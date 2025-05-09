Эзоза Каримова возглавила Педагогический университет Узбекистана

10:41 12.05.2025

Эзоза Каримова возглавила Педагогический университет Узбекистана

9-05-2025



В Национальном педагогическом университете Узбекистана имени Низами произошли кадровые изменения. Новым ректором учреждения назначена Эзоза Каримова, которая также получила должность заместителя министра дошкольного и школьного образования. Об этом стало известно 8 мая 2025 года.



Эзоза Каримова имеет значительный опыт работы в образовательной сфере. До своего назначения она занимала пост советника директора Агентства специализированных образовательных учреждений. В этой роли она отвечала за повышение эффективности духовно-просветительской работы и контроль за соблюдением законодательства о государственном языке. Ее профессионализм и организаторские способности позволили ей успешно справляться с поставленными задачами.



