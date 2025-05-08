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Известия: Россия сократила внешний долг до минимума за 18 лет
03:39 13.05.2025

Отдать, не взять: внешний долг РФ сократился до минимума за 18 лет
Полезно ли это для нашей экономики и стоит ли искать замену западным займам

Таибат Агасиева

Внешний долг России опустился ниже $300 млрд впервые с 2006 года, следует из данных ЦБ ("Известия" их изучили). Иностранные заимствования государства и компаний достигли минимума за 18 лет. Причина в том, что страна гасит прошлые обязательства, а в условиях внешних ограничений новые не берет, пояснили эксперты. Это повышает суверенитет РФ, но отрезает нашу страну от более дешевых займов в условиях, когда ставка ЦБ высока и выпускать ОФЗ дорого. Нужно ли нам искать замену западным кредиторам - в материале "Известий".

Внешний долг РФ - что в него входит

Внешние заимствования РФ к 1 января 2025 года снизились до $290 млрд, следует из статистики Банка России ("Известия" ее изучили). Речь обо всех обязательствах (как государства, так и компаний) перед иностранными игроками: странами, юрлицами, международными организациями и институтами. За последний квартал 2024-го показатель резко снизился - почти на 10% (на $19 млрд).

Такой размер внешнего долга - минимальный за 18 лет, следует из статистики ЦБ. На 1 октября 2006 года он составлял $269 млрд. После чего, по данным регулятора, достиг пикового значения 1 июля 2014-го, составив $732 млрд рублей. Затем последовало его постепенное сокращение.

В частности, сейчас внешний долг состоит из заимствований органов госуправления ($19 млрд), ЦБ и банков ($95,5 млрд), а также прочих секторов экономики (главным образом компаний, которые обращаются к зарубежным кредиторам, - $175,5 млрд). "Известия" направили запросы в Банк России и Минфин.

Сокращение внешнего долга напрямую связано с санкциями и ограничением доступа к международным финансовым рынкам, пояснил научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Из-за этого Россия перестала брать внешние заимствования у недружественных стран, которые в основном инвестируют в другие государства и выступают фактически маркетмейкерами на этом рынке. В то же время для нас усилились валютные риски - появились сложности непосредственно с проведением операций по оплате долга.

При этом Россия планомерно погашает обязательства - только в этом году Минфин планирует выплатить по внешнему долгу около $2,1 млрд, что приводит к его сокращению, добавил Владимир Еремкин. Кроме того, сыграл роль активный переход РФ на расчеты в рублях по зарубежным контрактам, что естественным образом снизило потребность во внешних займах.

В итоге как государственные, так и корпоративные заемщики сместили фокус на внутреннее финансирование в российских рублях, резюмировала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Алла Чалова.

Зачем снижать внешние заимствования

Низкий уровень внешнего долга поддерживает финансовую устойчивость страны и ее суверенитет, что делает страну менее уязвимой к санкциям. Снижение уровня госдолга, как отметил Владимир Еремкин, зачастую воспринимается как положительный сигнал о реализации ответственной бюджетной политики. Кроме того, поскольку внешний долг номинирован в иностранной валюте, то при снижении его объемов уменьшаются и валютные риски.

Однако сам по себе иностранный долг не выступает чем-то однозначно негативным: такие средства позволяют стране развиваться, закупать продукцию, которая впоследствии способна отбить полученной прибылью свою стоимость, пояснил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Но всегда нужно придерживаться золотой середины.

По критериям Всемирного банка и МВФ, уровень внешнего госдолга меньше 30% ВВП считается безопасным, уточнил независимый эксперт Андрей Бархота. Сейчас внешний долг РФ в пересчете по среднемесячному курсу доллара за апрель эквивалентен 17,5 трлн рублей - это составляет около 9% от ВВП России за 2024 год, подсчитал Владимир Еремкин.

В России один из самых низких уровней внешнего госдолга среди стран G20. В частности, внешний долг США вырос до $27 трлн в 2024 году - это почти 100% ВВП (экономика Штатов составила $29 трлн). У Японии этот показатель в прошлом году и вовсе превысил ВВП, составив $8,9 трлн.

- Наибольшее значение играет тот факт, может ли страна расплатиться по своим долгам. На это влияют хорошая налоговая база и экспортные доходы, - пояснил кандидат экономических наук Владимир Скалкин.

Плюсы и минусы внешнего долга

Однако слишком значительное сокращение внешних заимствований несет ряд сложностей. Их нехватка может замедлить инвестиционные проекты, которые могли быть профинансированы за счет внешнего долга, подчеркнул Владимир Еремкин.

В сегодняшней ситуации увеличение уровня внешнего долга способствовало бы возвращению российской экономики к широкой кооперации с другими государствами и восстановлению доверия со стороны бывших партнеров, добавил Андрей Бархота.

- Закрытость внешних рынков и инвесторов-нерезидентов таит еще большую опасность, нежели более высокий уровень внешнего долга. Это связано с тем, что в случае финансовой отстраненности от других государств средства для покрытия дефицита бюджета обычно изыскиваются внутри страны, - указал Андрей Бархота.

Другой вариант - занимать внутри страны через выпуск ОФЗ. Однако сейчас эмитировать их для государства крайне невыгодно, так как ключевая ставка слишком высокая - 21%. Иностранные заимствования в условиях относительно устойчивого курса рубля зачастую представляли собой возможность получения доступа к более дешевому капиталу, продолжил Владимир Еремкин. Например, в США ставка ФРС сейчас гораздо ниже - 4,5%.

Выход на долговой рынок некоторых дружественных стран может стать источником более дешевого капитала для реализации крупных проектов, заключил Владимир Еремкин. Речь может идти о Китае или странах БРИКС.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747096740


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