 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай отвергает доктрину Монро, призывает Латинскую Америку противостоять диктату США, - Владимир Скосырев
22:39 12.05.2025

Китай отвергает доктрину Монро
Пекин призывает страны Латинской Америки противостоять диктату Соединенных Штатов

Владимир Скосырев
12.05.2025

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Пекин. Принимая его, а также других высокопоставленных чиновников из стран Латинской Америки, председатель КНР Си Цзиньпин хочет продемонстрировать намерение Китая иметь в их лице надежную опору в этом регионе. Многие лидеры в Южной Америке одобряют этот план, считая Китай важным экономическим партнером. А некоторые из них видят в Китае противовес доминированию Вашингтона. Тем более что президент США Дональд Трамп проводит политику в духе доктрины Монро, провозглашенной еще в начале XIX века. Ее смысл: Западное полушарие должно быть сферой влияния США, а не какой-то другой страны.

Вовсе не новая доктрина Монро, а независимость и самоопределение! Вот к чему стремятся страны Латинской Америки и Карибского бассейна, сказал на пресс-конференции помощник министра иностранных дел КНР Мяо Дэюй. Он подразумевал доктрину, обнародованную президентом США Джеймсом Монро в 1823 году. Монро предупреждал европейские страны: не вмешивайтесь в дела Северной и Южной Америки.

Казалось бы, то, что говорилось во времена, последовавшие за войнами Наполеона, давно кануло в Лету. Однако, как пишет The New York Times, нынешний госсекретарь США Марко Рубио выступает с заявлениями в духе доктрины Монро. По словам Рубио, администрация президента Дональда Трампа в своей внешней политике следует принципу "Северная и Южная Америка прежде всего". Поэтому первыми поездками Рубио в качестве госсекретаря за рубеж были вояжи в Панаму, Гватемалу и другие страны региона. Но Рубио не встречали с распростертыми объятиями. Тарифы, введенные Трампом, и особенно его угроза оккупировать Панамский канал вывели многих латиноамериканских лидеров из равновесия. Сильнее всего встревожились те политики, которые неприязненно смотрели на США.

"Лула считает Китай не просто торговым партнером Бразилии, а геополитическим противовесом доминированию США. Лула хочет уменьшить зависимость Бразилии от Вашингтона, стремится превратить Бразилию в мощного атлета, способного передвигать тяжелые фигуры на международной арене", – говорит профессор Матиас Спектор, видный бразильский политолог. Далеко не случайно и то, что Бразилия выступила вместе с Китаем с инициативой прекращения боевых действий в Украине.

Причем Лула – это самый знаменитый из лидеров Латинской Америки, которые соберутся в Пекине во вторник. Там будут присутствовать чиновники высшего ранга и министры из Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), куда не входят США и Канада. И хозяин, и гости за закрытыми дверями будут не только делать комплименты друг другу. По сообщениям китайской прессы, на собраниях будет присутствовать президент Колумбии Густаво Петро, человек левых убеждений, бывший повстанец. Что касается других участников, то раньше их представляли чаще министры иностранных дел.

Отношения КНР со странами Латинской Америки базируются на прочной экономической почве. Китай за последние два десятка лет превратился в крупного импортера полезных ископаемых в Бразилии, Перу, Чили и других государствах Южной Америки. Обратной стороной медали стало то, что рынки в Латинской Америке стали пополняться китайскими автомобилями, различными инструментами и оборудованием. Китай вкладывает деньги в строительство дорог, портов, дамб.

Бразилия и другие крупные экспортеры сырья надеются, что сумеют повторить то, что случилось во время первого президентского срока Трампа. Тогда, столкнувшись с тарифами США, Китай закупил в Латинской Америке больше соевых бобов, железной руды и другой подобной продукции Согласно данным китайской таможни, товарооборот между Китаем и Латинской Америкой составил 510 млрд долл., увеличившись почти вдвое за последнее десятилетие.

Однако, как говорит Райан Берг, американский эксперт по Латинской Америке, Лула, несмотря на свою дружбу с Китаем, поднял пошлины на ввоз стальных изделий и оптоволоконный кабель. А они поступают в основном из Китая. Страны Латинской Америки, по словам Берга, очень боятся, как бы Китай, которому Трамп закрывает доступ на рынок США, не наводнил своими дешевыми товарами их рынки. Это разорит местные промышленные предприятия. Латиноамериканские государства и раньше придерживались политики протекционизма, а сейчас они примут дополнительные шаги для защиты своих предпринимателей от китайского демпинга.

Еще большую осторожность в обхаживании Китая, чем Бразилия, демонстрирует Мексика, вторая экономика Латинской Америки. Мексика лавирует, стремясь заручиться поддержкой и Китая, и США. Тем не менее председатель КНР Си Цзиньпин заверяет партнеров из Латинской Америки, что проблемы будут преодолены. Китай будет закупать в регионе все больше сырья и промышленных товаров.

Источник - НГ
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