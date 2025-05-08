|Кыргызстанская красавица Айжан Чаначева на конкурсе "Мисс Мира 2025" в Индии выступила против "ала качуу"
11:36 12.05.2025
Кыргызстанская красавица выступает против "ала качуу" на международной арене: "New Way" - путь к свободе и осознанному выбору
В самом центре Центральной Азии, где снежные вершины гор служат фоном для богатейшего культурного наследия, Кыргызстан по-прежнему сталкивается с болезненным пережитком прошлого - насильственным похищением девушек с целью принуждения к браку, известным как "ала качуу". Несмотря на законодательный запрет, эта варварская практика сохраняется в ряде регионов, грубо попирая базовые права и человеческое достоинство женщин.
Международный резонанс вызвало яркое выступление представительницы Кыргызстана на престижном конкурсе "Мисс Мира 2025", который прошел в Индии. Айжан Чаначева, 14-я обладательница титула "Мисс Кыргызстан", смело использовала свою платформу для того, чтобы обратить внимание мировой общественности на одну из самых острых проблем своей страны. Вместе с Дирекцией Национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан" она представила общественно-значимый документальный проект под названием "New Way" ("Новый путь"), разработанный в рамках международной инициативы Beauty With a Purpose ("Красота с целью").
Новый путь для кыргызских девушек
Проект "New Way" - это не просто социальная инициатива, а полноценное движение за перемены. Его миссия - создать условия, при которых каждая кыргызстанская девушка сможет реализовать свое право на образование, карьеру и личную свободу. Через серию образовательных мероприятий, вдохновляющих лекций и встреч с успешными женщинами из разных сфер - от бизнеса до политики - проект стремится изменить общественное сознание и разрушить патриархальные стереотипы.
Особое внимание в рамках проекта уделяется таким темам, как права женщин, доступ к качественному образованию, возможности профессионального развития, охрана здоровья и психологическая поддержка. Конференции и встречи становятся пространством открытого диалога, где девушки учатся не бояться мечтать и ставить перед собой амбициозные цели.
Память, ставшая движущей силой
"New Way" также несет в себе важную миссию - сохранить память о жертвах жестоких традиций и привлечь внимание к необходимости срочных реформ. Трагические случаи, такие как гибель Бурулай Турдалиевой в 2018 году и Айзады Канатбековой в 2021 году, потрясли общественность и стали символами борьбы за права женщин в Кыргызстане. Проект посвящен этим девушкам - как напоминание о цене бездействия и о том, насколько важны системные изменения.
Голос Кыргызстана, услышанный в мире
Айжан Чаначева продемонстрировала, что современная мисс - это не только лицо страны, но и ее голос. Ее выступление стало мощным манифестом в защиту человеческого достоинства и женских прав. На фоне мирового внимания к конкурсу, ее позиция приобрела особое значение, подчеркнув, что истинная красота заключается в мужестве, сострадании и стремлении к справедливости.
Дирекция Национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан" выразила гордость за свою представительницу, подчеркнув, что современный конкурс красоты - это, прежде всего, платформа для социальных изменений, а не только демонстрация внешности.
Призыв к обществу
Сегодня как никогда важно объединить усилия - правительственных структур, НПО, медиа и самого общества - для искоренения вредоносных практик и создания безопасного пространства для каждой кыргызстанской девушки.
Мы обращаемся ко всем неравнодушным: поддержите инициативу "New Way". Только вместе мы сможем построить Кыргызстан, в котором каждая женщина будет свободна выбирать свой путь, жить без страха и уверенно смотреть в будущее.
Александр Борисов, © News-Asia
08 мая 2025