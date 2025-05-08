 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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МИД Кыргызстана: задержанный в Турции учитель из КР отпущен под домашний арест
14:37 12.05.2025

МИД подтвердил, что задержанный в Турции учитель из КР отпущен под домашний арест

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Министерство иностранных дел КР подтвердило, что кыргызстанец Азамат Нурматов, задержанный в Турции, отпущен под домашний арест.

Его освободили из следственного изолятора 9 мая по решению суда провинции Газиантеп.

"Генконсульство в Стамбуле и адвокат Нурматова продолжают оказывать всестороннюю помощь в защите его прав и законных интересов. Этот вопрос находится на особом контроле министерства", - отмечает МИД.

Ранее внешнеполитическое ведомство сообщало, что в 2016–2017 годах, когда в Турции была попытка государственного переворота, Нурматов проживал там в общежитии и пользовался мобильным приложением, которое использовали сторонники Фетхуллаха Гюлена.

Кыргызстанца задержали в аэропорту Стамбула 19 апреля - он сопровождал учеников на международную олимпиаду по математике. Мужчина работает в школе "Маариф" и является выпускником турецкого лицея "Сапат", из которого она преобразована.

Источник - Sputnik
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