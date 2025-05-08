Почему в Узбекистане дорожает мясо?

11:21 12.05.2025

Почему в Узбекистане дорожает мясо? Министерство сельского хозяйства опубликовало полное заявление



В последние месяцы рост цен на мясо на рынках оказался в центре внимания общественности. Министерство сельского хозяйства Узбекистана выступило с официальным заявлением по данному вопросу. В документе дается подробный обзор факторов, влияющих на стоимость мяса, ситуации на внутреннем и внешнем рынках, а также текущего состояния цен.



