ" от 05.09.19). Считалось, что Китай переносит в Казахстан вредные производства. Только президенту Токаеву удалось откорректировать эту программу и вывести отношения с Поднебесной на новый уровень.



О развитии отношений со странами региона речь пойдет на саммите "Центральная Азия – Китай", по итогам которого планируется подписать ряд ключевых документов, включая Астанинскую декларацию. Повестку встречи в конце апреля обсудили главы МИД Китая и стран Центральной Азии (см. "НГ" от 27.04.25). В частности, это укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических связей и транспортной взаимосвязанности, совместное противодействие вызовам и угрозам, а также вопросы устойчивого развития и экологической безопасности в регионе.