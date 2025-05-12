 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ПолитНавигатор. Финляндия подложила свинью релокантам: "Хороших русских нет, даже если они полезные идиоты"
00:14 13.05.2025

Финляндия подложила свинью релокантам: "Хороших русских нет, даже если они полезные идиоты"

Александр Ростовцев. 12.05.2025

Финляндия присоединилась к ряду европейских стран, ужесточивших правила для граждан РФ в сфере недвижимости. Произошло это в рамках общего повышения градуса русофобии, когда наши чухонские соседи отказались от почти 80-летнего курса на нейтралитет и взаимовыгодного сотрудничества с Россией, который дико раздражал НАТО.

Удовлетворение заявки о приеме финнов в альянс в мае 2022 года обнажило увесистый камень за пазухой, долгое время скрываемый соседями по отношению к нашей стране в течение десятилетий.

И вот, правительство Суоми утвердило новые правила, направленные на ограничение приобретения жилья и земельных участков россиянами. Эти шаги стали результатом параноидальных опасений "повторной оккупации и советизации Финляндии".

Официально нововведения объясняются "защитой стратегических интересов, особенно в приграничных регионах" – дескать, русские понакупят недвижимости вблизи военных объектов.

По накалу неадеквата это напоминает алармистскую истерию США по отношению к собственным гражданам японского и корейского происхождения в годы Второй Мировой.

Финские власти называют и другие причины – якобы, сделки с недвижимостью гражданами РФ в предыдущие годы вызывали "социальное напряжение". Местные жители жаловались на рост цен и дефицит доступного жилья, особенно в курортных зонах, таких как Лапландия и прибрежные регионы.

Действительно, российские граждане рассматривали Финляндию чем-то вроде "ближней дачи" для комфортного времяпровождения в дни зимних каникул. И этот подход "рюсся", дескать, травмировал национальную гордость фиников.

С апреля 2025 года граждане РФ и российские компании обязаны получать специальное разрешение финских госорганов. Транзакции, совершенные без одобрения властей, будут признаны недействительными, а покупатели – оштрафованы.

Исключения предусмотрены для лиц с видом на жительство в Финляндии или граждан ЕС.

Российский МИД осудил ограничения как "дискриминационные" и призвал Хельсинки пересмотреть решение. Ряд депутатов Госдумы анонсировали возможность симметричных мер, включая ограничения для финских компаний в России.

Уже известно, что число сделок с участием россиян сократилось на 40%. Это привело к падению цен в премиальных сегментах, но также вызвало опасения среди финских застройщиков, теряющих часть клиентов.

С мест также сообщают об упадке финского малого и среднего бизнеса, резком повышении уровня безработицы в приграничных районах Финляндии, ранее облюбованных российскими дачниками.

Перспективы и выводы.

Финские власти подчеркивают временный характер мер, связанных с текущим кризисом, но Москва не видит причин для потепления отношений. В самом деле, поощрение частных инвестиций в экономику откровенно враждебного государства – повторение государственного мазохизма "святых девяностых".

С другой стороны, горький урок релокантам, взявшим низкий старт в сторону "прекрасного Запада": за редким исключением, не имеет смысла искать пристанища в "цивилизованных" странах, пока не закончится СВО.

В 2022 году релоканты рассматривались Западом в качестве механизма давления на Россию, но по мере военного поражения и все усиливающейся токсичности киевского режима "люди с прекрасными лицами" перестали интересовать спонсоров как не оправдавший ожиданий актив, превратившийся в балласт.

Судя по всему, покусанные бандеровцами европейские "союзники" пришли к выводу, что "хороших русских" в принципе не существует, даже если они "полезные идиоты".

Источник - ПолитНавигатор
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