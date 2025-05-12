 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.05.2025
04:25  Federalist: США пересматривают роль в защите Европы на фоне авторитарных сдвигов
03:39  Известия: Россия сократила внешний долг до минимума за 18 лет
02:31  Британия боится стать "островом чужеземцев". Стармер закрывает эксперимент с открытыми границами и ужесточает миграционную политику
00:55  Кто победил в мировой войне?! – Исмаил Даиров
00:18  Центральноазиатские ресурсы привлекают Евросоюз. Брюссель намерен конкурировать с США и Китаем, - Сергей Жильцов
00:14  ПолитНавигатор. Финляндия подложила свинью релокантам: "Хороших русских нет, даже если они полезные идиоты"
00:03  Сделка века: перехитрил ли Трамп Китай и что ждет мир после торговых войн? - Николай Вавилов
Понедельник, 12.05.2025
23:04  ВС РФ активизировались на Славянско-Краматорском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 мая
22:39  Китай отвергает доктрину Монро, призывает Латинскую Америку противостоять диктату США, - Владимир Скосырев
22:00  Герой Победы. В Ташкенте показан фильм о первом узбекском летчике Абдусамате Тайметове
21:35  Путин и Стамбул: Мелкому бесу Зеленскому подберут соперника в его весовой категории, - Сергей Аксенов
20:28  Ташкент и Тегеран заключили пакет соглашений на $1 млрд. Что предложит Ирану объединенная Центральная Азия, - Виктория Панфилова
16:28  В Кыргызстане назначены и.о. министров просвещения и науки - ими стали Кедирбаева и Орозов
15:29  В Тегеране состоялись переговоры представителей железных дорог Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции
15:18  Талибан, по примеру католической церкви XIII века, приостановил шахматные соревнования в Афганистане из-за опасений по поводу азартных игр
15:08  Узбекистан и Россия подписали план реализации Программы партнерства в военной сфере на 2026–2030 гг.
15:05  Как Таджикистан помогал победить в Великой Отечественной Войне, - Гафур Шерматов
14:37  МИД Кыргызстана: задержанный в Турции учитель из КР отпущен под домашний арест
14:05  Доживем ли мы до столетнего юбилея окончания Второй мировой? - Джеффри Робертс
13:53  В Эстонии заявили о рекордном оттоке россиян из страны
13:41  Состоится ли "Стамбул-2", или Москва применяет методы айкидо, - Дмитрий Шевченко
11:36  Кыргызстанская красавица Айжан Чаначева на конкурсе "Мисс Мира 2025" в Индии выступила против "ала качуу"
11:21  Почему в Узбекистане дорожает мясо?
11:16  Представители Афганистана, Пакистана и Китая обсудили создание особых экономических зон
10:41  Эзоза Каримова возглавила Педагогический университет Узбекистана
03:48  Владимир Путин послал всех в Стамбул, - Андрей Колесников
02:22  Британия отправляет на Украину муляжи танков и систем ПВО
01:27  Китай перенесет в Казахстан 55 предприятий, - Виктория Панфилова
01:17  Создание единого рынка нефти в ЕАЭС – процесс, который трудно завершить, - Илья Захаркин
00:01  Макрон, Стармер и Мерц "спалились" по пути в Киев
Воскресенье, 11.05.2025
20:33  Надо реально смотреть на мир, - Айгуль Омарова
19:42  Состоится ли Стамбул 2.0: эксперты оценили предложение Путина о переговорах
18:57  Возвращенные имена. Судьба Джанибека Сулеева…
17:49  Мади Раимов: Чтение стало чем-то вроде архаичного ритуала
12:09  Внешняя торговля СССР в годы войны и ленд-лиз, - Валентин Катасонов
11:09  ParsToday: Иран и Таджикистан являются "вторым домом друг для друга"
02:25  ФСК: Хитрое предложение "коалиции желающих" разбилось о заявление президента России
02:20  Путин сделал заявление по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы и о переговорах с Украиной
00:17  ОПЕК+ хитростью оберегает цены на нефть, - Ольга Самофалова
Суббота, 10.05.2025
23:00  Администрация Трампа поддерживает политические партии, альтернативные европейским глобалистам, - Дмитрий Седов
22:01  "Жгли деревни и убивали". Как Москва спасла Париж от позора прошлого
20:58  "Росатом" обсуждает с Китаем строительство новых энергоблоков АЭС
16:04  Трамп: Индия и Пакистан согласились на прекращение огня после переговоров с США
14:29  Sputnik: Как СССР восстановил экономику после Победы в Великой Отечественной войне
12:24  Выступил с громким обещанием: Ким Чен Ын обратился к России и Западу
02:30  Россия закроет небо над полигоном "Капустин Яр", с которого запускает "Орешник"
01:40  Трамп напрямую вмешивается в выборы президента Польши, - Дмитрий Минин
01:00  Почему в Казахстане по-своему отмечают 80-летие Победы
00:01  Readovka. Итоговая сводка 9 мая 1945 года. День Победы!
Пятница, 09.05.2025
20:59  Как отметили 80-летие Победы на постсоветском пространстве
18:00  Специально для RT: Самые яркие и эмоциональные моменты парада Победы на Красной площади (видео)
17:44  Уроки Второй мировой. Англосаксы всегда быстро из союзников во врагов превращаются, - Валентин Катасонов
13:41  В Туркменистане отмечен День Победы
13:22  НГ: Кто такой папа Римский Лев XIV
12:45  Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат, - Кирилл Стрельников
12:38  Судьба императорской Японии была решена в Маньчжурии, а не в Хиросиме, - Анатолий Кошкин
12:00  Президент Туркменистана поздравил народ с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
10:00  Военный парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (трансляция)
00:43  Ровно 80 лет назад был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
00:00  Взгляд на 80 лет назад: последний нервный день перед Победой. Сводка за 8 мая
Четверг, 08.05.2025
22:41  Рыбарь: Запускаем корни глубже. Новые европейские НКО в Узбекистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Британия боится стать "островом чужеземцев". Стармер закрывает эксперимент с открытыми границами и ужесточает миграционную политику
02:31 13.05.2025

The Telegraph UK Великобритания
12 мая 2025

Стармер предупреждает: Британия может стать "островом чужеземцев"
The Telegraph: Стармер объявил об ужесточении миграционной политики Британии

Кир Стармер заявил, что Британия станет "островом чужеземцев" без жесткого миграционного контроля, пишет The Telegraph. План включает строгие требования к гастарбайтерам и ограничения на найм иностранцев - это попытка перехватить электорат у Фараджа.

Чарльз Хаймас (Charles Hymas), Джек Мейдмент (Jack Maidment)

Премьер-министр обещает "значительно" сократить иммиграцию, но отказывается установить количественные ограничения.

Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство рискует превратиться в "остров чужеземцев", если не ужесточит меры контроля за иммиграцией.

Выступая на Даунинг-стрит со своим долгожданным докладом, премьер-министр сказал, что лейбористы "восстановят контроль над нашими границами", приняв меры, нацеленные на ужесточение всех аспектов иммиграционной системы, включая работу, семью и учебу.

Кир пообещал снижение миграции, однако посчитал "неразумным" устанавливать "жесткие количественные ограничения". Он отметил, что все до единого премьер-министры, обещавшие ввести такие пороговые значения, потерпели неудачу.

Вместе с тем Стармер добавил: "Позвольте мне сказать следующее. Страны полагаются на правила, справедливые правила. Иногда такие правила существуют в письменном виде, иногда нет, но так или иначе, они придают форму нашим ценностям, направляют нас к нашим правам и, конечно, к нашим обязанностям, к ответственности, которой мы обязаны друг другу. В такой разнообразной стране как наша … мы рискуем превратиться в остров чужеземцев, а не в страну, которая идет вперед вместе".

Доклад на 69 страницах был опубликован в понедельник утром после пресс-конференции на Даунинг-стрит. В нем излагается, по словам Стармера, "управляемая, избирательная и справедливая система", направленная на снижение сальдо миграции с нынешнего показателя в 728 000 за 12 месяцев по июнь прошлого года.

Сальдо миграции - это разница между числом прибывших в страну и выбывших из страны.

Эти реформы - составная часть попыток премьера остановить усиление партии Найджела Фараджа "Реформировать Соединенное Королевство", которая нанесла колоссальные потери лейбористам на выборах в местные органы власти в этом месяце. Отчасти такой успех объясняется неспособностью власти перебороть иммиграцию.

В доклад вошли планы повысить требования к квалификации иностранных рабочих до уровня диплома, к владению английским языком для получения визы любого типа, в том числе, иждивенцами, а также увеличить сроки получения гражданства с пяти лет до десяти.

Мигранты, вносящие вклад в экономику и общество посредством налоговых отчислений, работающие в национальной системе здравоохранения и других государственных службах, создающие рабочие места или демонстрирующие выдающиеся успехи в волонтерской службе, будут иметь право на ускоренное получение постоянного вида на жительство.

В этом году домам престарелых запретят набирать персонал за рубежом и привозить его в Британию. От них потребуют брать на работу британцев либо иностранных работников, которые уже находятся в Соединенном Королевстве.

Иностранцу, совершившему правонарушение любого вида, могут запретить проживание в Соединенном Королевстве в соответствии с изменениями, в рамках которых Министерство внутренних дел будет уведомляться обо всех совершаемых мигрантами преступлениях. Сейчас министерство информируется только о тех преступлениях, за которые получен тюремный срок.

Также будут ограничены полномочия судей по запрету на депортацию.

В правительственном докладе министр внутренних дел Иветт Купер изложит планы по ужесточению законов, разрешающих судам в "исключительных обстоятельствах" предоставлять убежище иностранным преступникам и нелегальным мигрантам в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Такое решение принято после того, как палестинская семья из Газы в составе шести человек получила право жить в Британии, подав заявление по схеме, предназначенной для украинских беженцев.

Издание The Telegraph рассказало о делах за последние четыре месяца, в которых судьи сослались на "исключительные" причины в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на семейную жизнь, чтобы заблокировать депортацию иностранных преступников и нелегальных мигрантов.

Стармер в своем выступлении отказался взять на себя обязательства по ежегодному сокращению сальдо миграции.

Когда премьера спросили, может ли он пообещать, что показатели чистой миграции будут снижаться ежегодно с этого момента и вплоть до следующих всеобщих выборов, он ответил: "Я обещаю, что она снизится значительно, и я хочу существенно снизить ее к концу работы этого состава парламента. Таковы цели, изложенные в плане. Это полная противоположность всему тому, что вы наблюдали последние четыре года".

Премьер-министр отметил, что он инициировал ужесточение мер, поскольку считает это правильным, но не в результате политического давления. На пресс-конференции он заявил: "Мы сделаем то, о чем вы просите снова и снова, и мы восстановим контроль над нашими границами. Позвольте вам сказать, почему. Потому что в такие дни любящие заниматься политиканством люди постараются все это превратить в политику, в стратегию, нацелившись на избирателей, отвечая на запросы партии. Нет, я делаю это, потому что это правильно, потому что это справедливо, и потому что я в это верю".

Премьер-министр обвинил предыдущее правительство консерваторов в проведении "общенационального эксперимента с открытыми границами в стране, которая проголосовала за контроль". Это привело к тому, что сальдо миграции увеличилось почти до одного миллиона. "Все, больше такого не будет. "Сегодня наше лейбористское правительство закрывает этот эксперимент, - сказал он. - Мы восстановим контроль над нашими границами".

Стармер заявил, что неспособность контролировать иммиграцию породила "цинизм" в обществе и "силы, которые медленно разрывают нашу страну на части". В связи с этим Соединенное Королевство рискует превратиться в нацию чужеземцев.

"Позвольте мне сказать следующее. Страны полагаются на правила, справедливые правила. Иногда такие правила существуют в письменном виде, иногда нет, но так или иначе, они придают форму нашим ценностям, направляют нас к нашим правам и, конечно, к нашим обязанностям, к ответственности, которой мы обязаны друг другу", - заявил он.

"В такой разнообразной стране как наша, где эти правила приобретают особую важность, мы рискуем превратиться в остров чужеземцев, а не в страну, которая идет вперед вместе", - добавил премьер-министр.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747092660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ряд международных соглашений ратифицировали сенаторы
- Спикер Сената возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой и встретился с ветераном войны Василием Сердюковым
- Война известная и неизвестная
- 8 трлн "Байтерека" дадут 1,3% дополнительного роста ВВП
- Почему в Казахстане по-своему отмечают 80-летие Победы
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
- Возвращенные имена. Судьба Джанибека Сулеева
- Производство растительного масла в Казахстане увеличилось почти на 24%
- Доходы государственного бюджета продемонстрировали рост – МФ РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  