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Понедельник, 12.05.2025
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ВС РФ активизировались на Славянско-Краматорском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 мая
23:04 12.05.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 12 мая в разрезе СВО. Русские войска возобновили активные действия на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс к северу от Часова Яра. На Украине началась информационная кампания по оправданию недееспособности ПВО на большей части незалежной.

Тишина закончилась

Русские войска после длительной оперативной паузы возобновили активные действия севернее Часова Яра. ВС РФ еще в первой половине марта сформировали плацдарм на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс у села Новомарково. Но после овладения населенным пунктом вновь установилась относительная тишина, противоборствующие стороны были сосредоточены на других участках фронта. Однако сейчас ситуация довольно круто поменялась. Прежде всего стоит упомянуть Краснолиманское направление, где силы 20-й армии ВС РФ ведут наступление в сторону Оскольского водохранилища с перспективной целью блокировать Красный Лиман. А в Часовом Яре 98-й ВДД удалось сломать оборону украинского гарнизона в промышленном районе города и занять центральные и ключевые рубежи обороны ВСУ. Бои за этот укрепленный город входят в завершающую фазу.

Таким образом, как севернее, так и южнее у неприятеля образовались секторы наивысшей степени напряжения. Соответственно, у ВС РФ появилась возможность в очередной раз активизироваться на Славянско-Краматорском участке. Ведь неприятелю в условиях множественных оперативных кризисов, причем на соседних участках, взять полноценные силы для эффективного противодействия неоткуда.

На данный момент ВС РФ овладели глиняным карьером между Новомарково и Часовым Яром, готовится атака на села Марково и Майское. Чуть севернее передовые подразделения ВС РФ овладели Васюковкой.

Какие могут быть намерения у наших войск? Касательно участка, где русская армия овладела Васюковкой, все очевидно. Цель – перебить трассу снабжения Северска и округи со стороны Славянска. Эту задачу можно решить, заняв перекресток, расположенный в селе Рай-Александровка.

А касательно развития событий в полосе Марково – Новомарково на данный момент какие-либо прогнозы преждевременны. Оперативная ситуация в соседних секторах куда динамичнее марта, когда впервые с 2023 года в этом секторе была отмечена наступательная активность ВС РФ. Однако вероятно, что наши части предпримут атаку оттуда в направлении села Алексеево-Дружковка. В совокупности действия ВС РФ, ведущих ликвидацию оперативного выступа южнее Константиновки при возможности атаковать ее логистику от Дружковки из района Марково – Новомарково, можно назвать прологом операции по блокированию Константиновки.

Тонкости классификации

Главное управление разведки ВС Украины опубликовало специфический материал на основании обломков БПЛА, атаковавших объекты в Одесской области.

По данным противника, ВС РФ начали применять изделие "Бандероль". Оно, по версии неприятеля, обладает формой крылатой ракеты и оснащено реактивным двигателем. ГУР еще в конце апреля вносило в свою базу данных изделие с неуточненными характеристиками под наименованием "Бандероль". Тогда это было сделано после дебюта реактивных "Герань-3". Сейчас неприятель рисует картинку, будто бы его ПВО было прорвано не усовершенствованным "мопедом", а неким новым типом крылатой ракеты.

С учетом того, что ситуация с противовоздушной обороной у незалежной с каждым днем все сложнее, Киеву приходится придумывать объяснения для местного обывателя. Банковой куда более выгодно изображать появление у ВС РФ совершенно нового оружия, чтобы оправдывать факт диспропорции средств ПВО прикрытия столицы, тогда, когда остальные промышленные города прикрыты куда слабее.

План информационной операции на самом деле прост и эффективен в своей задумке. Ее нарратив сводится к такой логике: ПВО прорывается "Геранями" не от того, что оно в "коме" из-за дефицита ЗУР и наземного персонала, а от того, что изделие – не дрон, а самая настоящая крылатая ракета. В таких случаях сделать реверанс ВПК России для Украины выглядит меньшим злом, чем расписываться в своей недееспособности по аспекту отражения налетов БПЛА.

Опять же, ГУР не представило никаких доказательств того, что мифическая "Бандероль" – это не реактивная "Герань-3", кроме компьютерной модели фюзеляжа изделия, сделанного на основании одноракурсного фото ТАСС на полигоне Капустин Яр. А если информации объективно мало, то это максимально удобная ситуация для спекуляций в интересах "прикрытия пятой точки".

Вчера, 11 мая, редакция рассмотрела предложение президента РФ Владимира Путина вернуться к стамбульскому формату мирных переговоров.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747080240


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