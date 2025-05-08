Представители Афганистана, Пакистана и Китая обсудили создание особых экономических зон

11:16 12.05.2025

В Кабуле состоялась трехсторонняя встреча высокопоставленных должностных лиц Афганистана, Пакистана и Китая



КАБУЛ, 11 мая. /ИАБ/. В Кабуле состоялась трехсторонняя встреча с целью укрепления и развития торговых отношений между Исламским Эмиратом Афганистан, Исламской Республикой Пакистан и Китайской Народной Республикой, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов.



По информации Министерства промышленности и торговли, предоставленной информационному агентству "Бахтар": На встрече, организованной министром промышленности и торговли страны Нуруддином Азизи, присутствовали: специальный представитель Пакистана по Афганистану Мохаммад Садик Хан и его делегация, а также специальный представитель Китая по Афганистану Юй Сяоюн и его делегация.



Участники встречи обсудили важные вопросы, в том числе создание совместных промышленных парков в Афганистане, создание особых экономических зон, создание совместных центров переработки экспортной продукции, проведение трехсторонних торговых выставок, создание центров поддержки малого и среднего предпринимательства в Афганистане, а также упрощение банковских отношений между тремя странами.



В своем выступлении министр промышленности и торговли подчеркнул важность совместного и взаимного сотрудничества и сказал: "Политика Исламского Эмирата "ориентирована на экономику", и мы организуем и реализуем программы по привлечению иностранных инвестиций, учитывая общие интересы и основываясь на этой политике".



Он также официально пригласил министров торговли Пакистана и Китая посетить Афганистан для углубления переговоров и расширения двустороннего сотрудничества.



Ранее вышеупомянутые делегации из Пакистана и Китая встретились с министром иностранных дел страны Маулави Амир Ханом Муттаки в ходе трехсторонней встречи.



Министры иностранных дел Афганистана, Китая и Пакистана обсудили дальнейшие действия по итогам пятой встречи Диалога, предстоящую шестую встречу, предстоящую пятую встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, а также политическое и экономическое сотрудничество.