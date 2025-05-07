Британия отправляет на Украину муляжи танков и систем ПВО

02:22 12.05.2025

Сбить с толку: Британия отправляет на Украину муляжи систем ПВО



Британия отправляет на Украину приманки в виде муляжей танков и систем ПВО, чтобы сбить с толку ВС РФ. Об этом сообщает издание The Times.



Танки-приманки и системы противовоздушной обороны могут быть собраны на линии фронта за несколько часов. Муляжи "в стиле IKEA" используются для того, чтобы заставить ВС РФ поражать ложные цели и впустую тратить боеприпасы, пишет газета.



Таким образом британцы также пытаются обмануть российских военных, заставив их думать, что Британия отправила на Украину больше оружия, чем имеет.



"Мы не располагали большим количеством такого оружия, поэтому все, что мы можем сделать, чтобы увеличить его количество на передовой, выгодно для нас", - пояснила командир эскадрильи Королевских ВВС Лоури Симнер, когда ее команда представила новую систему противовоздушной обороны, созданную Минобороны, Raven.



Вместе с 5 настоящими танками Британия может отправить на Украину до 30 таких муляжей, сказал полковник Королевской морской пехоты Олли Тодд.



"Это способ сохранить иллюзию поставок, когда реальные объемы военной помощи сокращаются", - отметил Тодд.