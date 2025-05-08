 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин и Стамбул: Мелкому бесу Зеленскому подберут соперника в его весовой категории, - Сергей Аксенов
21:35 12.05.2025

Путин и Стамбул: Мелкому бесу Зеленскому подберут соперника в его весовой категории
Когда можно рассчитывать на личную встречу президентов России и Украины - и стоит ли рассчитывать на нее вообще

Сергей Аксенов

Минувшей ночью после завершения одностороннего перемирия, объявленного Владимиром Путиным в связи с празднованием Дня Победы, Россия возобновила удары дальнобойными средствами по территории Украины.

Мониторинговые ресурсы зафиксировали атаки не менее 108 беспилотников семейства "Герань", а также ФАБов по Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областям и оккупированной части ДНР.

Таким образом, Россия фактически делом - на поле боя - отвергла предложение Зеленского о 30-дневной остановке огня с понедельника 12 мая. Ранее президент РФ указывал, на многочисленные нарушения Киевом предыдущих перемирий.

Отказ Москвы последовать предложению украинской стороны оправдан также и тем, что оно напоминало ультиматум. Кроме того, на 30-дневном прекращении огня настаивали лидеры наиболее русофобски настроенных европейских стран.

Означает ли это, что прямые переговоры России и Украины в Стамбуле, предложенные Путиным, будут сорваны? Ведь если верить словесной эквилибристике Зеленского, он как будто бы увязывал участие в них Киева с остановкой стрельбы.

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня - полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично", - писал Зеленский.

Но затем все вдруг изменилось. Президент Украины принял решение лететь в Стамбул независимо от того, какое решение примет Россия о прекращении огня с 12 мая. Колебания главы соседнего государства на первый взгляд удивляют, но…

Подписчики Дональда Трампа в соцсетях знают, в чем дело. Зеленского прогнул "рыжий джокер". Несмотря ни на что, он продолжает как бульдозер продавливать несговорчивый Киев. Для непонятливых президент США выделил важное капслоком:

"Путин не хочет иметь соглашение о прекращении огня с Украиной, а вместо этого хочет встретиться в четверг, в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении КРОВАВОЙ БАНИ. Украина должна согласиться на это, НЕМЕДЛЕННО", - написал Трамп.

Вот в Киеве и заерзали. "Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса", - переобулся воздухе глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Хотя до этого изображал еще более радикального "мистера нет", чем Зеленский.

Действительно, отказ Киева от участия в переговорах в Стамбуле под любым предлогом автоматически превратит его в неконструктивную сторону, не желающую мира, и переложит ответственность за продолжение боевых действий на Украину.

Возможно, предложение Путина о Стамбуле было заранее согласовано с Трампом и два тяжеловеса разыграли здесь одну партию. Во всяком случае об этом со ссылкой на "источники, близкие к переговорным кругам" сообщает тг-канал "Кремлевский шептун".

На решимость Вашингтона дожать таки ситуацию с переговорами до конкретного результата указывает оговорка Трампа о желании с помощью этого теста понять "возможна ли сделка, а если нет, европейские лидеры и США будут знать, где все находится, и смогут действовать".

Еще один аргумент в пользу серьезности подхода американцев - отправка в Стамбул в те же даты Марко Рубио. Хотя повод для присутствия главы Госдепа "на районе" сформулирован иной, очевидно, что он будет играть там роль комиссара от США.

Так что какие-то переговоры на территории "друга" Эрдогана с высокой вероятностью состоятся. Интрига заключается в составе участников. Будут ли президенты России и Украины встречаться лично? Поедет ли вообще Путин в Турцию?

Ясно, что Зеленский хотел бы очной встречи с российским лидером, поскольку считает себя мастером разговорного жанра особенно в публичном формате. Вспоминаются успешные для него дебаты с действующим президентом Порошенко на олимпийском стадионе в Киеве.

Малознакомые с украинской политикой россияне могут вспомнить похожие дебаты на нашем ТВ Владимира Жириновского и Геннадия Хазанова, которые выиграл последний. Клоуны, юмористы и в целом артисты имеют в таком жанре фору.

Зеленский - политический экстраверт, чей психотип определяется его бывшей профессией комика. Путин же, скорее, политический интроверт, что также объясняется его экс-профессией сотрудника спецслужб, который больше слушает, чем говорит.

Еще одна - техническая причина, мешающая их личной беседе - указ Зеленского о запрете самому себе вести переговоры с Москвой. Он, конечно, может его оперативно отменить, хозяин - барин, но это будет воспринято как "задний ход" Киева и его лично.

При этом в отечественной практике (политической, экономической, бытовой и тем более криминальной), свойственной и России, и Украине, как частям еще недавно единого государства, подобная сдача позиций однозначно считается слабостью. Стремно.

Таким образом, личная встреча двух президентов если и может состояться, то только после проработки деталей их уполномоченными лицами и достижения консенсуса по всем принципиальным вопросам. Фактически, это будет только ритуал подписания.

А значит, пока стоит ожидать поездки в Стамбул от России кого угодно, только не Путина. Кто это может быть?

Во-первых, те, кто уже ездил на аналогичные переговоры в Стамбул в 2022 году. Это помощник президента Владимир Мединский и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Кроме того, в Турцию может отправиться помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, имя которого часто упоминается в связи с челночными вояжами дипломатов последнего времени. Или кто-то из МИДа. Может, сам Лавров? Почему бы и нет.

Нельзя исключить и участие главы РФПИ Кирилла Дмитриева - нового доверенного лица президента с уклоном в коммерцию. Все-таки он уроженец Украины, окончил Гарвард - найдет общий язык хоть с Арахамией, хоть с кем, могут рассудить в Кремле.

Дмитриев, кажется, готов к дальнейшему взлету своей карьеры. Он поторопился разыграть на публику эпизод в вероятным употреблением кокаина Макроном, Мерцем и Стармером (где был Зеленский?!) и тем притопил авторитет еврокоалиции. Мол, вот я каков.

Так или иначе, ситуация напоминает сюжет сказки Пушкина "О попе и работнике его Балде". Главного героя там вызвал на состязание - бегать наперегонки вокруг моря - бесенок. Но ему в ответ было предложено: обгони-ка сперва моего меньшого братца…

Кто в Стамбуле будет "меньшим братцем" от России, пока неясно, но "бесенок" уже проявился.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747074900


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