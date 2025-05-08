Сделка века: перехитрил ли Трамп Китай и что ждет мир после торговых войн? - Николай Вавилов

00:03 13.05.2025

Специально для RT



Николай Вавилов, публицист-китаевед, автор книги "Китайская власть", автор Telegram-канала @shuohuaxia



Сделка века: перехитрил ли Трамп Китай и что ждет мир после торговых войн?



Цель администрации Трампа - выправить торговый дисбаланс с Китаем. По официальной статистике, Китай получает от торговли с США около $400 млрд в год. Американцы же считают, что Китай через третьи страны совокупно получает от торговли с США до $1,2 трлн ежегодно, притом что весь товарооборот Китая - $6 трлн в год, то есть, по мнению американцев, Китай фактически существует и развивается за счет США.



