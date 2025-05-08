Узбекистан и Россия подписали план реализации Программы партнерства в военной сфере на 2026–2030 гг.

15:08 12.05.2025

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым. Об этом сообщает Минобороны РФ.



В ходе беседы Андрей Белоусов отметил неоценимый вклад Узбекской ССР в Победу в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что участие узбекского воинского контингента в Параде Победы на Красной площади является закономерным и глубоко символичным.



"Мы никогда не забудем, какой ценой досталась Победа. Высоко оцениваем вклад Узбекистана в обеспечение тыла и военно-техническую поддержку советских войск в годы войны", - заявил российский министр.



В свою очередь Шухрат Халмухамедов выразил признательность российской стороне за теплый прием и созданные условия для участия узбекских военнослужащих в торжественных мероприятиях в Москве.



"Для наших солдат было большой честью пройти по Красной площади. Мы должны свято хранить историческую память - без прошлого нет будущего", - отметил глава оборонного ведомства Узбекистана.



По итогам встречи был подписан план реализации Программы стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в военной сфере на 2026–2030 годы.