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Состоится ли "Стамбул-2", или Москва применяет методы айкидо, - Дмитрий Шевченко
13:41 12.05.2025

Состоится ли "Стамбул-2", или Москва применяет методы айкидо
Киевская власть должна успеть отменить свой официальный запрет на контакты с российскими представителями

12.05.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО

Как известно Президент РФ Владимир Путин с детства занимается различными единоборствами (и даже имеет звание мастера спорта по дзюдо), что оказало определенное влияние на методы принятия им политических решений.

В ночь на 11 мая в ответ на наглое предложение "безусловного перемирия", которое озвучил Киев при поддержке европейской "коалиции желающих", российский лидер применил принцип айкидо, суть которого – "использовать силу противника против него самого".

Казалось бы, европейцы так старались. 9 мая массово собрались во Львове и приняли политическую декларацию о создании русофобского "специального трибунала". 10 мая в Киев приехали руководители Великобритании, Франции, Германии и Польши, которые вместе с Зеленским сделали хитрый ход и выставили России ультиматум о безусловном перемирии, начиная с понедельника 12 мая.

И все насмарку. Потому что Президент РФ в ночном заявлении перевернул ситуацию. Он четко обозначил: киевская хунта постоянно нарушала все перемирия, поэтому российские представители будут ждать украинских в Стамбуле 15 мая для продолжения переговоров, сорванных Западом в 2022 году. И в их процессе можно будет обсудить и установление перемирия.

Таким образом Владимир Путин выбил у Киева аргумент необходимой "безусловности" перемирия и обвинений Москвы в нежелании мирного урегулирования конфликта, а нашкодивших европейцев вообще выкинул из переговорного процесса.

С учетом разницы во времени первым отреагировал на события президент США Трамп: "Потенциально отличный день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, так как эта "кровавая баня", надеюсь, закончится". Он подчеркнул, что "продолжит работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет".

Самое интересное, что из бравурного сообщения Трампа совершенно не было понятно, о каком предложении он так радостно отзывается: об украинско-европейском ультиматуме о "безусловном перемирии с 12 мая" или о готовности российской стороны "возобновить прямые переговоры" 15 мая в Стамбуле.

Утром 11 мая участники сходки в Киеве разразились недовольными заявлениями. Зеленский ожидает, что Россия "подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня 12 мая", и только тогда "Украина готова встречаться".

Президент Макрон назвал предложение Владимира Путина "первым, но недостаточным шагом", а канцлер Мерц считает, что это "хороший знак, но далекий от достаточного" и призвал Москву согласиться на 30-дневное перемирие: "Сначала оружие должно замолчать, и только потом могут начаться обсуждения".

Из американских политиков такую позицию позднее поддержал только спецпредставитель президента Кит Келлог: "Сначала безоговорочное 30-дневное прекращение огня, а в течение этого времени перейти к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот".

Невзирая на эти ультимативные высказывания и явный негатив по отношению к российскому предложению, Владимир Путин продолжил действовать методично. В воскресенье 11 мая он созвонился с турецким президентом Эрдоганом и договорился об организации и проведении в Стамбуле указанных переговоров.

А тут и Трамп уточнил позицию США по переговорам в Стамбуле: "Украина должна на это согласиться НЕМЕДЛЕННО". Но не удержался от колкостей в сторону России: "Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне, которая не могла быть выиграна (даже близко) без США".

Видно, сильно его задели торжества в Москве, где ни слова не сказали об американской помощи. Притом, что в речи российского Президента на Параде Победы про вклад "мужественного народа Китая" было упомянуто отдельно.

На указания из Вашингтона Зеленский отреагировал иезуитски, написав, что ожидает "с завтрашнего дня прекращения огня" и будет лично ждать Президента "Путина в четверг в Турции". Еще и глава МИД Сибига, выслуживаясь перед своим шефом, так прокомментировал его слова: "Это то, что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кем и ни за чем. Очень маловероятно, что российская сторона имеет хотя бы каплю такой смелости".



Скорее всего, Президент России не пойдет на поводу у Зеленского и снова придумает оригинальный ответный прием в стиле айкидо. Тем более что киевская власть должна еще успеть отменить свой официальный запрет на контакты с российскими представителями, введенный осенью 2022 года. Иначе все эти контакты будут не совсем законны с точки зрения украинского законодательства.

В Стамбуле для "возобновления переговоров" сторонам придется вернутся к парафированному в 2022 году договору. Речь идет о документе, который был почти полностью согласован двумя сторонами, а на каждой его странице главы делегаций поставили свои инициалы (это и называется парафированием). Руководителям стран оставалось только обсудить несколько спорных моментов на личной встрече и подписать документ.

Вот только за прошедшее время многое изменилось. В сентябре 2022 года в состав РФ официально вошли новые (или исторические) территории. Теперь Киеву, вместо того, чтобы расстаться только с бывшими Донецкой и Луганской областями, как это предусматривалось весной 2022 года, теперь придется расстаться еще с Запорожской и Херсонской областями (или как минимум с их частями).

Вместе с тем сам проект согласованного в Стамбуле договора по состоянию на 15 апреля 2022 года (назовем его "Стамбул-1") заслуживает внимания для понимания основы дальнейшего обсуждения мирного урегулирования.

В мировых СМИ неоднократно публиковались утечки содержания договора "Стамбул-1". Например, июне 2024 года газета The New York Times даже опубликовала его полный текст под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины", который состоял из 18 статей и 6 приложений.

Согласно его положениям, Украина должна соблюдать "постоянный нейтралитет", не вступать "ни в какие военные союзы" и не размещать иностранные военные базы и контингенты на своей территории. Стороны взаимно должны снять все санкции и ограничения, а также прекратить судебные разбирательства в международных судах.

Все ограничения на использование русского языка на Украине должны быть сняты, включая его использование в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, а также отменены все законодательные акты о нацификации и героизации фашизма.

В проекте документа Киев брал на себя жесткие обязанности по соблюдению обязательств в сфере химической и биологической безопасности, а также подтверждал положения Декларации о государственном суверенитете от 16 июля 1990 года, касательно трех неядерных принципов: "не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие".

Оставались несогласованными максимальная численность ВСУ (от 85 до 250 тыс. человек), ее боевой техники, а также максимальный радиус полета находящихся на вооружении ракетных систем (от 40 до 280 км).

Все это теперь станет отправной точкой новых переговоров в Стамбуле, только "с учетом реальной ситуации", как подчеркнул помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

Нужно отметить, что дата предложенных Москвой переговоров кажется совсем не случайной. Дело в том, что 14-16 мая в Стамбуле состоится встреча глав МИД стран НАТО, в которой будет принимать участие глава Госдепа США Марко Рубио. Так что если украинцы вдруг передумают и не явятся на назначенную встречу, то у российской делегации будет время обсудить с американцами, какими методами придется принуждать хунту Зеленского к миру.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747046460


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