Центральноазиатские ресурсы привлекают Евросоюз. Брюссель намерен конкурировать с США и Китаем, - Сергей Жильцов

00:18 13.05.2025 Центральноазиатские ресурсы привлекают Евросоюз



Брюссель намерен конкурировать с США и Китаем за контроль над критически важным сырьем



Сергей Жильцов

Об авторе: Сергей Сергеевич Жильцов – доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и политической философии Дипломатической академии МИД России.

12.05.2025



В последние годы Евросоюз активизировал свою политику в Центральной Азии. Основное внимание Брюсселя направлено на природные ресурсы центральноазиатских государств, включая месторождения редкоземельных элементов, и транспортные коридоры, которые проходят через страны региона. Данные вопросы оказались в фокусе внимания саммита ЕС – Центральная Азия, который прошел 3–4 апреля 2025 года в Узбекистане.



Европейские приоритеты



Саммит продолжил серию встреч на высшем уровне, которые Брюссель проводил в последние годы. Аналогичные мероприятия прошли в 2022 и 2023 годах. В ходе их проведения ЕС стремился сформировать общие подходы к сотрудничеству со всеми центральноазиатскими государствами, укрепить с ними политические и экономические связи. Помимо саммитов европейская сторона провела значительное количество двусторонних встреч с представителями стран Центральной Азии. В фокусе внимания находились вопросы, связанные с использованием углеводородных ресурсов региона и месторождений редкоземельных металлов.



В июне 2023 года была принята дорожная карта ЕС – Центральная Азия по углублению связей. В рамках региональной программы по Центральной Азии на 2021–2027 годы предполагалось выделить региону 140 млн евро на различные программы. Приоритетными направлениями выступали водные ресурсы и энергетика.



Еще до саммита ЕС предпринял ряд шагов, которые должны были создать благоприятный фон для последующего развития контактов со странами Центральной Азии. Так, с 12 по 18 марта 2025 года Центральную Азию посетил еврокомиссар Йозеф Сикела, который подписал с Казахстаном контракт на сумму 3 млн долл. о сотрудничестве в области критически важного сырья. Затем в конце марта в Ашхабаде прошла встреча руководителей внешнеполитических ведомств Центральной Азии с вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас, на которой она подтвердила интерес ЕС к природным богатствам региона.



В подписанной на саммите декларации подчеркивалось, что "стратегическое значение имеет расширение сотрудничества по критически важным видам сырья, направленное на обеспечение безопасных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок". Помимо этого ЕС и Центральная Азия подтвердили свою "приверженность укреплению устойчивой транспортной связанности как движущей силы экономического роста и региональной интеграции. Мобилизация 10 млрд евро в виде поддержки и инвестиций для Центральной Азии на форуме инвесторов Global Gateway (январь 2024 года) знаменует собой решающий шаг на пути к развитию эффективных региональных транспортных коридоров, логистики, сетей, цепочек создания стоимости и эффективных механизмов для поддержки взаимного доступа к нашим соответствующим рынкам". Наконец, подчеркивалась необходимость развития Транскаспийского транспортного коридора. Был озвучен объем средств, который ЕС намерен выделить Центральной Азии в рамках инициативы Global Gateway. На критически важное сырье предполагается выделить 2,5 млрд евро, а на энергетику – 6,4 млрд евро. Была достигнута договоренность о проведении в конце 2025 года Форума инвесторов для привлечения дополнительных инвестиций, в первую очередь в Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).



В ходе заседания на саммите глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что от региона Европе нужны редкоземельные металлы, которых там значительное количество: 38,6% мировых запасов марганцевой руды, 30% хрома, 20% свинца, 12,6% цинка. В целом общий подход был обозначен очень четко – закрепить за Центральной Азией роль ресурсной базы для европейских государств.



Повышенный интерес ЕС к Центральной Азии продиктован усилением геополитической напряженности и ростом конкуренции ЕС с США. Перед саммитом 1 апреля Урсула фон дер Ляйен заявила, что "предстоящий форум является одним из ответов на пошлины США в рамках стратегии диверсификации торговых отношений ЕС с иностранными партнерами". В условиях неопределенности в торгово-экономических отношениях с американской стороной большое внимание Брюссель стал уделять Пекину.



Борьба за ресурсы



Традиционно в фокусе внимания Запада находились месторождения нефти и газа, которые рассматривались в качестве одного из ключевых факторов в реализации энергетической политики. Однако в последние годы значительно усилилась борьба за критически важные минералы. Брюссель принял несколько документов, которые направлены на улучшение позиций в сфере редкоземельных элементов. ЕС стремится снизить зависимость от Китая, который занимает монопольные позиции в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов. Так, в последние годы за Китаем сохраняются позиции основного поставщика редкоземельных минералов на мировом рынке (около 95%). Фактически Китай полностью контролирует горнодобывающую деятельность, технологии обогащения и металлургию, а также конечные продукты из редкоземельных металлов. Это привело к сильной зависимости промышленности ЕС и США от политики Китая.



Доминирование Китая на рынках критически важных минералов в сочетании с его способностью влиять на цепочки поставок посредством протекционистской политики или прямых сбоев поставок представляет собой вызов для отраслей промышленности ЕС и США, зависящих от этих ресурсов. Это касается электроники и технологий возобновляемой энергии, а также оборонных систем. Стратегические последствия зависимости цепочки поставок от Пекина выходят за рамки экономических соображений, переплетаясь с проблемами национальной безопасности.



В сфере критически важных элементов ЕС проводит в Центральной Азии последовательную политику. Так в Казахстане, в Карагандинской области, открыто одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов, запасы которого оцениваются в 20 млн т. Месторождение уже получило название "Новый Казахстан". По данным Министерства индустрии и строительства, месторождение содержит "около 1 млн т церия, лантана, неодима и иттрия – ключевых элементов, используемых в производстве смартфонов, цифровых камер и жестких дисков". Согласно обнародованной информации, "глубина залежей достигает 300 м, а среднее содержание редкоземельных элементов составляет 700 г на тонну. Если оценки подтвердятся, Казахстан сможет занять третье место в мире по объему запасов этих стратегически важных ресурсов". Первое место по запасам редкоземов занимает Китай с 44 млн т, он же является крупнейшим добытчиком и потребителем, на втором месте находятся США – 2,4 млн т. В то же время в Казахстане отмечают, что необходимо исследовать открытое месторождение, чтобы выявить все особенности, в том числе связанные со способом извлечения и определения целесообразности добычи.



На саммите в апреле 2025 года была одобрена дорожная карта партнерства между ЕС и Казахстаном на 2025–2026 годы. Документ расширил и конкретизировал положения Меморандума о взаимопонимании в стратегическом партнерстве в области батарей и цепочек создания стоимости "зеленого" водорода, который президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписала с Казахстаном еще 7 ноября 2022 года. Стратегическое партнерство с Казахстаном в области критического сырья являлось частью политики ЕС, "направленной на обеспечение доступа к надежным, диверсифицированным, доступным и устойчивым поставкам важнейших видов сырья". Нынешняя дорожная карта направлена на продвижение сотрудничества по конкретным направлениям деятельности, среди которых "расширение сотрудничества в области геологоразведки, исследований и инноваций по всей цепочке создания стоимости сырья, повышение квалификации и обучение, продвижение передового опыта и стандартов экологического, социального и эффективного государственного управления".



Подписанный документ предполагает, что ЕС поддержит совместные инвестиционные проекты, в том числе и те, которые будут отобраны в качестве стратегических в соответствии с законом ЕС о критически важном сырье. При этом очевидно, что сотрудничество между центральноазиатским государством и ЕС предполагает закрепление Казахстана в качестве сырьевого придатка европейской экономики.



В целом Казахстан представляет для ЕС наибольший интерес. Помимо значительного торгово-экономического оборота через территорию страны проходит ТМТМ. Его загрузка находится в фокусе внимания Брюсселя. Помимо нефти, которая поступает из Казахстана на европейский рынок, Брюссель уделяет повышенное внимание поставкам других ресурсов. В частности, компания HMS Bergbau AG осуществляет разработку литиевых месторождений. Казахстан стал первой страной, с которой ЕС подписал меморандум о стратегическом партнерстве в области сырья, аккумуляторов и возобновляемого водорода.



В свою очередь, центральноазиатские государства рассматривают сотрудничество с ЕС в области критически важных элементов в качестве шагов, способных улучшить ситуацию в национальных экономиках и привлечь дополнительные средства. Для этого страны региона выдвигают собственные инициативы. Так, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который должен предоставлять информацию о месторождениях и технологиях.



От Казахстана не отстают и другие страны региона. В марте текущего года президент Узбекистана допустил французскую компанию "Орано" к разработке уранового месторождения "Южный Жденгельды" в Навоийской области. Глава Киргизии выступил с инициативой к западным странам подключиться к проектам строительства гидроэлектростанций и разработки редкоземельных металлов. В Киргизии в последнее время выявлены месторождения проявления лития, и к ним уже проявляют интерес компании из КНР, Южной Кореи и Германии. В Таджикистане разведано 800 месторождений полезных ископаемых, в том числе меди, серебра, золота, свинца, лития, сурьмы, никеля, вольфрама, ванадия и других редких ископаемых.



В контексте обострения конкуренции за редкоземельные металлы, которая развернулась между крупными экономиками мира, для Брюсселя важно создать механизмы, которые будут "привязывать" центральноазиатские государства к европейской экономике. В то же время, несмотря на ажиотаж вокруг критически важных элементов, расположенных в Центральной Азии, для организации добычи и переработки необходимо создать производственные мощности и вложить значительные ресурсы. Своих средств у стран региона нет. Соответственно финансирование должно лечь на западные компании.



Пока же европейские страны стремятся получить доступ к полезным ископаемым в Центральной Азии с целью их последующей разработки. В этом направлении они проводят активную политику, формируя условия доступа к наиболее перспективным месторождениям редкоземельных металлов, их разработки и последующего вывоза за пределы Центральной Азии. Очевидно, что страны региона не смогут самостоятельно реализовать проекты по добыче и глубокой переработке редкоземельных металлов. В то же время и европейские компании могут столкнуться с финансовыми и технологическими трудностями. Тем более что на освоение месторождений могут уйти многие годы. Выходом может стать создание консорциумов, в том числе с привлечением китайской стороны.



Фактически на территории центральноазиатских стран развернулось острое соперничество между основными потребителями этого стратегически важного ресурса. ЕС заинтересован контролировать редкоземельные металлы, которые уже в ближайшем будущем превратятся в мощнейший инструмент влияния на внешнюю политику других государств и будут создавать серьезные преимущества в экономическом развитии.



Таким образом, ЕС активизировал усилия по поиску месторождений редкоземельных металлов в Центральной Азии, которая стала рассматриваться в качестве перспективного региона. В то же время в отношении каждой из стран Центральной Азии западные страны выстраивали собственную стратегию. Основные усилия ЕС направлены на развитие отношений с такими странами, как Казахстан, Киргизия и Таджикистан.



Инфраструктура региона



Торговые пути, проходящие через Центральную Азию, представляют особый интерес для ЕС. Сотрудничество с Китаем, хотя и сопровождается определенными трудностями, однако не носит пока откровенно конфронтационного характера, как в отношениях Вашингтона и Пекина. Соответственно Брюссель рассматривает территорию центральноазиатских стран в качестве наиболее привлекательного маршрута для торговых операций с китайской стороной. В свою очередь, страны Центральной Азии видят в расширении торговых путей возможности упрочить политические связи с Брюсселем и Пекином, использовать свой транзитный потенциал для извлечения прибыли, а также попытаться увеличить поставки собственных товаров на европейский и китайский рынки.



Основное внимание ЕС приковано к ТМТМ, через который осуществляются поставки товаров. Кроме того, маршрут нужен ЕС для поставок критически важных ресурсов. На саммите в Узбекистане прозвучало предложение провести встречу министров транспорта стран, которые участвуют в реализации коридора.



Одним из основных участников ТМТМ является Казахстан, с которым Брюссель выстраивает сотрудничество. В 2024 году Казахстан и ЕС запустили Координационную платформу по развитию Среднего коридора. В том же году ЕС провел инвестиционный форум, на котором обсуждались вопросы развития ТМТМ – "Срединного коридора". Было объявлено о готовности Еврокомиссии и Европейского инвестиционного банка вложить в транспортные возможности Центральной Азии до 1,5 млрд долл. Кроме этого, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал с Казахстаном соглашение о выделение 1,5 млрд евро для уже строящихся проектов в регионе. По словам еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса, "Евросоюз инвестирует в Транскаспийский международный транспортный маршрут 20 млрд евро". Была обозначена задача, в соответствии с которой Брюссель в долгосрочной перспективе рассчитывал привлечь к 2027 году до 300 млрд евро в модернизацию и строительство инфраструктуры ТМТМ. В марте 2025 года Европейский инвестиционный банк и Банк развития Казахстана подписали кредитное соглашение на сумму 200 млн евро для развития транспортной инфраструктуры вдоль Транскаспийского маршрута.



Пока возможности ТМТМ остаются достаточно скромными. В 2024 году объем контейнерных перевозок по ТМТМ составил 4,5 млн т, продемонстрировав рост в 62%. В 2027 году ожидается рост перевозок в объеме 10 млн т. В настоящее время пропускная способность ТМТМ составляет 6 млн т. Для увеличения пропускной способности необходимо провести работы по увеличению мощностей в Азербайджане и Казахстане.



Развитие инфраструктуры, которая должна проходить через Центральную Азию, рассматривается ЕС в качестве долгосрочной задачи по ограничению возможностей России влиять на центральноазиатские страны. В контексте санкционной политики, которую в последние годы проводит Запад, решение данного вопроса является для Брюсселя приоритетным. Другим направлением европейской политики выступает обеспечение доступа к редкоземельным металлам, значение которых повысилось.



ЕС активно продвигает идею расширения доступа к энергетическим ресурсам центральноазиатских государств и формирования дополнительных маршрутов их доставки в европейские государства. Рассматриваются варианты увеличения импорта из Центральной Азии на европейский рынок. Однако нефть, добываемая в Казахстане, и туркменский газ пока не имеют дополнительных возможностей для того, чтобы попасть на рынок ЕС. Несмотря на это, Казахстан и Туркменистан активно обсуждают различные варианты увеличения поставок своих углеводородных ресурсов. В этом контексте большое внимание уделяется транскаспийским маршрутам и поставкам газа через Иран и Турцию. Брюссель поддерживает данные варианты поставок углеводородных ресурсов на европейский рынок.



Выделяя дополнительные средства странам Центральной Азии, ЕС рассчитывает переориентировать внешнеполитический курс стран региона. Брюссель намерен ограничить влияние России и Китая, которые также проводят активную политику в регионе.



В последние десятилетия ЕС выдвигал различные инициативы, которые зачастую оставались на уровне деклараций. Отсутствие конкретных результатов объяснялось неготовностью Брюсселя вкладывать значительные средства в развитие промышленных объектов и инфраструктуры. В связи с обострением геополитической ситуации Брюссель активизировал свою политику в регионе. Ставка на прямое давление на центральноазиатские государства себя не оправдала. Страны не поддержали требования Запада присоединиться к антироссийским санкциям, ограничившись в основном заявлениями о поддержке политики западных государств. На практике страны региона продолжали развивать сотрудничество с Россией, реализовывать совместные проекты в сфере промышленности и инфраструктуры.



Данная ситуация вынудила ЕС сменить подходы к реализации политики в отношении Центральной Азии. Брюссель стал проводить курс на установление более тесных политических отношений с центральноазиатскими государствами и вовлечение их в инфраструктурные проекты, которые выгодны ЕС. В свою очередь, страны региона охотно идут на подписание различных документов с внерегиональными акторами и достижение договоренностей о разработке ресурсов.



Борьба за ресурсы Центральной Азии может выйти на новый уровень. Страны региона пытаются извлечь экономическую выгоду из столкновения интересов крупных игроков. Источник - НГ

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