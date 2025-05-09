Кто победил в мировой войне?! – Исмаил Даиров

00:55 13.05.2025 Кто победил в мировой войне?! – об относительности исторических оценок и нарративов

Автор: Исмаил Даиров



"История – это политика, обращенная в прошлое"



Решение президента США Д.Трампа объявить 8-е мая днем победы США во второй мировой войне вызвало бурю весьма неоднозначных оценок в экспертном сообществе Сети – у политологов, историков и аналитиков разных стран. Ведь до этого общепринятой датой окончания второй мировой войны считалось 2-е сентября 1945 года, когда союзница фашисткой Германии милитаристская Япония подписала акт о капитуляции с властями США после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, произошедших в августе 1945 года.



Приводятся слова Д.Трампа: "Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День победы, но мы сделали гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне. Этим я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне и 11 ноября в День Победы в Первой мировой войне... Мы выиграли обе войны, и никто не был рядом с нами по силе, храбрости или военному блеску", но "мы никогда ничего не празднуем - это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать!.. Мы снова начнем праздновать наши победы!"



При этом приводятся данные из открытых источников о человеческих жертвах, которые понесли разные страны по итогам второй мировой войны, которые дают весьма наглядную картину о вкладе стран в общую победу во второй мировой войне. Однако эти данные существенно разнятся из разных источников в ту или иную стороны



Согласно одному источнику, который можно считать усредненным, потери США во Второй мировой войне составили 418 тысяч человек. Наибольшие потери понесли страны, которые входили в СССР - 26,6 млн, Китай - 13,5 млн, Германия - 6,48 млн, Польша - 6 млн (из них более половины - евреи, жертвы Холокоста), Япония - 3,76 млн и Индия - 3 млн.



Следует отметить, что разные историки по-разному оценивают начало второй мировой войны, кто-то ведет отсчет с военных действий в Азии, начало которым положили военные завоевания Японии в первой половине 30-х годов, и соответственно, насчитывают количество жертв, понесенных Китаем гораздо больше, и оно возрастает до 35 миллионов. Кто-то считает начало второй мировой войны с 1 сентября 1939 года, когда Гитлер напал на Польшу, кто-то считает еще раньше с захвата Судетской области Чехии в октябре 1938 года с согласия Великобритании, Франции и Италии в соответствии с Мюнхенским соглашением.



При этом приводятся весьма интересные данные в процентном соотношении, которые несли страны на тех или иных театрах военных действий, но из которых становятся очевидным кто же внес реальный вклад в победу над фашисткой Германией и милитаристской Японией, а также их странами-союзниками.



Весьма интересны нюансы по вопросу о разнице между понятиями "победившая" страна и страна "выигравшая" во второй мировой войне. Так, к безусловным странам-победителям победителям относят СССР и США, а также Китайскую Республику Чан Кай Ши, ведь КНР в современном виде появилась после второй мировой войны и в результате сложных внутренних процессов и усилий лидера СССР в развернувшемся противостоянии между Сталиным и Трумэном, пришедшему к руководству США в результате внезапной смерти Рузвельта, которая по мнению некоторых историков была не естественной.



К "выигравшим", но не "победившим", страна относят Великобританию и Францию, которые после окончания войны лишились своих колониальных владений. В этом отношении весьма интересна точка зрения, что США победили не только Японию и внесли значительный вклад в разгром над фашисткой Германией, но и… Великобританию, союзницу по антигитлеровской коалиции.



В результате второй мировой войны Великобритания лишилась своего могущества, которым обладала перед ней, но западные историки, как и советские, предпочитали не акцентировать внимание на этом вопросе. Аналогичная история и в отношении Франции, которая, с одной стороны была завоевана Германией, но в конце концов вдруг оказалась в числе "победителей" и вошла в состав Совета Безопасности ООН.



Фактически только Сталин и Рузвельт решали судьбу послевоенного устройства мира, получившей впоследствии Ялтинско-Потсдамского миропорядка - создали ООН и его Совет Безопасности, а также другие структуры, которые должны были не допустить повторения только что завершившейся мировой войны. Черчилль был "третьим" лишним в этом дуэте, играл роль некоего "довеска", лидера страны, потерявшей свой вес и авторитет в результате Мюнхенских соглашений 1938 года, которые развязали руки Гитлеру и привели к началу войны.



Однако именно он после смерти Рузвельта в своей знаменитой фултонской речи 1946 года провозгласил начало "холодной" войны в результате которой вчерашние союзники стали врагами.



Эта "холодная" война была весьма горячей в азиатском регионе, но советская историография в силу испорченных отношений с КНР во времена Хрущева, умалчивала о вкладе Советской армии в разгром Квантунской армии Японии. После этого разгрома последовала длинная цепь весьма сложных процессов, которые инициировались и поддерживалась советским руководством и в результате которых образовались КНР и КНДР. В последние годы появились исследования на основе исследований исторических документов, раскрывающих суть этих процессов.



Война на Корейском полуострове, вообще, была "заморожена" лишь со смертью Сталина в 1953 году, но после этого развитие истории в мире пошло совсем в другом направлении, приведшей в конечном счете к развалу СССР в 1991 году. Здесь лишь отметим, что в этой войне принимали участие и наши соотечественники из Кыргызстана, которых отправляли за их азиатскую внешность, а появление северокорейских войск в Украине можно рассматривать как исторический ответ за вклад СССР в создание КНДР.



Этот вопрос требует отдельного исследования с тем, чтобы страна знала своих героев-кыргызстанцев, погибших в войне как в Корее, так и в Китае, и внесших свой вклад в создание этих стран. Так же, как и выживших в ней, которые вернувшись домой приняли активное участие в послевоенном восстановлении Кыргызстана.



Весьма интересные исторические процессы развивались в то время и в европейском регионе, но их рассмотрение уже не входит в задачи настоящей статьи, хотя и лежат в подоплеке многих нынешних политических процессов в европейском регионе.



Углубляясь в тему отметим, что, по мнению некоторых историков-экспертов, вторая мировая война была продолжением первой, между которыми наступало временное перемирие и проигравшие стороны копили силы для реванша при поддержке материальной и финансовой третьих сил, неудовлетворенных итогами предыдущей войны. Кто-то считает нынешние военные конфликты также продолжением второй мировой войны, после которой осталось много неурегулированных вопросов. Автором уже писалось о таком подходе к объяснению войн 20-го века и нынешней 3-й мировой войны гибридного типа в статьях по геополитической проблематике последних лет.



После 1945 года эта война приобрела форму "холодной" войны, где фактором сдерживания было ядерное оружие, но опять-таки недовольные итогами Ялтинско-Потсдамского мироустройства накапливали силы для реванша. И в 21-м веке, вплоть до сегодняшних дней, она превратилась новую форму гибридной войны с применением новых военных технологий и появлением "горячих точек" в различных регионах планеты.



Другими словами, общепризнанных дат начала и окончания второй мировой войны как оказалось не существует, также, как и первой, и решение Д.Трампа о дне празднования победы, которым он пытается приписать себе лавры победителя, вызвало новую волну дискуссий среди экспертного сообщества. Однако, очевидно, что попытка украсть чужую победу выглядит по меньшей мере некорректной.



Думается, что не случайно вышеприведенные слова американского президента были произнесены накануне празднования 80-летнего юбилея великой Победы, и визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Они адресовались не только руководителям России и Китая, но и лидерам других стран Европы и мира, победившим и "выигравшим" во второй мировой войне, также так и побежденным и проигравшим странам.



Переписывание и искажение истории в угоду правителям и их элитам явление не новое в исторической науке и с подачи нашего великого писателя Ч.Айтматова получило широко распространенное название "манкуртизма", оно часто происходило по истечении многих поколений, когда живых очевидцев уже не было в живых. Однако, чтобы так беспардонно заявлять о своих правах на общеизвестные факты новой истории, тут, как говорится, нет слов.



Весьма интересен спектр мнений на причины происхождения войн, происходивших как в 20-м веке, так и в истории человечества в целом, в интерпретации различных историков, экспертов и аналитиков, который имеет очень широкий диапазон, от социально-экономических до идеологических и межконфессиональных или духовно-религиозных, которые имеют наиболее глубокие и мощные корни.



Эти вопросы представляются чрезвычайно важными, ведь общеизвестно, что без понимания причин тех или иных социально-политических процессов, а война относится именно к таким процессам, и устранения этих причин, невозможно адекватно оценивать эти процессы и, соответственно, избежать их повторения.



В этой связи вспоминаются слова известного мыслителя 19-го века К.Маркса – "история всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов". Напомним, что взгляды этого мыслителя заложили основы новой парадигмы общественного развития в 20-м веке, которые, однако не позволили избежать мировых войн на ее протяжении и, в конечном счете, привели как к созданию, так и развалу СССР. Впрочем, как и многих государств на политической карте мира или возрождению их древней государственности, к которым относится и наша страна.



По мнению известного отечественного мыслителя М.Мусабаева, в основании всех войн человечества лежат духовно-религиозные корни, точнее, неправильное или искаженное понимание фундаментальных смыслов Святого Писания – Торы, Библии и Корана - и тесно связанное с этим искажением понимание природы Человека и вытекающие из них несовершенные социально-экономическое и государственно-политическое устройства.



Другими словами, и с точки зрения основанного им оригинального духовно-религиозного учения – космофилософии, о котором писалось в цикле статей, посвященных анализу его взглядов и предложенного им учения, в основании всех войн человечества лежит метафизическая война Антихриста//Шайтана/Эго против Человека, под влиянием которого в своей повседневной деятельности он забывает о Боге.



В этом контексте все войны человечества, включая войны 20-го века и нынешние военные конфликты, следует рассматривать как одну войну с временными перемириями для накопления сил противоборствующими сторонами.



Такой подход позволяет посмотреть на историю войн и связанных с ними социально-экономических процессов – от древних до современных – под совершенно другим углом зрения. Понять глубинные причины их возникновения и, соответственно, воздействовать на них с целью избежать их повторения. В том числе, и на драматическую историю нашей страны.



Этим вопросам уже был посвящен ряд авторских статей последних лет, в частности, прошлогодняя статья "Великий Кыргызский каганат и Чистое государство - возвращение к истокам демократии предков".



Подводя итог сказанному, хотелось бы подчеркнуть, что нынешние турбулентные геополитические процессы или "тектонические процессы глобальной трансформации" имеют исторический характер и глубинную связь с причинами, лежащими в далекой и глубокой древности. Ялтинско-Потсдамский мир, который в настоящее время претерпевает кардинальные изменения, как представляется, есть лишь временное следствие или поверхностное проявление этих глубинных причин.



Однако, повторимся и подчеркнем, что без понимания и устранения этих причин невозможно избежать повторения войн, как это было не раз в нашей истории, и в истории других народов. Как это можно наблюдать и на современных геополитических процессах, набирающих все большую турбулентность и непредсказуемость.



В этом отношении итоги только что состоявшегося визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и принятые документы представляют огромный интерес, поскольку СССР и Китайская Республика уже сошли с исторической сцены, но их правопреемники – Российская Федерация и Китайская Народная Республика - продолжают разгребать завалы второй мировой войны, оставшиеся после их основателей и закладывают основы нового постялтинского миропорядка уже в новых исторических условиях. Итоги визита китайского лидера будут рассмотрены в отдельной статье.



В заключение хотелось бы поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны с 80-ти летним юбилеем великой Победы и пожелать молодому поколению не забывать историческое прошлое, критически и вдумчиво изучать его с тем, чтобы как призывал Ч.Айтматов не быть манкуртами, и избежать рецидивов войны, которая продолжается и сегодня…



Исмаил Даиров

09.05.2025 Источник - АКИpress

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