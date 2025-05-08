 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сделка века: перехитрил ли Трамп Китай и что ждет мир после торговых войн? - Николай Вавилов
00:03 13.05.2025

Специально для RT

Николай Вавилов, публицист-китаевед, автор книги "Китайская власть", автор Telegram-канала @shuohuaxia

Сделка века: перехитрил ли Трамп Китай и что ждет мир после торговых войн?

Цель администрации Трампа - выправить торговый дисбаланс с Китаем. По официальной статистике, Китай получает от торговли с США около $400 млрд в год. Американцы же считают, что Китай через третьи страны совокупно получает от торговли с США до $1,2 трлн ежегодно, притом что весь товарооборот Китая - $6 трлн в год, то есть, по мнению американцев, Китай фактически существует и развивается за счет США.



Что получил Трамп после двухмесячной осады Пекина и фактически полной остановки торговли с восточным соседом, которая угрожала Трампу социальными протестами? Ведь у американцев стали заканчиваться запасы самых обыкновенных вещей - по сути, Пекин и Вашингтон вернулись почти к первоначальной ситуации до начала торговой войны. Сделка Пекина и Вашингтона должна вступить в силу со среды, 14 мая. Стороны согласились на 10%-ные взаимные пошлины. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в размере 10%, а Штаты станут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать пошлина в размере 20% "за экспорт фентанила в США". Позже американский переговорщик Бессент добавил, что вообще неясно, на что и в каком объеме будут устанавливаться пошлины, и что 10% - это только нижняя планка (то есть в любой момент пошлины могут подняться, хоть и не до 145%). Трамп добавил: но не на алюминий, сталь, автомобили и фармацевтику (словом, также появился и список исключений).

Все это вводится на 90 дней. Переводя на простой язык: страны поставили на паузу полное прекращение торговли и решили начать все сначала, но это вовсе не гарантирует, что завтра они вновь не введут заградительные пошлины на товары друг друга. Тем более что экспорт фентанила не может прекратиться в США в одночасье.

Надо ли говорить, что ни китайскому государству, ни китайскому бизнесу не нравятся такой унизительный подход и такая нестабильность. Но из двух зол, в том числе полной остановки торговли, Китай выбирает меньшее, ожидая, что Трамп переключится на других игроков и Пекин сможет переиграть Вашингтон.

При этом только в апреле, когда действовала часть высоких пошлин, товарооборот двух стран обвалился на 20% - видимо, в мае он продолжил стремительное падение. Официальные лица Китая строго подчеркивали, что не ищут контактов с США и требуют от США прекратить действие несправедливых пошлин.

И США прекратили. По сути дела, Пекин празднует победу: он заставил сверхдержаву отступиться от своих запредельных пошлин. Но Пекин также осознает возможную временность данной победы: с первых же дней "перемирия" стали раздаваться новые "выстрелы" - угрозы о повышении тарифов.

Очевидно, что Китай как мастер прагматичных шагов фактически не станет ждать 90 дней и продолжит формировать альтернативные безопасные потоки экспорта в США: товарооборот с США в апреле уменьшился на $11 млрд, на этот же объем увеличился товарооборот Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Но достиг ли Трамп заданной цели для американской экономики? Стал ли Пекин получать из США меньше долларов в результате торговой войны? Пока это вовсе не очевидно.

Очевидно иное: китайский бизнес начнет постепенную "эвакуацию" экспорта из США, выстраивая надежные схемы параллельного экспорта.

Верно и другое: постепенно прямой товарооборот США и Китая станет сокращаться до минимальных величин - Китай продолжит вытягивать из США финансовые потоки, но отследить это будет практически невозможно. Возможностей давить на Китай, чтобы остановить перетекание прибыли, станет все меньше, и страны будут все ближе к прямой конфронтации.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747083780


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