Как Таджикистан помогал победить в Великой Отечественной Войне, - Гафур Шерматов

15:05 12.05.2025 Как Таджикистан помогал победить в Великой Отечественной Войне



Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus



Цифры, которые говорят о многом...



Победа в Великой Отечественной Войне была выстрадана миллионами людей разных национальностей. В годы самых тяжелых испытаний – на фронте и в тылу – народы СССР не разбежались по своим "национальным углам", а были едиными и сплоченными, как никогда ранее и, наверное, никогда позже.



Одной из первых реакций таджикистанцев на весть о войне были массовые заявления о добровольном уходе на фронт…



"У нас не было не единого случая перехода на сторону врага. Таджики всегда отличались скромностью, смелостью и беспрекословным выполнением боевых приказов командиров. Я навсегда сохраню самые лучшие воспоминания о своих боевых друзьях-таджиках", - вспоминал в своих мемуарах генерал-лейтенант Андрей Веденин, участник боев на Ржевском выступе. 118-ая стрелковая дивизия под его командованием была укомплектована почти на 80 процентов бойцами из Средней Азии, главным образом таджиками.







Добровольно во имя Победы



Война тяжелым эхом пронеслась по солнечному Таджикистану 22 июня 1941 года. Одной из первых реакций таджикистанцев на весть о войне были массовые заявления о добровольном уходе на фронт. Только за июнь – август 1941 года в Таджикский военкомат было подано более 5857 заявлений о добровольном уходе на фронт. Из Таджикистана на фронт, уже в первые месяцы войны, были мобилизованы десятки тысяч мужчин и сотни женщин.



По данным на август 1945 года всего за годы войны из Таджикистана в действующую армию было мобилизовано более 200 000 человек. Еще более 15 тыс. таджикистанцев несли срочную службу в Рабоче-Крестьянской Красной Армии с 1938-1940 гг.



В оборонную промышленность и на военные стройки было направленно более 45 000 посланцев из Таджикистана. Следовательно, все призванные в армию и для работы в промышленности составляли 245 000 человек.



Трудармейцы из Таджикистана на стоительстве объекта на Урале



Таджикские рабочие трудились на предприятиях оборонной промышленности в Новосибирской, Свердловской, Челябинской областях РСФСР.



В начальный период войны из Советского Таджикистана частям и соединениям Красной Армии были переданы 8874 автомашины, 1115 тракторов, 19 326 лошадей, 1791 повозок и необходимая упряжь.



В годы войны в Таджикистане для Красной Армии и Флота были подготовлены военные специалисты разного назначения: 1288 горных стрелков, 1500 пловцов и мастеров водных переправ, 193 альпиниста.



Широко велась подготовка женщин специалистов: снайперов, телефонисток и радисток, за короткое время было подготовлено 3000 медсестер и сандружинниц.



В военно-учебном пункте всеобуче Таджикистана было подготовлено тысячи стрелков, танкистов, пулеметчиков, парашютистов и др. В дальнейшем десятки тысяч рабочих, педставителей колхозного крестьянства, интеллигенции, прошедших военное обучение в республике, были мобилизованы в кавалерийские дивизии и другие воинские подразделения, формировавшиеся на территории Таджикистана.



С октября 1941 года по август 1942 гг. в Таджикистане было сформировано 4 кавалерийские дивизии и две стрелковые бригады. За указанный период республиканский военкомат Таджикской ССР 4 раза отправил маршевые команды красноармейцев численностью 1000-1500 военнослужащих с конским составом на пополнение гвардейских кавалерийских дивизий. Только в 1942 году на пополнение стрелковых подразделений Красной Армии были сформированы и отправлены из Таджикистана 7 батальонов и 50 маршевых рот.



За оборону Сталинграда



17 июля 1942 г. началась битва за Сталинград (ныне - Волгоград) - одно из самых крупных и ожесточенных сражений, которое коренным образом изменило ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.



Шесть с половиной месяцев в бескрайних донских и волжских степях не утихали тяжелые, кровопролитные бои. По продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших в ней людей и боевой техники эта битва превзошла все предшествовавшие ей сражения в мировой истории.



В мае 1942 году в Таджикистане шло формирование 104-ой кавалерийской дивизии имени Совнаркома Таджикской ССР. Призывники прибывали изо всех уголков Таджикистана.



В кратчайшие сроки на железнодорожных станциях близ г. Сталинабада (Душанбе) были погружены в вагоны тысячи лошадей, орудия, минометы, сотни тачанок и повозок, автомашины, боеприпасы, инженерное имущество, продовольствие и фураж.



Защитники Сталинграда оказывали немецким войскам стойкое и упорное сопротивление, проявляя беспримерное мужество. Здесь отличились сотни тысяч советских воинов. И среди них воины таджикистанцы.



Достаточно сказать, что более 7 тысяч воинов, призванных из Таджикистана, были впоследствии награждены медалью "За оборону Сталинграда".



Надежный резерв фронта



Быстро переключившись на выпуск военной продукции, Таджикистан уже к концу 1942 года перестроился на военный лад. Республика снабжала фронт, прежде всего, продукцией легкой и пищевой промышленности, цветными и редкими металлами, необходимыми для производства боевой техники.



Ряд предприятий республики выполняли военные заказы.



Так, механический завод имени Орджоникидзе в июле 1941 года получил заказ на переоборудование 180 автомобилей марки ГАЗ-АА (полуторка) в санитарные автомобили и топливоцистерны для их отправки на фронт.



Таджикистан в годы войны принял десятки эвакуированных предприятий Москвы, Ленинграда, Украины, Белоруссии, которые, прибыв на таджикскую землю, сразу запускали производство. Даже когда еще не было крыши, цеха уже работали. Только в 1941 – 1942 гг. в Таджикистан было эвакуировано более 30 промышленных предприятий.



Всего за годы войны сельские труженики сдали государству 500 тыс. тонн хлопка-сырца, свыше 100 тыс. тонн мяса, десятки тысяч тонн овощей и фруктов.



Благодаря самоотверженному труду в 1944 году одной из первых в Советском Союзе Таджикская ССР выполнила план хлебозаготовок и сверх этого сдала в фонд Красной Армии тысячи центнеров зерна.



За годы войны колхозами и совхозами республики было сдано Красной Армии 19, 3 тыс. лошадей.



Огромные средства в республике собирались на боевую технику. Всего в годы войны трудящиеся Таджикистана внесли в фонд обороны и фонд строительства вооружений, включая займы и денежно-вещевые лотереи, свыше 1 млрд. рублей. За годы войны ушло на фронт десятки эшелонов с продовольствием и подарками для фронтовиков.



В июне 1943 года в Наркомате авиационной промышленности СССР было принято решение о создании в поселке Новобад, расположенного в Гиссарской долине, Таджикской ССР ремонтного авиазавода, на базе существующего военного аэродрома.



С этой целью в Гиссар прибыли 217-е стационарные авиационные мастерские. Немедленно на новом месте началось строительство производственных зданий и цехов. Ударными темпами проведенное строительство позволило уже в конце сентября начать выпуск необходимой военной продукции, ремонт самолетов и двигателей: уже в декабре 1943 года по сравнению с октябрем вырос в разы.



К январю 1944 года численность работников авиамастерских, как военнослужащих, так и гражданского персонала достигла 500 человек, больше половины которых были рабочие Сталинабада и Гиссара, специально командированные на завод.



Мастерские снабдили 12 авиаполков в период их формирования и отправки на фронт и почти все авиационные школы округа, в том числе эвакуированные из прифронтовой полосы.



Всего в годы войны было отремонтировано 468 самолетов, 1219 авиамоторов, 352 автомашины. Были возвращены фронту после ремонта тысячи единиц сложного боевого и навигационного вооружения: пушки, пулеметы, радиоаппаратура, измерительные приборы.



Приютить, как своих



Убегавших от лютых поработителей жителей западных областей СССР принимал под свой кров Таджикистан. С августа 1941 года по сентябрь 1942 года в республику прибывали эшелоны, доставившие более 140 тысяч граждан СССР, эвакуированных из Украины, Белоруссии, Прибалтики, РСФСР, городов Москвы и Ленинграда.



Война лишила этих людей не только их крова. Большинство из них, спасаясь от захватчиков, выезжали из дому, не захватив с собой даже самых необходимых домашних вещей. В Таджикистане их встречали тепло и заботливо.



Было начато строительство новых домов. Только за 8 месяцев в Сталинабаде (Душанбе) было выстроено для эвакуированных 3600 квадратных метров жилья. Свыше 12 тысяч семей были обеспечены жилплощадью.



Ленинабад, Куляб, Курган-Тюбе приютили сотни эвакуированных семей, обеспечили кровом, питанием и работой.



Для помощи эвакуированным собирались денежные средства (помимо выделяемых сударством), теплые вещи, изготавливалась необходимая домашняя мебель, кухонная утварь и т. д.



Только за месяц было собранно около полумиллиона рублей, не считая огромного количества других материальных ценностей.



В детских садах Сталинабада было устроено 4 тысячи детей семей эвакуированных, в детских яслях 1200 детей.



Летом – осенью 1941 года в Таджикистан прибыл контингент 14 детских домов. Среди них были 2 детских дома с польскими детьми. Перед руководством республики стояла сложнейшая задача развернуть сеть детских домов в городах и населенных пунктах. Колхозники Шахринавского района Сталинабадской области выступили с инициативой создать при колхозах детские дома на 20 – 30 человек. Источник - Азия-Плюс

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