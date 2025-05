Британия боится стать "островом чужеземцев". Стармер закрывает эксперимент с открытыми границами и ужесточает миграционную политику

Стармер предупреждает: Британия может стать "островом чужеземцев"

Кир Стармер заявил, что Британия станет "островом чужеземцев" без жесткого миграционного контроля, пишет The Telegraph. План включает строгие требования к гастарбайтерам и ограничения на найм иностранцев - это попытка перехватить электорат у Фараджа.



Премьер-министр обещает "значительно" сократить иммиграцию, но отказывается установить количественные ограничения.



Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство рискует превратиться в "остров чужеземцев", если не ужесточит меры контроля за иммиграцией.



Выступая на Даунинг-стрит со своим долгожданным докладом, премьер-министр сказал, что лейбористы "восстановят контроль над нашими границами", приняв меры, нацеленные на ужесточение всех аспектов иммиграционной системы, включая работу, семью и учебу.



Кир пообещал снижение миграции, однако посчитал "неразумным" устанавливать "жесткие количественные ограничения". Он отметил, что все до единого премьер-министры, обещавшие ввести такие пороговые значения, потерпели неудачу.



Вместе с тем Стармер добавил: "Позвольте мне сказать следующее. Страны полагаются на правила, справедливые правила. Иногда такие правила существуют в письменном виде, иногда нет, но так или иначе, они придают форму нашим ценностям, направляют нас к нашим правам и, конечно, к нашим обязанностям, к ответственности, которой мы обязаны друг другу. В такой разнообразной стране как наша … мы рискуем превратиться в остров чужеземцев, а не в страну, которая идет вперед вместе".



Доклад на 69 страницах был опубликован в понедельник утром после пресс-конференции на Даунинг-стрит. В нем излагается, по словам Стармера, "управляемая, избирательная и справедливая система", направленная на снижение сальдо миграции с нынешнего показателя в 728 000 за 12 месяцев по июнь прошлого года.



Сальдо миграции - это разница между числом прибывших в страну и выбывших из страны.



Эти реформы - составная часть попыток премьера остановить усиление партии Найджела Фараджа "Реформировать Соединенное Королевство", которая нанесла колоссальные потери лейбористам на выборах в местные органы власти в этом месяце. Отчасти такой успех объясняется неспособностью власти перебороть иммиграцию.



В доклад вошли планы повысить требования к квалификации иностранных рабочих до уровня диплома, к владению английским языком для получения визы любого типа, в том числе, иждивенцами, а также увеличить сроки получения гражданства с пяти лет до десяти.



Мигранты, вносящие вклад в экономику и общество посредством налоговых отчислений, работающие в национальной системе здравоохранения и других государственных службах, создающие рабочие места или демонстрирующие выдающиеся успехи в волонтерской службе, будут иметь право на ускоренное получение постоянного вида на жительство.



В этом году домам престарелых запретят набирать персонал за рубежом и привозить его в Британию. От них потребуют брать на работу британцев либо иностранных работников, которые уже находятся в Соединенном Королевстве.



Иностранцу, совершившему правонарушение любого вида, могут запретить проживание в Соединенном Королевстве в соответствии с изменениями, в рамках которых Министерство внутренних дел будет уведомляться обо всех совершаемых мигрантами преступлениях. Сейчас министерство информируется только о тех преступлениях, за которые получен тюремный срок.



Также будут ограничены полномочия судей по запрету на депортацию.



В правительственном докладе министр внутренних дел Иветт Купер изложит планы по ужесточению законов, разрешающих судам в "исключительных обстоятельствах" предоставлять убежище иностранным преступникам и нелегальным мигрантам в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.



Такое решение принято после того, как палестинская семья из Газы в составе шести человек получила право жить в Британии, подав заявление по схеме, предназначенной для украинских беженцев.



Издание The Telegraph рассказало о делах за последние четыре месяца, в которых судьи сослались на "исключительные" причины в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на семейную жизнь, чтобы заблокировать депортацию иностранных преступников и нелегальных мигрантов.



Стармер в своем выступлении отказался взять на себя обязательства по ежегодному сокращению сальдо миграции.



Когда премьера спросили, может ли он пообещать, что показатели чистой миграции будут снижаться ежегодно с этого момента и вплоть до следующих всеобщих выборов, он ответил: "Я обещаю, что она снизится значительно, и я хочу существенно снизить ее к концу работы этого состава парламента. Таковы цели, изложенные в плане. Это полная противоположность всему тому, что вы наблюдали последние четыре года".



Премьер-министр отметил, что он инициировал ужесточение мер, поскольку считает это правильным, но не в результате политического давления. На пресс-конференции он заявил: "Мы сделаем то, о чем вы просите снова и снова, и мы восстановим контроль над нашими границами. Позвольте вам сказать, почему. Потому что в такие дни любящие заниматься политиканством люди постараются все это превратить в политику, в стратегию, нацелившись на избирателей, отвечая на запросы партии. Нет, я делаю это, потому что это правильно, потому что это справедливо, и потому что я в это верю".



Премьер-министр обвинил предыдущее правительство консерваторов в проведении "общенационального эксперимента с открытыми границами в стране, которая проголосовала за контроль". Это привело к тому, что сальдо миграции увеличилось почти до одного миллиона. "Все, больше такого не будет. "Сегодня наше лейбористское правительство закрывает этот эксперимент, - сказал он. - Мы восстановим контроль над нашими границами".



Стармер заявил, что неспособность контролировать иммиграцию породила "цинизм" в обществе и "силы, которые медленно разрывают нашу страну на части". В связи с этим Соединенное Королевство рискует превратиться в нацию чужеземцев.



