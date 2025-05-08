Кыргызстанская красавица Айжан Чаначева на конкурсе "Мисс Мира 2025" в Индии выступила против "ала качуу"

11:36 12.05.2025

Кыргызстанская красавица выступает против "ала качуу" на международной арене: "New Way" - путь к свободе и осознанному выбору



В самом центре Центральной Азии, где снежные вершины гор служат фоном для богатейшего культурного наследия, Кыргызстан по-прежнему сталкивается с болезненным пережитком прошлого - насильственным похищением девушек с целью принуждения к браку, известным как "ала качуу". Несмотря на законодательный запрет, эта варварская практика сохраняется в ряде регионов, грубо попирая базовые права и человеческое достоинство женщин.



