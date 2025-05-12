 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.05.2025
23:04  ВС РФ активизировались на Славянско-Краматорском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 мая
22:39  Китай отвергает доктрину Монро, призывает Латинскую Америку противостоять диктату США, - Владимир Скосырев
22:00  Герой Победы. В Ташкенте показан фильм о первом узбекском летчике Абдусамате Тайметове
21:35  Путин и Стамбул: Мелкому бесу Зеленскому подберут соперника в его весовой категории, - Сергей Аксенов
20:28  Ташкент и Тегеран заключили пакет соглашений на $1 млрд. Что предложит Ирану объединенная Центральная Азия, - Виктория Панфилова
16:28  В Кыргызстане назначены и.о. министров просвещения и науки - ими стали Кедирбаева и Орозов
15:29  В Тегеране состоялись переговоры представителей железных дорог Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции
15:18  Талибан, по примеру католической церкви XIII века, приостановил шахматные соревнования в Афганистане из-за опасений по поводу азартных игр
15:08  Узбекистан и Россия подписали план реализации Программы партнерства в военной сфере на 2026–2030 гг.
15:05  Как Таджикистан помогал победить в Великой Отечественной Войне, - Гафур Шерматов
14:37  МИД Кыргызстана: задержанный в Турции учитель из КР отпущен под домашний арест
14:05  Доживем ли мы до столетнего юбилея окончания Второй мировой? - Джеффри Робертс
13:53  В Эстонии заявили о рекордном оттоке россиян из страны
13:41  Состоится ли "Стамбул-2", или Москва применяет методы айкидо, - Дмитрий Шевченко
11:36  Кыргызстанская красавица Айжан Чаначева на конкурсе "Мисс Мира 2025" в Индии выступила против "ала качуу"
11:21  Почему в Узбекистане дорожает мясо?
11:16  Представители Афганистана, Пакистана и Китая обсудили создание особых экономических зон
10:41  Эзоза Каримова возглавила Педагогический университет Узбекистана
03:48  Владимир Путин послал всех в Стамбул, - Андрей Колесников
02:22  Британия отправляет на Украину муляжи танков и систем ПВО
01:27  Китай перенесет в Казахстан 55 предприятий, - Виктория Панфилова
01:17  Создание единого рынка нефти в ЕАЭС – процесс, который трудно завершить, - Илья Захаркин
00:01  Макрон, Стармер и Мерц "спалились" по пути в Киев
Воскресенье, 11.05.2025
20:33  Надо реально смотреть на мир, - Айгуль Омарова
19:42  Состоится ли Стамбул 2.0: эксперты оценили предложение Путина о переговорах
18:57  Возвращенные имена. Судьба Джанибека Сулеева…
17:49  Мади Раимов: Чтение стало чем-то вроде архаичного ритуала
12:09  Внешняя торговля СССР в годы войны и ленд-лиз, - Валентин Катасонов
11:09  ParsToday: Иран и Таджикистан являются "вторым домом друг для друга"
02:25  ФСК: Хитрое предложение "коалиции желающих" разбилось о заявление президента России
02:20  Путин сделал заявление по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы и о переговорах с Украиной
00:17  ОПЕК+ хитростью оберегает цены на нефть, - Ольга Самофалова
Суббота, 10.05.2025
23:00  Администрация Трампа поддерживает политические партии, альтернативные европейским глобалистам, - Дмитрий Седов
22:01  "Жгли деревни и убивали". Как Москва спасла Париж от позора прошлого
20:58  "Росатом" обсуждает с Китаем строительство новых энергоблоков АЭС
16:04  Трамп: Индия и Пакистан согласились на прекращение огня после переговоров с США
14:29  Sputnik: Как СССР восстановил экономику после Победы в Великой Отечественной войне
12:24  Выступил с громким обещанием: Ким Чен Ын обратился к России и Западу
02:30  Россия закроет небо над полигоном "Капустин Яр", с которого запускает "Орешник"
01:40  Трамп напрямую вмешивается в выборы президента Польши, - Дмитрий Минин
01:00  Почему в Казахстане по-своему отмечают 80-летие Победы
00:01  Readovka. Итоговая сводка 9 мая 1945 года. День Победы!
Пятница, 09.05.2025
20:59  Как отметили 80-летие Победы на постсоветском пространстве
18:00  Специально для RT: Самые яркие и эмоциональные моменты парада Победы на Красной площади (видео)
17:44  Уроки Второй мировой. Англосаксы всегда быстро из союзников во врагов превращаются, - Валентин Катасонов
13:41  В Туркменистане отмечен День Победы
13:22  НГ: Кто такой папа Римский Лев XIV
12:45  Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат, - Кирилл Стрельников
12:38  Судьба императорской Японии была решена в Маньчжурии, а не в Хиросиме, - Анатолий Кошкин
12:00  Президент Туркменистана поздравил народ с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
10:00  Военный парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (трансляция)
00:43  Ровно 80 лет назад был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
00:00  Взгляд на 80 лет назад: последний нервный день перед Победой. Сводка за 8 мая
Четверг, 08.05.2025
22:41  Рыбарь: Запускаем корни глубже. Новые европейские НКО в Узбекистане
21:57  Папой Римским Львом XIV стал американский кардинал Роберт Прево
18:46  Как союзники хотели украсть у СССР Центральную Европу, - Алексей Плотников (видео)
17:34  Кого мы победили. В 1941 году против СССР воевала армия объединенной Европы, - Евгений Спицын
17:00  К 80 - летию победы в Великой Отечественной войне над немецко-нацистскими агрессорами и их приспешниками, - Абдуфаттах Маннапов
16:50  Президент Узбекистана поздравил соотечественников с Днем памяти и почестей и 80-летием Великой Победы во Второй мировой войне
16:32  Китай и Россия приняли совместное заявление по глобальной стратегической стабильности (полный текст)
16:21  "Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Герой Победы. В Ташкенте показан фильм о первом узбекском летчике Абдусамате Тайметове
22:00 12.05.2025

Герой Победы. В Ташкенте прошел закрытый показ фильма о первом узбекском летчике
12 мая 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Ташкенте 12 мая состоялся закрытый показ документального фильма "Тайметов. Вестник Победы", посвященного Абдусамату Тайметову – первому в истории Узбекистана военному и гражданскому летчику, испытателю, основателю узбекской авиашколы и первому директору ташкентского аэропорта.

Картина длительностью 22 минуты, созданная по инициативе Uzbekistan Airports, рассказывает историю мальчика, который мечтал о небе и стал не просто пилотом, а человеком, чье имя вписано в историю Великой Победы. Фильм приурочен к 80-летию победы во Второй мировой войне и раскрывает малоизвестные страницы биографии Тайметова.

Именно экипаж Тайметова 9 мая 1945 года доставил в Москву Акт о безоговорочной капитуляции Германии и Знамя Победы.



Отдельное внимание в фильме уделено ташкентскому авиазаводу и первому узбекскому самолету Ли-2, ставшему одной из главных воздушных "рабочих лошадок" Второй мировой. В картине звучит мысль, что вклад Узбекистана в победу в воздухе недооценен – и пришло время восстановить историческую справедливость.

"Мы начали с изучения архивов ташкентского аэропорта и наткнулись на фигуру Тайметова. Чем глубже мы копали, тем больше понимали: это история, которую нужно рассказать. Он был не просто директором аэропорта – он был символом целой эпохи", – отметили в Uzbekistan Airports.

Режиссером фильма выступил Эльдар Юлдашев, продюсером – Саидрасул Имамов, сценарий написала Муяссар Максудова, музыку – Игорь Пинхасов. В фильме использованы редкие кино- и фотоматериалы, специально оцифрованные и отреставрированные для проекта.

"Мы хотели показать, что если на земле с врагом сражались Т-34 и "Катюша", то в небе – это был ташкентский Ли-2. Мы нашли документы, подтверждающие участие узбекистанцев в его проектировании и сборке – от руководителя республики Усмана Юсупова до клепальщицы Муаззам Алиевой. Все эти имена десятилетиями молчали под грифом секретности", – поделился режиссер Эльдар Юлдашев.

Премьера фильма пройдет 19 мая в кинотеатре "Художественный" в рамках международного медиафорума "Диалог культур".

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747076400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ряд международных соглашений ратифицировали сенаторы
- Спикер Сената возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой и встретился с ветераном войны Василием Сердюковым
- Война известная и неизвестная
- 8 трлн "Байтерека" дадут 1,3% дополнительного роста ВВП
- Почему в Казахстане по-своему отмечают 80-летие Победы
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
- Возвращенные имена. Судьба Джанибека Сулеева
- Производство растительного масла в Казахстане увеличилось почти на 24%
- Доходы государственного бюджета продемонстрировали рост – МФ РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  