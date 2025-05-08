В Кыргызстане назначены и.о. министров просвещения и науки - ими стали Кедирбаева и Орозов

16:28 12.05.2025

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. Догдуркуль Кендирбаева назначена исполняющей обязанности министра просвещения КР, а Бактияр Орозов стал исполняющим обязанности министра науки, высшего образования и инноваций.



Соответствующие указы подписал президент Садыр Жапаров. Теперь парламент должен утвердить назначения.



Кендирбаева ранее занимала должность министра образования и науки, а Орозов был заместителем министра юстиции.



Сегодня глава государства подписал указ об образовании Министерства просвещения и Министерства науки, высшего образования и инноваций. Они будут сформированы на базе Минобрнауки и Кыргызпатента.



