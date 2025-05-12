|Герой Победы. В Ташкенте показан фильм о первом узбекском летчике Абдусамате Тайметове
22:00 12.05.2025
Герой Победы. В Ташкенте прошел закрытый показ фильма о первом узбекском летчике
12 мая 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Ташкенте 12 мая состоялся закрытый показ документального фильма "Тайметов. Вестник Победы", посвященного Абдусамату Тайметову – первому в истории Узбекистана военному и гражданскому летчику, испытателю, основателю узбекской авиашколы и первому директору ташкентского аэропорта.
Картина длительностью 22 минуты, созданная по инициативе Uzbekistan Airports, рассказывает историю мальчика, который мечтал о небе и стал не просто пилотом, а человеком, чье имя вписано в историю Великой Победы. Фильм приурочен к 80-летию победы во Второй мировой войне и раскрывает малоизвестные страницы биографии Тайметова.
Именно экипаж Тайметова 9 мая 1945 года доставил в Москву Акт о безоговорочной капитуляции Германии и Знамя Победы.
Отдельное внимание в фильме уделено ташкентскому авиазаводу и первому узбекскому самолету Ли-2, ставшему одной из главных воздушных "рабочих лошадок" Второй мировой. В картине звучит мысль, что вклад Узбекистана в победу в воздухе недооценен – и пришло время восстановить историческую справедливость.
"Мы начали с изучения архивов ташкентского аэропорта и наткнулись на фигуру Тайметова. Чем глубже мы копали, тем больше понимали: это история, которую нужно рассказать. Он был не просто директором аэропорта – он был символом целой эпохи", – отметили в Uzbekistan Airports.
Режиссером фильма выступил Эльдар Юлдашев, продюсером – Саидрасул Имамов, сценарий написала Муяссар Максудова, музыку – Игорь Пинхасов. В фильме использованы редкие кино- и фотоматериалы, специально оцифрованные и отреставрированные для проекта.
"Мы хотели показать, что если на земле с врагом сражались Т-34 и "Катюша", то в небе – это был ташкентский Ли-2. Мы нашли документы, подтверждающие участие узбекистанцев в его проектировании и сборке – от руководителя республики Усмана Юсупова до клепальщицы Муаззам Алиевой. Все эти имена десятилетиями молчали под грифом секретности", – поделился режиссер Эльдар Юлдашев.
Премьера фильма пройдет 19 мая в кинотеатре "Художественный" в рамках международного медиафорума "Диалог культур".