|16:28 В Кыргызстане назначены и.о. министров просвещения и науки - ими стали Кедирбаева и Орозов
15:29 В Тегеране состоялись переговоры представителей железных дорог Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции
15:18 Талибан, по примеру католической церкви XIII века, приостановил шахматные соревнования в Афганистане из-за опасений по поводу азартных игр
15:08 Узбекистан и Россия подписали план реализации Программы партнерства в военной сфере на 2026–2030 гг.
15:05 Как Таджикистан помогал победить в Великой Отечественной Войне, - Гафур Шерматов
14:37 МИД Кыргызстана: задержанный в Турции учитель из КР отпущен под домашний арест
14:05 Доживем ли мы до столетнего юбилея окончания Второй мировой? - Джеффри Робертс
13:53 В Эстонии заявили о рекордном оттоке россиян из страны
13:41 Состоится ли "Стамбул-2", или Москва применяет методы айкидо, - Дмитрий Шевченко
11:36 Кыргызстанская красавица Айжан Чаначева на конкурсе "Мисс Мира 2025" в Индии выступила против "ала качуу"
11:21 Почему в Узбекистане дорожает мясо?
11:16 Представители Афганистана, Пакистана и Китая обсудили создание особых экономических зон
10:41 Эзоза Каримова возглавила Педагогический университет Узбекистана
03:48 Владимир Путин послал всех в Стамбул, - Андрей Колесников
02:22 Британия отправляет на Украину муляжи танков и систем ПВО
01:27 Китай перенесет в Казахстан 55 предприятий, - Виктория Панфилова
01:17 Создание единого рынка нефти в ЕАЭС – процесс, который трудно завершить, - Илья Захаркин
00:01 Макрон, Стармер и Мерц "спалились" по пути в Киев
|Эзоза Каримова возглавила Педагогический университет Узбекистана
10:41 12.05.2025
Эзоза Каримова возглавила Педагогический университет Узбекистана
9-05-2025
В Национальном педагогическом университете Узбекистана имени Низами произошли кадровые изменения. Новым ректором учреждения назначена Эзоза Каримова, которая также получила должность заместителя министра дошкольного и школьного образования. Об этом стало известно 8 мая 2025 года.
Эзоза Каримова имеет значительный опыт работы в образовательной сфере. До своего назначения она занимала пост советника директора Агентства специализированных образовательных учреждений. В этой роли она отвечала за повышение эффективности духовно-просветительской работы и контроль за соблюдением законодательства о государственном языке. Ее профессионализм и организаторские способности позволили ей успешно справляться с поставленными задачами.
Ранее, в период с 2021 года, Каримова работала начальником отдела Агентства при Президенте Республики Узбекистан, занимавшегося развитием творчества и специализированных школ. Позже, с 2021 по 2023 год, она была советником директора другого агентства при Президенте, которое курировало образовательные учреждения. В 2023–2024 годах Эзоза Каримова занимала должность проректора по работе с молодежью и духовно-просветительской деятельности в Новом университете Узбекистана, подведомственном Министерству дошкольного и школьного образования.
Новое назначение Каримовой связано с ее обширным опытом и достижениями в области управления образовательными процессами. Ожидается, что она внесет значительный вклад в развитие Педагогического университета имени Низами, который является одним из ключевых центров подготовки педагогических кадров в стране. Ее работа на посту заместителя министра также позволит укрепить связь между университетом и государственной системой образования.
Педагогический университет имени Низами, основанный в 1935 году, назван в честь выдающегося поэта и мыслителя Низами Гянджеви. За свою историю вуз подготовил более 100 тысяч педагогов, которые работают в образовательных учреждениях по всему Узбекистану.