Герой Победы. В Ташкенте показан фильм о первом узбекском летчике Абдусамате Тайметове

22:00 12.05.2025

Герой Победы. В Ташкенте прошел закрытый показ фильма о первом узбекском летчике

12 мая 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Ташкенте 12 мая состоялся закрытый показ документального фильма "Тайметов. Вестник Победы", посвященного Абдусамату Тайметову – первому в истории Узбекистана военному и гражданскому летчику, испытателю, основателю узбекской авиашколы и первому директору ташкентского аэропорта.



Картина длительностью 22 минуты, созданная по инициативе Uzbekistan Airports, рассказывает историю мальчика, который мечтал о небе и стал не просто пилотом, а человеком, чье имя вписано в историю Великой Победы. Фильм приурочен к 80-летию победы во Второй мировой войне и раскрывает малоизвестные страницы биографии Тайметова.



Именно экипаж Тайметова 9 мая 1945 года доставил в Москву Акт о безоговорочной капитуляции Германии и Знамя Победы.



