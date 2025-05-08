|Почему в Узбекистане дорожает мясо?
11:21 12.05.2025
Почему в Узбекистане дорожает мясо? Министерство сельского хозяйства опубликовало полное заявление
В последние месяцы рост цен на мясо на рынках оказался в центре внимания общественности. Министерство сельского хозяйства Узбекистана выступило с официальным заявлением по данному вопросу. В документе дается подробный обзор факторов, влияющих на стоимость мяса, ситуации на внутреннем и внешнем рынках, а также текущего состояния цен.
По данным министерства, на сегодняшний день:
говядина и баранина на уцененных рынках от 65-75 тыс. сумов,
в обычных торговых точках - от 90-95 тыс. сумов,
и продается в торговых центрах за 95-100 тыс. сум.
Подробный анализ этой области также был представлен в Ташкенте:
15-18 процентов покупателей мяса на сумму 65-75 тысяч сумов,
90-95 тыс. сум натуральное мясо - 82-85 процентов,
110-130 тысяч сумов постного (без костей) мяса составляет всего 1-2 процента.
Глобальные тенденции: не только в Узбекистане
В министерстве подчеркивают, что рост цен на мясо - это не локальное явление, а глобальный процесс, наблюдаемый во всем мире.
Цена на куриное мясо в России выросла на 9,7%,
В Казахстане цены выросли на 4,7%.
В то же время было отмечено, что цены в Узбекистане относительно стабильны по отношению к колебаниям мирового рынка.
Уровень предложения и зрелости
Основными факторами, повлиявшими на цены на мясо в первом квартале 2025 года, стали:
рост цен на продовольственное сырье,
увеличение расходов на электроэнергию и топливо,
Уровень обеспеченности скота кормами составляет всего 35–40%.
Рост цен на продукты питания не является теоретическим, а отражается в конкретных цифрах:
Производство и импорт: что показывают цифры?
В 2024 году:
2,9 млн тонн в живом весе,
Произведено 1,7 млн тонн убойного мяса.
Импорт - 93 тыс. тонн (5,4% от общего объема).
70% импортируемого мяса поставлялось на перерабатывающие предприятия, а остальная часть реализовывалась населению через льготные лотки на фермерских рынках.
Средняя цена импорта составляет 4 доллара. Основные поставщики - Беларусь и Казахстан.
Международное сравнение: сколько мяса?
По данным министерства, Узбекистан входит в число стран, где мясо продается дешевле всего, а в Центральной Азии занимает второе место после Кыргызстана.
Редакция Zamin.uz считает данный анализ шагом на пути к здоровой и объективной оценке концепции соотношения цены и качества применительно к повседневным потребностям. Важным решением для потребителей является не критика цены, а понимание факторов, лежащих в ее основе, и принятие правильного решения.
Шухрат Раззаков