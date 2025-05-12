Талибан, по примеру католической церкви XIII века, приостановил шахматные соревнования в Афганистане из-за опасений по поводу азартных игр

15:18 12.05.2025

Талибан приостановил шахматные соревнования в Афганистане из-за опасений по поводу азартных игр



С раннего Средневековья до середины тринадцатого века католическая церковь регулярно запрещала играть в шахматы, поскольку не проводила четкого различия между шахматами и игрой в кости.



Питер Доггерс

12 мая 2025



Правительство Талибана приостановило шахматы в Афганистане. В настоящее время пересматривая игру из-за опасений, связанных с азартными играми, Талибан также приостановил деятельность Национальной шахматной федерации Афганистана (ANCF). Это далеко не первый случай, когда игра королей подвергается пристальному вниманию по религиозным причинам.



Афганская онлайновая служба новостей Kamaa Press сообщила в воскресенье, что Министерство по распространению добродетели и предотвращению порока страны запретило шахматы из-за "религиозных соображений". Шахматная деятельность в Афганистане приостановлена ​​на неопределенный срок, а Национальная шахматная федерация Афганистана распущена.



"Шахматы в шариате (исламском праве) считаются азартной игрой", - заявил агентству AFP представитель спортивного директората Атал Машвани. "В отношении шахмат как вида спорта существуют религиозные соображения. Пока эти соображения не будут устранены, шахматы в Афганистане приостановлены", - сказал он.



Власти Афганистана в последние годы ограничили другие виды спорта, и женщинам фактически запретили заниматься спортом в стране. В прошлом году свободные бои, такие как смешанные боевые искусства (ММА) на профессиональных соревнованиях, были запрещены, поскольку они были "слишком жестокими" и "проблемными с точки зрения шариата".



Шахматный журналист, гроссмейстер Ян Роджерс процитировал представителя Национальной шахматной федерации Афганистана (ANCF) в социальной сети X, который говорил о временном отстранении, а не о запрете: "В отличие от таких видов спорта, как смешанные боевые искусства, которые были полностью запрещены, шахматы не были объявлены вне закона, а были временно отстранены, пока ведутся религиозные и административные проверки".



Вопреки сообщениям СМИ, по словам представителя Афганской шахматной федерации: "В отличие от таких видов спорта, как смешанные боевые искусства, которые были полностью запрещены, шахматы не были объявлены вне закона, а были временно приостановлены, пока ведутся религиозные и административные проверки".

- Ян Роджерс ( @GMIanRogers ) 12 мая 2025 г.



Чиновник также отметил, что шахматная федерация Афганистана "не вела эффективной деятельности" в стране за последние два года.



Чиновник сказал, что Афганская шахматная федерация также была отстранена по разным причинам, включая неэффективное управление, споры о руководстве и легитимности. "В результате АФШ не вела эффективной деятельности в Афганистане в течение последних 2 лет".

- Ян Роджерс ( @GMIanRogers ) 12 мая 2025 г.



Chess.com обратился к должностным лицам ANCF.



В пресс-релизе AFP цитируется Азизулла Гулзада, владелец кафе в Кабуле, где регулярно играют в неформальные шахматы. Он отрицал, что какие-либо азартные игры имели место, и сказал: "Во многих других исламских странах есть игроки международного уровня".



Гулзада также сказал, что он будет уважать отстранение, но это навредит его бизнесу и тем, кто любит игру: "У молодых людей сейчас не так много занятий, поэтому многие приходили сюда каждый день", - сказал он AFP. "Они выпивали чашку чая и бросали вызов своим друзьям в шахматной партии".



Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжнинов высказался по поводу X, заявив, что он "подготовил обращение к руководству Талибана с просьбой пересмотреть свое решение".



В связи с ситуацией с запретом шахмат в Афганистане, я подготовил обращение к руководству Талибана с просьбой пересмотреть свое решение. pic.twitter.com/pP7qojbLJ6

- Кирсан Илюмжинов ( @Kirsan__ ) 11 мая 2025 г.



Талибы также запретили шахматы вскоре после прихода к власти в Афганистане в 1996 году, но игра вернулась как популярное времяпрепровождение в стране после смены режима в 2001 году. На Батумской олимпиаде в 2018 году Афганистан выиграл категорию D с главным министром Хайбером Фарази, главным министром Хабибуллой Амини, Вайсом Абдулом Халиком, Ашрафи Сулейманом Ахмадом и Сафи Канз Ахмадом в команде. Талибы вернули себе контроль над страной в 2021 году и теперь объявили о приостановке.



Запрет шахмат по религиозным причинам имеет долгую историю. Он также был запрещен иракским духовенством в Ираке после Саддама и аятоллой Рухоллой Хомейни в Иране в 1981 году. Согласно Дэвиду Шенк в его книге 2006 года "Бессмертная игра", самое раннее исламское постановление против игры было принято в 655 году халифом Али бен Абу-Талибом, а другой запрет был введен в 780 году халифом Аббасидов аль-Махди ибн аль-Мансуром.



С раннего Средневековья до середины тринадцатого века католическая церковь регулярно запрещала играть в шахматы, поскольку не проводила четкого различия между шахматами и игрой в кости. В знаменитом письме от 1061 года кардинала-епископа Петруса Дамиани избранному папе Александру II и архидьякону Хильдебранду (позже папе Григорию VII) Дамиани предположил, что некоторые члены духовенства согрешили, участвуя в определенных видах досуга, включая шахматы. Епископ Флоренции защищал себя, указывая, что, в отличие от других игр, в которых задействована удача, шахматы являются игрой мастерства.



Питер Доггерс